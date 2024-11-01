林香檸獨家$19杯必搶　校長燒肉+酒店自助餐$95起　9大買1送1優惠

買1送1快閃優惠合集！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合9大快閃買1送1優惠，有Omakase、鐵板燒、酒店自助餐、燒肉等餐飲優惠，人氣茶飲店林香檸更推出獨家買1送1優惠，平均$19杯檸檬茶限量搶！即看內文了解詳情！



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買1送1優惠【1】林香檸 — 手打檸檬茶獨家限量買一送一／平均$19杯！

在深圳爆紅的茶飲店林香檸在香港亦有不少分店，主打手打檸檬茶，將檸檬和冰打碎融合，再加入紅茶，味道甘甜清新。此外，林香檸更有特色鴨屎香檸檬茶、椰子檸檬茶，以及香椰紅檸檬茶等。今期椰子檸檬茶及香椰紅檸檬茶組合價更只需$64（原價$74）！林香檸現在亦推出買一送一優惠，只需$38便可任揀2杯同價飲品，平均一杯只需$19，優惠更可即買即用！

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林香檸 — 手打檸檬茶獨家限量買一送一

優惠價（2人）：$38｜人均$19｜原價$76

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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買1送1優惠【2】六國酒店 — 自助餐任食龍蝦、鐵板燒、片皮鵝／人均$504起！

六國酒店 Le Menu推出華麗盛宴自助晚餐，自助餐選擇豐富，包括波士頓龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮；芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、龍蝦蘑菇意大利飯等熱盤；以及鐵板燒、烤肉、刺身及壽司、冷盤、甜品等。現有獨家2人同行半價優惠！

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六國酒店 — 自助餐獨家2人同行半價

星期一至五

優惠價（2人）：$1,008｜人均$504｜原價$2,016

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星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$1,040｜人均$520｜原價$2,081

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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買1送1優惠【3】悦品酒店 — 自助餐任食波士頓龍蝦、送大閘蟹／人均$208起

11月當然要瘋狂吃蟹！悅品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」買一送一優惠，每位食客仲可獲贈大閘蟹一隻，同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！當中推介必食新加坡胡椒蟹，濃烈刺激的胡椒搭配金黃色的蟹膏香甜濃郁，辣度恰到好處，非常惹味！

此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。而甜品區仲有回本之選Häagen Dazs雪糕同自製Waffle！

另外，荃灣悅品酒店仲有海之誘惑自助午餐亦有75折優惠，不用$300就能吃到各式各樣的海鮮！包括避風塘炒賴尿蝦、金銀蒜蒸扇貝、白酒香草忌廉汁燴藍青口，及黃金螺、凍蝦、麵包蟹等冰鎮海鮮及刺身！還有Häagen Dazs 雪糕任食！

悦品酒店（荃灣） — 海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$418｜人均$209｜原價$765.6

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悦品酒店（屯門） — 海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（4人）：$835｜人均$209｜原價$1,531.2

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悦品酒店（荃灣） — 蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$682｜人均$341｜原價$1,249.6

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悦品酒店（屯門） — 蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期五

優惠價（4人）：$1,291｜人均$323｜原價$2,367.2

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星期六、日及公眾假期

優惠價（4人）：$1,411｜人均$353｜原價$2,587.2

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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買1送1優惠【4】悦品酒店 — 半自助餐歎肉眼牛扒、香煎盲鰽魚／人均$95起

悅品酒店另有南歐風味半自助晚餐，主打多款精選肉腸，如開心果肉腸，帕爾瑪火腿，高柏火腿等無限量供應，當中推介以原隻火腿製成的巴瑪火腿伴蜜瓜，味道濃厚的巴瑪火腿配上清甜的密瓜，鹹甜交織非常有層次！現時在星期六、日及公眾假期有買一送一優惠！

另一款閒日精選半自助午餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等選擇，甜品、沙律均可任食！非常適合胃口小又想吃各式各樣美食的朋友！

悦品酒店（荃灣） — 閒日精選半自助午餐

優惠價（2人）：$190｜人均$95｜原價$347.6

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悦品酒店（屯門） — 閒日精選半自助午餐

優惠價（4人）：$379｜人均$95｜原價$695.2

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悦品酒店（荃灣） — 南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價（2人）：$310｜人均$155｜原價$567.6

