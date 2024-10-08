香港美食嘉年華10.26開鑼｜10大亮點必搶1折/$1產品+獨家門票優惠

第11屆香港美食嘉年華將在10月26日起，一連九日在葵涌運動場舉行，場內將設有5大主題展區，超過300個美食、家電、保健品等攤位，有超多精彩活動及抽獎，更有大量優惠產品「$1」及「1折」起！即看內文了解詳情啦！



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第11屆香港美食嘉年華 10.26起葵涌運動場舉行

第11屆香港美食嘉年華將在10月26日至11月3日期間，一連九日在葵涌運動場舉行。場內將設有「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」、「Chill飲Chill食」區及「為食Guide」5大主題展區，設置超過300個美食飲品、酒類、參茸海味、糧油麵食、家電廚具、美容及保健產品等戶外攤位，非常豐富！

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香港美食嘉年華將於10月26日起，一連九日於葵涌運動場舉行。

香港美食嘉年華門票售價為HK$6，現在透過《01空間》買飛更可享獨家優惠！《香港01》會員可以積分換購入場門票，門票最平HK$4起！此外，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場，而在每日的晚上7時起，所有人士均可免費進場。

香港美食嘉年華2024

展覽日期：2024年10月26日（星期六） 至11月3日（星期日）

開放時間：11:00 - 21:00（20:30停止進場；11月3日20:00停止進場）

門票優惠：HK$6（19:00起所有人士免費進場）

*身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場

地點：香港葵涌運動場

交通：港鐵葵芳站D出口步行9分鐘

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香港美食嘉年華10大亮點 $1、1折產品／免費攤位遊戲

香港美食嘉年華亮點【1】大量優惠產品低至「$1」及「1折」

美食嘉年華將舉行「震撼開鑼優惠」（26-28/10）及「閉幕必買優惠」（1-3/11）活動，有大量優惠產品低至「$1」及「1折」，目前官方仍然未公布「$1」及「1折」優惠產品名單，本頻道將會持續更新。

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香港美食嘉年華亮點【2】全新「Chill飲Chill食」主題展區

今屆香港美食嘉年華新增全新主題展區「Chill飲Chill食」，主題展區以啤酒為主題，將會設置不同特色的酒吧佈置及打卡位，並有不同攤檔供應啤酒、酒品以及佐酒小食如芝士、餅乾等。

此外，另一展區「為食Guide」亦將設有40多個熟食攤檔，提供燒賣、玉子燒、泰式芒果糯米飯、手打檸檬茶、胡椒餅、串燒等本地和環球美饌，配酒同樣一流！

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香港美食嘉年華亮點【3】免費派發啤酒

每日下午6時起向購票入場人士免費派發100杯啤酒，先到先得。

香港美食嘉年華亮點【4】每日首90名入場送免費福袋

大會將會向香港美食嘉年華每日首90名入場人士派發價值$190的「廠商會90周年免費福袋」！

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香港美食嘉年華亮點【5】入場禮物

大會將向每日首2,000名入場人士送贈美食嘉年華紀念扇，送完即止。

香港美食嘉年華亮點【6】精彩節目、工作坊及免費攤位遊戲

由於今屆香港美食嘉年華將橫跨萬聖節，當日將會有萬聖節嘩鬼派對，讓你感受濃濃的萬聖節氣氛！

此外，嘉年華亦將在不同日子舉行大量精彩表演、免費攤位遊戲、工作坊等，包括活力啤一啤@嘉年華、啤酒競飲挑戰賽、免費攤位遊戲—「快手釣起最愛啤酒」及「圈圈套啤酒」等，絕對令你樂而忘返！

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香港美食嘉年華亮點【7】廠商會90周年超值福袋

在香港美食嘉年華開幕首日，大會將推出多款「廠商會90周年超值福袋」，一律以4折以下發售。

香港美食嘉年華亮點【8】廠商會90周年拍拍賞

為慶祝廠商會踏入90周年，會場將推出「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲，只要追蹤工展會的社交平台、分享相片並標註「@hkbpe」及標籤「#CelebratingCMA90」，即可參加「廠商會90周年拍拍賞」有獎遊戲。拍中9秒即可獲得大獎；而拍中9秒以外亦有「幸運獎」金茶王港式奶茶。

香港美食嘉年華亮點【9】美食饗樂大抽獎

入場人士只需填妥《樂食Guide》內的「美食饗樂大抽獎─『美食天天賞』及『美食饗樂終極賞』」抽獎券，即可參加抽獎，有機會贏取名貴家電及餐飲券等豐富獎品！

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香港美食嘉年華亮點【10】電子消費抽獎

入場人士以電子貨幣消費滿港幣300元或以上（最多2張同日收據），即可到抽獎站參與抽獎1次；消費滿港幣600元或以上（最多3張同日收據），則可獲得2次抽獎機會！買得越多、中獎機會越大！

香港美食嘉年華2024

展覽日期：2024年10月26日（星期六） 至11月3日（星期日）

開放時間：11:00 - 21:00（20:30停止進場；11月3日20:00停止進場）

門票優惠：HK$6（19:00起所有人士免費進場）

*身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場

地點：香港葵涌運動場

交通：港鐵葵芳站D出口步行9分鐘

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