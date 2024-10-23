The Big Bounce香港首站！全球最大彈跳派對/大小同樂/早鳥$165起

香港好去處｜親子好去處｜聖誕好去處｜聖誕未諗好去邊玩？《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴》將以香港為亞洲首站，於12月21日至2025年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行！The Big Bounce作為全球最大充氣彈跳派對，除了有特製巨型充氣遊樂區外，更特設日夜場，讓大人都能重拾跳彈弓床的童年回憶，大小朋友一齊共渡聖誕及新年佳節！此外，現時更有早鳥優惠，門票$165起！



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The Big Bounce首次登陸香港 大人都玩得！

曾於美國、澳洲及加拿大等多個城市造訪，在全球已有超過百萬人參與過的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，這次香港將作為亞洲首站，並邀請滙豐保險作為冠名贊助。The Big Bounce所以在全球能大受歡迎，除了是因為其獨一無二的巨型遊樂設施之外，另一大特色便是連大人都能參與其中，重拾童年玩跳彈弓床的樂趣！

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The Big Bounce｜特製巨型充氣遊樂區——巨型滑梯、波波池、籃球場

The Big Bounce香港首站，將以「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」作為主題，設有特製巨型充氣遊樂區，包括巨型滑梯、波波池、籃球場等充氣遊樂設施，讓大小朋友在擁有維港景致的西九文化區藝術公園大草坪中大玩特玩！

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The Big Bounce｜設日夜場 晚上化身「黑夜彈跳派對」

The Big Bounce是次將分為日場和夜場，日場適合想享受家庭樂的家長和小朋友，而晚上，The Big Bounce將會搖身一變成為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的朋友參與這場最熱鬧的戶外派對，現場將有Live DJ音樂，讓大家在節奏感十足的音樂之中盡情狂歡！

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The Big Bounce｜活動詳情

The Big Bounce 活動地圖（圖片來源：The Big Bounce）

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

地點：西九文化區藝術公園大草坪

早鳥優惠：

二人票（小童/成人；session 1-6）：$330｜人均$165｜原價$358

三人票（小童/成人；session 1-6）：$490｜人均$245｜原價$537

二人票（成人；session 7-8）：$370｜人均$185｜原價$398

三人票（成人；session 7-8）：$550｜人均$275｜原價$597



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