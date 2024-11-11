2024淘寶雙11優惠就完啦！淘寶優惠期間精選商店可享跨店每滿¥300減¥50！低至83折！還有海量商品單件即享85折！加上限時¥99全香港包郵！令人想立刻打開淘寶APP瘋狂購物！不過別心急！《香港01》教你一個方法額外再慳¥450！還會持續更新限時限量的淘寶雙11優惠碼！



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淘寶雙11優惠【1】新會員最高回贈¥300

無論是一直心思思想淘寶，但還未擁有帳號？現在就是註冊的好時機！即日起至2024年12月31日23:59:59，只要註冊時的實時位置在香港或近三個月常駐香港，且未曾在淘寶、天貓購物的新用戶，或未曾於淘寶下單消費的現有用戶，即可參與「2024年香港站新人紅包大禮」，成功挑戰「三單解鎖紅包」及「衝單任務紅包」，可獲最高優惠共¥300！

淘寶新人限時優惠搶¥300紅包！（TaoBao圖片）

淘寶雙11優惠2024｜三單解鎖紅包：即減¥100

第1單即減¥30：凡註冊淘寶帳號成為新會員，即享¥30紅包，首單購物滿¥31，即減¥30！（使用限期為領取後7天內。）

第2單再減¥30：第一個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥30紅包，購物滿¥300，再減¥30！（使用限期為領取後30天內）

第3單再減¥40：第二個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥40紅包，購物滿¥500，再減¥40!（使用限期為領取後3天內。）

由於每個紅包的使用時間都不一樣，大家不妨先想好要購買的東西，屆時就可以得心應手。

淘寶雙11優惠2024｜獨家65折攻略！新舊用戶都用得！

為了幫大家賺盡淘寶優惠，《香港01》記者獨家實測，最高可享65折優惠！只要於雙11優惠期間，購物滿$200：

新人首單優惠-¥50

AlipayHK首次綁定銀聯信用卡-$20

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結帳只需$130（低至65折！）



新人首單優惠雖然只限新用戶，但只要是新登記用戶就可以享用，如果家人還沒擁有淘寶帳號，不妨幫他們登記，慳到最盡！

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淘寶雙11優惠2024【2】衝單任務紅包：再減¥200

減¥100還未夠？完成「三單解鎖紅包」後，還可以再挑戰「衝單任務紅包」，只要累積購物滿¥1500，自動獲得¥200紅包，實付金額滿¥400即減¥200！令優惠總額提升至¥300！即使是現有用戶都可以參加！

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淘寶雙11優惠2024【3】搶淘寶優惠碼！最高減¥49

2024年10月31日晚上8點淘寶雙11第2波開鑼！官方及各大平台都公開新一批優惠碼！選用香港地址結帳，並滿足付款條件，即可使用優惠碼！

BYEBUY10 滿¥120減¥10

BAO18 滿¥218減¥18

BAO49 滿¥549減¥49

D11GONBUY 滿¥120減¥10

PUMPKIN 滿¥120減¥10

LAST18 滿¥218減¥18(只限11.11使用)

中銀獨家優惠碼（需使用中銀信用卡結帳）

BOCTB28 滿¥328減¥28

BOCTB49 滿¥549減¥49

AlipayHK優惠碼

ALIPAY49 滿¥549減¥49

ALIPAY18 滿¥218減¥18

Payme優惠碼（需使用Payme結帳）

PAYME28 滿¥318即減¥28

PAYME18 滿¥218即減¥18

*不適用於任何透過PayMe銀聯卡

優惠碼數量有限、用完即止，大家記得準時搶喇！

記得COPY定優惠碼，準時8點結帳！（淘寶官方Facebook圖片）

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淘寶雙11優惠【4】逢星期六搶免找數！最高回贈¥100

優惠又豈止新人可以享受！即日起至12月31日，每個星期六淘寶都大派免找數紅包！只需要在每個星期六中午12:00活動開始前成功登記，並在星期六中午12:00準時下單搶免找數名額，使用香港地址寄送，並成功完成付款後，可回到玩法頁面，查看是否贏得免找數簽帳額。