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悦品酒店（屯門） — 南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價（4人）：$619｜人均$155｜原價$1,135.2

優惠有效期：優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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買1送1優惠【5】校長燒肉 — 任飲任食燒肉、打邊爐限時買2送2／人均$131！

想以平民價都食到燒肉放題？絕對不能錯過人氣燒肉店—校長燒肉！校長燒肉提供韓燒烤肉外及火鍋，可以一邊打邊爐一邊烤肉，享受雙重滋味！校長燒肉有超過60款肉及火鍋配料，例如一口牛、一口豚、豬五花等，更有中日韓小食、壽司、點心、甜品，連飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都無限任飲！現在更可享買2送2優惠，人均$131就食到！

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校長燒肉 — 2小時任飲任食買2送2

成人：$198｜原價$262

優惠價（4人）：$524｜人均$131｜原價$1,048

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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買1送1優惠【6】八瀧 — Omakase歎天婦羅海膽拿破崙／人均$294起！

位於尖沙咀的八瀧擁有全港唯一可以觀賞櫻花雪景的餐廳，以季節蝦蟹鮑魚海膽製作餐點。餐廳午市廚師發辦16品有握壽司、炸物、蒸物等，晚市更有量子料理、天婦羅海膽拿破崙等海鮮盛宴！餐廳現在更有買1送1優惠，午市Omakase只需$294起；晚市廚師發辦人均$994起！

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八瀧 — 廚師發辦買1送1

午。廚師發辦16品

優惠價（2人）：$588｜人均$294｜原價$1,176

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夕之御品書- 晚市廚師發辦 - 瀧TAKI

優惠價（2人）：$1,988｜人均$994｜原價$3,976

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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買1送1優惠【7】香港萬麗海景酒店 — 蟹盛宴自助餐買1送1／人均$293起！

香港萬麗海景酒店推出「蟹」逅深海秘境自助餐，自助餐供應多達10款蟹饌，自助午餐必食推薦包括雪蟹腳、麵包蟹、蟹肉蒸蛋、炸軟殼蟹小漢堡伴椰菜絲沙律等，自助晚餐更有珍寶蟹、梭子蟹、籠仔蒸蟹飯，以及無限量新鮮蒸焗龍蝦、特色甜品、新鮮刺身等。現在更享有買1送1優惠，人均$293起就食到！

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香港萬麗海景酒店 — 「蟹」逅深海秘境自助餐

自助午餐（星期一至四）

優惠價（2人）：$586｜人均$293｜原價$1,078

優惠價（3人）：$1,125｜人均$375｜原價$1,611

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自助午餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（2人）：$646｜人均$323｜原價$1,078

優惠價（3人）：$1,239｜人均$413｜原價$1,611

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自助晚餐（星期一至四）

優惠價（2人）：$970｜人均$485｜原價$1,778

優惠價（3人）：$1,860｜人均$620｜原價$2,667

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自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（2人）：$1,018｜人均$509｜原價$1,778

優惠價（3人）：$1,953｜人均$651｜原價$2,667

優惠有效期：即日起至2024年11月22日

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買1送1優惠【8】荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情下午茶／人均$119！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119！

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荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情下午茶買1送1

優惠價（2人）：$239｜人均$119｜原價$438

優惠有效期：即日起至2024年12月1日

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買1送1優惠【9】龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐歎海膽炒飯、法式鵝肝／人均$494起！

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐有不同選擇，高級廚師發辦套餐有9道菜，有刺身、鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城賖厚切黑豚扒等，午市商務一人前套餐則有海膽炒飯、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒等8道菜。

不過最特別的絕對是尊貴廚師發板套餐！可以品嘗到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等高級料理，絕對是極致奢侈的體驗！人均更只需$494起！

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龍亭 — Omakase 鐵板燒套餐買1送1

高級廚師發辦套餐

優惠價（2人）：$988｜人均$494｜原價$1,976

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尊貴廚師發板套餐

優惠價（2人）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

優惠有效期：即日起至2024年12月15日

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