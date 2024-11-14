AIA嘉年華2024｜12.18重返中環海濱+門票獨家優惠/全新機動遊戲

AIA友邦嘉年華2024(AIA Carnival)將於12月回歸中環海濱，帶來全新機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位及精彩表演等，更可以近距離觀看跨年煙花！《香港01》「好食玩飛」頻道整合AIA嘉年華(AIA Carnival)詳細資訊及獨家門票攻略，教你點玩點買最抵！



AIA友邦嘉年華2024將於12月18日起於中環海濱舉行。（圖片來源：AIA Carnival）

AIA友邦嘉年華2024 12.18回歸中環海濱

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！

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AIA友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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AIA友邦嘉年華門票詳情

AIA友邦嘉年華2024門票分為普通時段、非高峰時段及高峰時段，普通時段為常規嘉年華日，非高峰時段則可以更實惠的價格入場，高峰時段則為公眾假期和特別慶祝日。注意嘉年華2025年1月10日不對外開放。

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AIA嘉年華套票低至87折優惠 門票$95起再送代幣

AIA友邦嘉年華套票提供成人套票、特惠套票及二人套票，成人套票票價由$160起，更附送7個代幣！代幣適用於機動遊戲、攤位遊戲及餐飲等設施。門票現已發售，即上《01空間》搶獨家優惠套票。

雖然門票可以在現場購買，但現在透過《01空間》購票方便之餘更享有限時優惠，特惠票價連10個代幣只需$140！想用最抵價錢玩盡AIA嘉年華，就要購買二人套票！二人套票原價$620起，包含2張入場券及50個代幣。

《01空間》現在更有獨家優惠，二人套票除了包含以上內容外，更額外送你2杯飲品！飲品券可換領汽水、樽裝水、或紙包果汁等，場內飲品原本需要額外付款約$50，買2人套票變相再慳$100！

非高峰時段 - AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$580（原價：$620）*用積分再減$50

成人套票（1張入場券+10個代幣）：$140（原價：$160）

*特惠套票（1張入場券＋7個代幣）：$95（原價：$100）

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

日期：12月18、19日；1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

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普通時段 - AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$600（原價：$640）*用積分再減50

成人套票（1張入場券+10個代幣）：$150（原價：$170）

特惠套票（1張入場券＋7個代幣）：$100

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

日期：12月20-23、30日；1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

網上購票👉🏻獨家AIA嘉年華優惠套票 - 普通時段

高峰時段 - AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$620（原價：$660）

特惠套票（1張入場券＋7個代幣）：$105（原價：$110）

成人套票（1張入場券+10個代幣）：$160（原價：$180）

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

日期：12月24-29、31日；1月1、29-31日；2月1日

門票現已發售，即上《01空間》搶獨家優惠套票。。

全新友邦峻宇呈獻《世界雜技團》 門票$150起

AIA友邦嘉年華除了一系列刺激好玩的遊戲外，更有由全新冠名贊助商友邦峻宇呈獻《世界雜技團》表演！《世界雜技團》表演將由世界知名馬戲團Gandeys Circus製作演出，表演「空中飛人」、「高杆二人組」、 「極速跳圈」、「八人驚險雜耍」、「環球飛車」、「小丑 Luchina」及「英倫女子舞蹈團 London Showgirls」，全部都超精彩！

AIA友邦嘉年華2024《世界雜技團》

活動日期：2024年12月18日至2025年2月9日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：14:30、16:30、18:30 及 20:30（每日4場表演）

《世界雜技團》將在2024年12月18日起至2025年2月9日期間舉行，門票分為外圈區域、標準區域、高級區域及主圈區域，表演門票需要額外購買，票價由$150起。3歲以下的兒童可以免費入場，但不會獲得獨立座位。

非高峰時段 - AIA《世界雜技團》門票詳情

日期：12月18、19日；1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

外圈區域（藍色；A、H段）：$150

標準區域（紅色；B、G段）：$200

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$325

主圈區域（金色）：$400



普通時段 - AIA《世界雜技團》門票詳情

日期：12月20-23、30日；1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

外圈區域（藍色；A、H段）：$175

標準區域（紅色；B、G段）：$225

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$350

主圈區域（金色）：$450



高峰時段 - AIA《世界雜技團》門票詳情

日期：12月24-29、31日；1月1、29-31日；2月1日

外圈區域（藍色；A、H段）：$200

標準區域（紅色；B、G段）：$250

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$375

主圈區域（金色）：$500



AIA友邦嘉年華常見問題 有無停車場？／可以更改門票日期嗎？

【Q1】如何前往友邦嘉年華？

友邦嘉年華位於中環海濱，搭乘港鐵至中環站，從A出口（中環碼頭）出站；或香港站，從 A2 出口（中環碼頭）出站，步行5分鐘即可抵達友邦嘉年華入口。



【Q2】在網上購買門票後，我可以更改門票日期嗎？

可以。如果需要更改門票日期，可以在造訪日期的5個工作天前發送票券訂單號碼和希望的造訪日期至help@zicket.co並支付少量手續費即可。注意如果入場日期的票價有價差，則需支付所選日期的票價差額。



【Q3】代幣有甚麼用途？

代幣可以用作玩遊戲以及購買食品和飲料。攤位遊戲所需代幣由2枚起，大多數機動遊戲需要4至7枚代幣。



【Q4】我可以自備食品和飲品入場嗎？

AIA嘉年華主辦單位提醒，不可外帶食物和飲品入場地，留意煙草裝置也是禁止的。友邦嘉年華將提供多種食物飲品選擇。此外，將有更多新的供應商合作公佈。請密切留意更多資訊公佈。



【Q5】我想帶寵物入場打卡可以嗎？

不可以。只有導盲犬和其他服務動物可以入場。



【Q6】AIA嘉年華有停車場嗎？

沒有。不過附近有多個停車場，步行步行幾分鐘即可到達，非常方便。



【Q7】嘉年華是否方便輪椅通行？

友邦嘉年華的場地地面平坦，因此有特殊需要人士亦可容易通行。不過，有些遊樂設施和景點可能並不適合所有人士。



【Q8】在哪裡可以購買優惠門票及代幣？

可以通過現場售票處購票，或透過《01空間》預先購票。不過即場購票則無法享有折扣，網上購票更抵玩！優惠門票將於11月14日發售，敬請留意《01空間》獨家優惠。



【Q9】買哪種門票最優惠？

透過《01空間》獨家優惠購買2人套票最抵！原本分開購買2張成人套票及50枚代幣需要至少$590，但透過《01空間》獨家優惠，則只需要$580起便可得到2張成人套票、50枚代幣、以及2杯飲品！絕對值回票價！



AIA友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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