首3000個成功付款帳號，可獲得面額等同於實付金額、或最高面額為¥100的活動紅包，紅包有效期為7天！賺到免找數紅包，又可以再繼續購物！

淘寶每星期六都可以搶¥100活動紅包。（TaoBao圖片）

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淘寶雙11優惠【5】新人0%手續費、跨境免運費、免費退

淘寶新人還可以享有3大優惠。（TaoBao圖片）

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登記成為淘寶新會員，可享3大新人優惠！包括在跨境免運費、0%手續費、HK免費退！嘗盡淘寶服務的好用之處！

跨境免運費：只要購買「HK¥99包運」的商品滿¥99，即享跨境免運費！自然又可以再省一筆運費，省下來的錢可以拿去再血拼！

0%手續費：新用戶首筆使用HKD支付，即享0%手續費！最高可以抵HKD$5！

HK免費退：怕隔著手機熒光幕，買到不合適的衣物、用品嗎？現在所有帶「HK免費退」的商品，收到後如果不合心意，新用戶可以享受首單免費退的服務。

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今年雙11優惠第一波時間是10月21日8PM至10月24日；第二波是10月31日8PM至11月11日！優惠期間精選商店可享跨店每滿¥300減¥50！低至83折！還有海量商品單件即享85折！還有限時¥99全港包郵！



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淘寶雙11優惠【6】AlipayHK付款額外加碼減$50

AlipayHK支付最高額外減HK$50

大家平日用什麼方式支付淘寶呢？適逢雙11，AlipayHK推出支付優惠，不同信用卡或支付工具都會有滿額再減的優惠，付款前記得留意！

（AlipayHK截圖）

AlipayHK（即日起至12月31日）

- AlipayHK餘額及手續費付款，可享免手續費優惠，每位用戶每日限用1次，單筆訂單優惠上限為HKD$20（雙11正式期間）。

- 抽最高$100淘寶券，逢星期五抽淘寶5折券!

- 新人首筆支付免手續費（除非直連信用卡），首3筆淘寶訂單享10倍A.Point回贈！

PayMe

- PayMe付款可享免手續費優惠，每位用戶每日限用1次，單筆訂單優惠上限為HK$25（雙11正式期間）。

- 於PayMe App內領取淘寶專享買滿港幣500元立減港幣20元快閃優惠券，活動週期內每位用戶最多可使用兩張！

中國銀行（即日起至12月31日）

- 使用中銀信用卡付款，可享免手續費優惠，每位用戶可享每月1次，活動期間總計3次！

- 通過中銀信用卡首筆3個月分期付款可享1次免手續費優惠。

恒生銀行（即日起至11月11日）

- 透過AlipayHK首次綁定恒生信用卡並付款，可享受滿HK$250立減HK$40淘寶優惠。

- 使用合資格恒生信用卡付款可享受滿HK$400立減HK$30淘寶優惠，每名用戶可享兩次。

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銀聯（即日起至12月31日）

- 使用合資格銀聯信用卡付款可享免手續費優惠。

- 透過AlipayHK首次綁定銀聯信用卡並付款，可享受$20淘寶立減優惠。

渣打銀行（即日起至12月31日）

- 通過渣打信用卡首筆3個月分期付款可享1次免手續費優惠！

螞蟻銀行

- 用PayLater1期3期、eM+淘寶支付免手續費

- 用PayLater於淘寶消費單筆滿$300立減$30（11月10－11日)

- 用PayLater於淘寶消費單筆滿$400立減$50！

PPS繳費靈（即日起至10月31日）(已完結)

- 過去6個月未綁定PPS的新用戶透過AlipayHK綁定PPS可享HK$50淘寶禮券。

（AlipayHK截圖）

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淘寶雙11優惠2024

淘寶雙11在10月31日晚上8時開始，至11月11日晚上23:59結束，大家要把握機會！

淘寶雙11日程（淘寶官方圖片）

雙11優惠何時開始？新人紅包大禮活動何時結束？ 淘寶雙11優惠由10月31日晚上8時至11月11日止。新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。 優惠只限新用戶嗎？ 淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！至於曾下單消費的現有會員亦可以享受雙11帶來的優惠，例如每滿¥300減¥50、指定單品85折、跨境免運費等等。 現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？ 全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，使用其裝置下首單即可享有新人優惠。 新用戶如何可以賺盡¥400？ 淘寶新會員，會自動獲得¥30紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥30及¥40。累積購物滿¥1500，即可再獲¥200紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！ 紅包可以同時使用嗎？ 新人優惠紅包要完成任務才能到活動頁面索取，但可以跟雙11優惠同時使用。

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