深圳卡丁車5推介　天台賽車／近福田口岸／2小時任玩／人均$120起

深圳好去處｜小型賽車又稱卡丁車，近年在多個國家掀起熱潮。雖然香港都有卡丁車場，但賽道通常比較短，不少港人就會選擇北上到深圳、珠海等地玩卡丁車。《香港01》好食玩飛記者就整理了5大深圳卡丁車場，有超浪漫的落日賽車場、有就近口岸的室內賽車場、還有可以玩50多種設施的遊樂場等。



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深圳卡丁車【1】ONE KART一個卡丁車(平湖店)

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。而車場佔地1.3萬平方米，等於近兩個足球場的大小，另外賽道設12個彎道，讓駕駛者體驗急轉的樂趣。平日票價約港幣120元玩10分鐘，有網民表示可以跑到12個圈，配上落日景色，值回票價！

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。（小紅書＠Yizireee）

ONE KART一個卡丁車(平湖店)

地址：廣東省深圳市龍崗區平安大道309號2棟6樓

營業時間：星期一至五13:00-22:00 星期六、日 10:00-22:00

交通：地鐵3號線丹竹頭站／地鐵10號線華南城站／公車開田科技園站下車



深圳卡丁車【2】極速飛車賽車俱樂部

極速飛車賽車俱樂部是不少人大讚最就近市區的卡丁車場，從羅湖口岸乘坐深圳地鐵1號線至世界之窗站即可，車場位於世界之窗停車場旁邊，無須進入景區，是非常適合港人的路線。

而且車場佔地近8,000平方米，超過一個足球場的大小，賽道設計亦穿梭於樹蔭下，以叢林賽車為噱頭，有各種彎道，入秋後涼快又舒適，適合新手小試牛刀。票價方面，單人票最平約140元，是香港找不到的價錢，有興趣的朋友不妨行動！

極速飛車賽車俱樂部

地址：深南大道9037號世界之窗景區荔枝林雕塑園101號

營業時間：星期一至五 10:00-22:00 星期六、日 09:30-22:00

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站步行約12分鐘



深圳卡丁車【3】Party day運動超樂場(龍崗店)

Party day運動超樂場自開業以來廣受網民推薦，佔地1萬平方米，標榜有近50多項玩樂設施，包括卡丁車、保齡球、碰碰車、跳彈床、射箭等，一次滿足多個願望。雖然卡丁車的設施和裝備不及其餘的車場，但勝在不用港幣190元就可以玩上多個設施，可謂小朋友的放電天堂，因此每逢假日場地都會人頭湧湧！

Party day運動超樂場(龍崗店)

地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

營業時間：星期一至日 10:00-23:00

交通：深圳地鐵10號線木古站B出口步行約13分鐘



深圳卡丁車【4】SGP卡丁車俱樂部（清水河店）

不想日曬雨淋，但又想一嘗賽車的速度？不妨考慮以下兩間室內車場！SGP卡丁車俱樂部位於羅湖區，距離福田口岸只有15分鐘車程，較適合打車前往。賽道長300米以上、寬約6.5米，共有14個彎道，由高速彎、中速彎、掉頭彎等好幾個彎組合而成，充滿刺激感，而且每場都可玩8分鐘，跟朋友比賽圈數，票價約港幣150元一場。

地址：清水河街道清水河一路3號清水河公車站公寓大樓負109號

營業時間：星期一至五 12:00-22:00 星期六、日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵14號線羅湖北站H出口步行740m



深圳卡丁車【5】MAYKART室內卡丁車(湄南河店)

位於南山區的MAYKART室內卡丁車主打港幣約＄325任玩兩小時室內卡丁車，賽道長400米，採用1:1美式賽道，空間十足，2小時保證能玩上3-4次，跑大約35圈。店內亦設休憩區小食店，不用擔心間段中無法休息。

MAYKART室內卡丁車(湄南河店)

地址：海灣路19號湄南河體育小鎮MAYKART室內卡丁車

營業時間：星期一至日 10:00-21:00

交通：深圳地鐵12號線左砲台A出口



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