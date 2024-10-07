The Mira酒店Spa買一送一　6大必搶優惠　放題＋自助餐$194起

買1送1快閃優惠合集｜除了自助餐有買一送一之外，就連日式燒肉、Omakase，以及人氣酒店The Mira的Spa等都有優惠！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整合6大快閃買1送1優惠！即看內文了解詳情再搶飛！



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買1送1優惠【1】Mira Hotel Spa — 瑞典式全身按摩／深層保濕面部護理／優惠碼額外95折👉🏻獨家買一送一優惠預訂

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa現有60分鐘「瑞典式全身按摩護理」及60分鐘「深層保濕面部護理」優惠，瑞典式全身按摩屬中等強度按摩療程，針對身體緊張部位按壓，促進血液循環及放鬆情緒；深層保濕面部護理為乾燥的肌膚做直達肌底的保濕，有助細胞更新及減退細紋，令肌膚更加水潤光澤！另外，場內設有溫熱水療設施、無邊際游泳池及健身室自由享用，現有獨家買一送一優惠！記住入埋優惠碼【SPA1010】享額外95折！

Mira Hotel Spa

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60分鐘瑞典式全身按摩護理｜星期一至五

折實價（2位）：$1,045｜人均$523｜原價$2,200

60分鐘瑞典式全身按摩護理｜星期六、日及公眾假期

折實價（2位）：$1,150｜人均$575｜原價$2,420

60分鐘深層保濕面部護理｜星期一至五

折實價（2位）：$1,233｜人均$617｜原價$$2,596

60分鐘深層保濕面部護理｜星期六、日及公眾假期

折實價（2位）：$1,337｜人均$669｜原價$$2,816

優惠期：即日起至2024年12月31日

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地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3

電話號碼：2315 5500



買1送1優惠【2】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／人均$374👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有的和牛部位，一個價錢就可歎盡和牛的多重滋味！套餐E除了黑毛和牛外，還有新鮮海鮮及澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等逾10款精選美食，現時預訂更可享買一送一優惠（每店每日6個名額）！

而另一款套餐F同樣高性價比，頭盤有極上夏多布里昂、原黑毛和牛6款、是日精選黑毛和牛，還有大虎蝦、甲羅燒盛合、魷魚筒、帆立貝、青口等進口海鮮；而主食方面，有超過10款特選牛肉和30款以上的食材任揀！現有優惠，第二位半價！（每店每日8個名額）

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和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

星期一至四

成人（2位）：$2,105｜人均$1,052.5｜原價$2,274

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$2,210｜人均$1,105｜原價$2,860

優惠期： 即日至2024年10月30日

＊以上套餐可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於8月25日



買1送1優惠【3】荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情下午茶／人均$119！👉🏻即搶榴槤下午茶優惠

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis推出「 榴槤芒返 • 蠔情下午茶」，提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，而榴槤和芒果這個水果之中的最佳配搭，不但賣相吸引，且果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕、香芒蟹肉忌廉筒，以及新鮮生蠔！另外，餐廳環境寧靜舒適，非常適合二人聚餐，一邊享受小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

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荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

優惠有效期：即日至2024年12月1日

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悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



買1送1優惠【4】校長燒肉日韓料理 —— 超過60款日韓配料／無限任飲／人均$131

校長燒肉日韓料理主打燒肉、刺身及打邊爐，一次過滿足又想燒肉，又想打邊爐的朋友，現時更有買2送2優惠！餐廳不但提供超過60款不同種類烤肉及火鍋配料，如一口牛、一口豚、豬五花等，更有多款中日韓式小食、壽司沙律、點心、甜品及雪糕，連汽水飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都可以無限任飲！現在預訂更可享買2送2優惠，人均$131就食到！👉🏻即搶買2送2優惠🤤

校長燒肉日韓料理｜晚市2小時任飲任食自助餐

成人（4位）：$524｜人均$131｜原價$1,048

成人（1位）：$198｜原價$262

優惠期： 即日至2024年11月30日

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地址：

荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓（3619 0212）

元朗達輝徑1號1樓3B號舖足彬大廈（2505 6933）

大埔安泰路1號大埔廣場6號地下（3113 2355）

觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B（3188 9409）



買1送1優惠【5】龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐／人均$494！

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐分為「高級廚師發辦套餐」及「尊貴廚師發板套餐」兩個選擇，「高級廚師發辦套餐」足足有9道菜，除了有刺身，還有鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城賖厚切黑豚扒等，均由日籍廚師親自主理，性價比極高！

不過最特別的絕對是「尊貴廚師發板套餐」！可品嚐到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等以昂貴食材炮製而成的高級料理！人均更只需$494起！

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龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐

高級廚師發辦套餐

成人（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

尊貴廚師發板套餐

成人（2位）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

優惠期： 即日至2024年12月15日

👉🏻即搶Omakase優惠

地址：佐敦寧波街27-31號地下A-D號舖

電話號碼：5966 6774



買1送1優惠【6】宮崎肉本舖 —— A5宮崎牛／送2客甲羅燒／人均$340 👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

宮崎肉本舖，主打由日本宮崎自家農場直送的得獎A5櫻花牛，和牛愛好者必試！當中「90分鐘A5宮崎牛午市或宵夜半放題」，頭盤除了有A5宮崎牛外，還有日本黑豚上肩肉、日本雞腿肉。另有超過40款放題食物，如七味雞腎、辛口雞冠、燒汁雞心、七味雞肝、黑豚芝士腸、雞皮餃子等日式美食，無論是午市還宵夜，也可吃到多款日式料理！餐廳現時正有買一送一優惠，仲獨家送2客甲羅燒（價值$176）！

👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

宮崎肉本舖｜90分鐘A5宮崎牛燒肉午市／宵夜半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜$1,360

優惠期： 即日至2024年10月31日

👉🏻預訂A5宮崎牛吃到飽🤩

地址：銅鑼灣糖街31號, Sugar+, 6樓全層

電話號碼：3568 5330



👇🏻其他買一送一優惠👇🏻

荔枝角D2 Place 室內競技遊樂場｜飄移車、大型電子踩階磚｜人均$35起

Bun's 2020滾軸溜冰場｜復古風打卡溜冰場、任玩2小時｜低至$95

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