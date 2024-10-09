蓮塘口岸免費景點5大｜直達東湖公園／天空之鏡／玻璃海／創意園

蓮塘口岸免費景點｜不少港人去深圳蓮塘口岸，都是為了買到平價餸菜，不過該口岸附近，原來都都有不少免費景點。《香港01》好食玩飛記者蒐集了5大蓮塘口岸附近的免費景點，有適合秋日親子遊的公園，又有文青必去文創園區，大家趁假日不妨北上體驗一下！



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蓮塘口岸免費景點【1】東湖公園

趁天氣轉涼，最適合賞草木秋遊！蓮塘口岸出關步行直達的東湖公園佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而棕櫚園就是露營和野餐的好位置啦！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！更加可以DIY吊床！

東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路4006號

開放時間：星期一至日 6:00-23:00

交通：離開蓮塘口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園／蓮塘口岸站C出口，步行800公尺左右

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【2】蓮花山公園

從蓮塘口岸到深圳蓮花山公園地鐵一線到達，這裡綠樹成蔭，是個遠離繁囂的好地方。每到秋冬，園內的落羽松都會化為一片黃棕色的松林景色，在林間小道散步就彷彿置身於秋意濃濃的油畫中，因此吸引了不少人前來打卡。而當中的原木色步道、山頂廣場及靠近東北門的廊橋都是必到的打卡位！

蓮花山公園

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

收費：免費

賞落羽松建議造訪時間：12月尾下旬到1月



蓮塘口岸免費景點【3】華僑城創意園

同樣是地鐵2號線到達的華僑城創意園藝術味道濃厚，每逢週末都有不少文青聚腳於此，看一下藝術展，喝一杯咖啡，逛一下小店市集。園區原身是工業區，但隨著舊工業漸漸退出，就轉身成文藝園區。

現在區內有不少餐廳和咖啡店，包括人氣咖啡品牌山池，茶藝品牌tea's stone，人均不到50人民幣客家菜普語堂，也有限時免費藝術展覽供參觀，不妨趁假期來放鬆一下。

華僑城創意園

地址：深圳市南山區錦繡北街2號

開放時間：24小時開放

收費：免費

交通：深圳地鐵2號線橋城北站B出口，步行約9分鐘



蓮塘口岸免費景點【4】南澳藍寶石沙灘

有「深圳小峇里」之稱的南澳藍寶石遠離市區，水清沙幼，更被網民評價為玻璃海，成為不少本地人的度假之選。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕陽，十分寫意！

南澳第一沙灘

地址：深圳市大鵬新區南澳第一沙灘

開放時間：24小時開放

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【5】香蜜公園

雖然香蜜公園位於福田區，但同樣是2號地鐵線可到達。公園佔地42.4萬平方米，相等於約59個標準足球場，分為多個區域，有花香湖及花蜜湖，湖泊旁亦有大草坪，可以拍到天空之鏡的景象，亦有玫瑰園、荔枝園，可見四季景色各有千秋。此外，園內亦設有兒童遊樂場，路線適合親子遊。

香蜜公園

地址：中國廣東省深圳市福田區農園路30號

開放時間：06:00 - 23:00

收費：免費

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於農林站下車，經C出口離開再步行約7分鐘，可抵達公園西面的入口



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