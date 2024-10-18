日本居酒屋烏貴族料12月登屯門！為何人氣高企？5重點認識鳥貴族

鳥貴族｜日本居酒屋｜屯門美食｜日本旅遊必吃平價串燒、日本大人氣平價居酒屋「鳥貴族」早已有消息會登陸香港，最近有網民透過招聘廣告，推斷12月初會在屯門開業。鳥貴族主打各式雞肉部位串燒，包括無骨雞翅根、雞翅、雞腿、雞肝、雞腎尖、雞脖肉等，首推「鹽味雞胸貴族烤」和「秘汁雞腿貴族烤」，而且每款菜品都是均一價370円（約港幣$19.2），CP值超高。想知鳥貴族還有甚麼必食推介，即睇下文！



日本鳥貴族的菜品均一價370円（約港幣$19.2）CP值超高！（鳥貴族x.com圖片）

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鳥貴族香港料12月初屯門開分店

日本連鎖串燒居酒屋鳥貴族（Torikizoku）早於2月26日宣布，將在香港開設由四洲經營的特許經營店。近日有網民發現，鳥貴族在求職平台刊登招聘啟示，顯示12月初起在屯門上班，相信鳥貴族香港店開業好消息將近。

近日有網民發現，鳥貴族在求職平台刊登招聘啟示。（moovup好工速遞網站截圖）

鳥貴族香港【1】日本600分店 受歡迎原因大拆解

有近40年歷史的連鎖燒鳥品牌鳥貴族，於1985在日本大阪創立，至今在日本國內擁有超過600間直營與加盟店，主打鮮嫩多汁、份量滿分的雞肉串燒，一口肉串一口啤酒，非常過癮。鳥貴族部分分店營業至深夜，成為許多日本人下班後的聚會場所首選，就連旅客也會把鳥貴族當成行街血拼後小酌、體驗日本居酒屋文化的必去地點。

鳥貴族在日本國內擁有超過600間直營與加盟店。（鳥貴族x.com圖片）

鳥貴族香港【2】均一價370円 必食鹽味雞胸貴族烤、秘汁雞腿貴族烤

鳥貴族主打日式雞肉串燒，一盤有兩串，在日本均一價370円（約港幣$19.2），便宜又大份的高質串燒，CP值超高！鳥貴族作為雞肉專家，提供各式雞肉部位串燒，包括無骨雞翅根、雞翅、雞腿、雞肝、雞皮、雞心、雞腎尖、雞胗、雞脆骨、雞脖肉等。店方最推介必食「鹽味雞胸貴族烤」和「秘汁雞腿貴族烤」！

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鳥貴族香港【3】3種串燒口味選擇：鹽味、秘汁、香辣

日本鳥貴族串燒口味上有3種醬料選擇：「鹽味」選用岩鹽來調味，特點是純度高、無雜味、鹽味鮮明，帶出食材的鮮味；「秘汁」是將整雞與蔬果一起煮制而成的醬汁；「香辣」採用辛辣味道強烈的胡椒調制而成的香辣粉。

串燒配搭秘製醬汁更添風味！（鳥貴族網頁圖片）

鳥貴族香港【4】多款特色菜：山藥泥鐵板燒烤、貴族雞湯釜蒸飯

各款特色菜也是鳥貴族必點佳餚，例如山藥泥鐵板燒烤、北海道海鮮雞肉薯仔沙律、貴族雞湯燴飯、醬汁炸雞排蓋飯等。使用日本米的貴族雞湯釜蒸飯最特別，上桌後點火炊飯，還要等30分鐘才能食用！鳥貴族還會不定期推出限定菜單，日本店3月時就推出過串燒熱狗，非常有創意！

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鳥貴族香港【5】日本菜單一覽

以下附上日本鳥貴族的中文版菜單，有各式前菜、串燒、特色菜、飯、飲料、甜品，幫助大家提前搵定心水美食。

日本鳥貴族菜單（鳥貴族網站圖片）

日本鳥貴族菜單（鳥貴族網站圖片）

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