第16屆香港國際美酒展 首辦侍酒師精選推介 業界市民品鑑環球美酒
第16屆香港國際美酒展將於11月7至9日盛大舉行，匯聚全球20多個國家和地區、超過600家參展商，帶來環球佳釀，是你不容錯過的品酒盛會！本屆展會規模空前，中國內地參展商數量更比去年激增六成，琳瑯滿目的美酒佳釀，從傳統舊世界及新世界葡萄酒，到中國白酒、日本清酒、燒酎、伏特加、白蘭地、威士忌等，應有盡有。今年更首辦「侍酒師精選推介」，由三位著名侍酒師親自甄選推薦酒單，引領探索美酒的無限可能。歡迎業界和市民登記參加，展開一場難忘的環球美酒之旅！
香港國際美酒展大師雲集 精選推介選酒指南 引領品酒新趨勢
本屆美酒展亮點節目，首屆「侍酒師精選推介」(Sommeliers’ Picks) 將由三位著名侍酒師 Arnaud Bardary MS、Carlito Chiu 及「世界最佳侍酒師大賽2023」季軍Reeze Choi 親自甄選推薦酒單，為你提供專業選酒指南。此外，兩位葡萄酒大師 Debra Meiburg 和 Jennifer Docherty 也將蒞臨展會，Debra 將與業界重量級講者探討新世代酒類消費趨勢， Jennifer 則會分享盲品美酒技巧。另有由《酒經》雜誌主持的研討會，探討香港烈酒市場的展望及稅制轉變等熱門議題。
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六款精選產品：
1. 來自火山孕育的獨特風味：2019 意大利熔岩酒莊 Scaira Etna 海拔760紅酒 (展位3D-A06)
由知名香港釀酒師 Stef Yim 在意大利西西里島埃特納火山上建立的酒莊和葡萄園釀造的佳釀，嚴選海拔730至770米葡萄，孕育出獨特的火山風味，絕對值得一試。
醬香濃郁，回味悠長：珍酒 珍30 (展位3D-C15)
作為珍酒高檔年份酒系列的核心產品，珍30採用傳統醬香型白酒發酵工藝，以陶壇珍藏的特優級基酒及醬香老酒勾調而成，醬香濃郁，空杯留香持久，是中國白酒愛好者的不二之選。
3. 屢獲殊榮的精緻之作：Wabi Sabi Gin (展位3D-A09A)
榮獲英國2024年4月手工琴酒月度殊榮的Wabi Sabi Gin，以13種植物精油精心萃取而成，包括當地種植的柑橘香草和來自島根縣的玫瑰，風味層次豐富，餘韻悠長。
4. 性價比之選：是谷庭特級珍藏赤霞珠2009 (展位3D-B02)
採用美國加州高質素赤霞珠釀製的美酒，散發著濃郁的草莓果醬、新鮮黑醋栗和淡淡的焦糖香氣，伴隨著梅子和李子的香味以及香草和雪松的複雜氣息。口感柔和順滑，風味濃郁複雜。會場更推出$100兩瓶的獨家優惠，不容錯過！更有特別亮相的18升酒瓶裝葡萄酒，帶來視覺與味覺的雙重享受。
5. 科技與傳統的完美融合：Sake Z (展位3C-C15)
Sake Z自助品飲系統為傳統清酒注入科技元素，讓您以創新的方式體驗清酒的魅力，為品酒之旅增添無限樂趣。
風乾48個月的極致美味：手切純種黑毛豬火腿 (展位3C-D21)
由火腿師傅精心製作的手切純種黑毛豬火腿，採用橡果餵飼的黑毛豬後腿，經過至少48個月的風乾，香氣濃烈，味道濃郁，回味無窮，是佐酒的最佳選擇。
11月9日美酒展公眾日
香港國際美酒展還將展出更多來自世界各地的特色美酒和佐酒美食，精彩的品酒分享會、試酒會、酒類行業會議等活動，讓你深入了解酒業市場趨勢，增加品酒知識。美酒展最後一天（11月9日），指定展區”Wine Fiesta”開放予業內人士及18歲以上公眾人士購票入場，品嚐和購買來自世界各地的美酒，參與多項精彩活動。
【01限量優惠門票 】
日期及時間：
Wine Fiesta公眾開放日：2024年11月9日（星期六）上午10時至下午6時
優惠門票：HK$99（原價HK$200）贈送名貴Lucaris水晶酒杯乙隻（價值HK$200），以及香港航空機票折扣優惠，數量有限，送完即止。
優惠日期: 2024年10月23日中午12:00-2024年11月8日晚上18:00
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門票詳情
買家登記香港國際美酒展 (業內人士)：https://bit.ly/4febB8G
Wine Fiesta購票指南 (公眾人士)：https://tinyurl.com/yxj3tz4c
(資料及相片由客戶提供)