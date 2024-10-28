淘寶雙11優惠｜跨境免運費／免費退／滿¥300減¥50／1招額外慳¥400

今年雙11優惠已經開始了！優惠期間精選商店可享跨店每滿¥300減¥50！低至83折！還有海量商品單件即享85折！加上限時¥99全港包郵！令人想立刻打開淘寶APP瘋狂購物！不過別心急！《香港01》教你一個方法額外再慳¥400！



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淘寶雙11優惠【1】新會員賺到盡！最高回贈¥300

無論是一直心思思想淘寶，但還未擁有帳號？現在就是註冊的好時機！即日起至10月31日23:59:59，只要註冊時的實時位置在香港或近三個月常駐香港，且未曾在淘寶、天貓購物的新用戶，或未曾於淘寶下單消費的現有用戶，即可參與「2024年香港站新人紅包大禮」，成功挑戰「三單解鎖紅包」及「衝單任務紅包」，可獲最高優惠共¥300！

新人限時優惠搶¥300紅包！（TaoBao圖片）

淘寶雙11優惠｜三單解鎖紅包：即減¥100

第1單即減¥30：凡註冊淘寶帳號成為新會員，即享¥30紅包，首單購物滿¥31，即減¥30！（使用限期為領取後7天內。）

第2單再減¥30：第一個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥30紅包，購物滿¥300，再減¥30！（使用限期為領取後30天內）

第3單再減¥40：第二個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥40紅包，購物滿¥500，再減¥40!（使用限期為領取後3天內。）

由於每個紅包的使用時間都不一樣，大家不妨先想好要購買的東西，屆時就可以得心應手。

淘寶雙11優惠｜衝單任務紅包：再減¥200

減¥100還未夠？完成「三單解鎖紅包」後，還可以再挑戰「衝單任務紅包」，只要累積購物滿¥1500，自動獲得¥200紅包，實付金額滿¥400即減¥200！令優惠總額提升至¥300！

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淘寶雙11優惠【2】逢星期六搶免找數！最高回贈¥100

每星期六都可以搶¥100活動紅包。（TaoBao圖片）

優惠又豈止新人可以享受！即日起至12月31日，每個星期六淘寶都大派免找數紅包！只需要在每個星期六中午12:00活動開始前成功登記，並在星期六中午12:00準時下單搶免找數名額，使用香港地址寄送，並成功完成付款後，可回到玩法頁面，查看是否贏得免找數簽帳額。

首3000個成功付款帳號，可獲得面額等同於實付金額、或最高面額為¥100的活動紅包，紅包有效期為7天！賺到免找數紅包，又可以再繼續購物！

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淘寶雙11優惠【3】新人0%手續費、跨境免運費、免費退

淘寶新人還可以享有3大優惠。（TaoBao圖片）

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登記成為淘寶新會員，可享3大新人優惠！包括在跨境免運費、0%手續費、HK免費退！嘗盡淘寶服務的好用之處！

跨境免運費：只要購買「HK¥99包運」的商品滿¥99，即享跨境免運費！自然又可以再省一筆運費，省下來的錢可以拿去再血拼！

0%手續費：新用戶首筆使用HKD支付，即享0%手續費！最高可以抵HKD$5！

HK免費退：怕隔著手機熒光幕，買到不合適的衣物、用品嗎？現在所有帶「HK免費退」的商品，收到後如果不合心意，新用戶可以享受首單免費退的服務。

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今年雙11優惠第一波時間是10月21日8PM至10月24日；第二波是10月31日8PM至11月11日！優惠期間精選商店可享跨店每滿¥300減¥50！低至83折！還有海量商品單件即享85折！還有限時¥99全港包郵！



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雙11優惠何時開始？新人紅包大禮活動何時結束？ 雙11優惠由10月31日開始至11月11日止。新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。 優惠只限新用戶嗎？ 淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！至於曾下單消費的現有會員亦可以享受雙11帶來的優惠，例如每滿¥300減¥50、指定單品85折、跨境免運費等等。 現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？ 全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，首單即可享有新人優惠。 新用戶如何可以賺盡¥400？ 淘寶新會員，會自動獲得¥30紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥30及¥40。累積購物滿¥1500，即可再獲¥200紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！ 紅包可以同時使用嗎？ 新人優惠紅包要完成任務才能到活動頁面索取，但可以跟雙11優惠同時使用。

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