啟德體育園懶人包｜超市/購物/餐飲一文看　市民免費用場館一設施

啟德體育園懶人包｜香港即將會有新的好去處！位於啟德的啟德體育園，佔地約28公頃，擁有3大多功能場館，即將成為香港的新地標！當中最令人期待的是園區裡面的新商場啟德零售館，發展商更早已預告會有巨型超市、大量運動品牌，以及日本遊樂場進駐。《香港01》「好食玩飛」今次就會跟大家介紹啟德體育園有什麼食玩買亮點！



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啟德體育園預料會成為香港的新地標。（官方圖片）

啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪，佔地約28公頃。啟德體育園共設有3個場館，當中包裝啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者都屬於多功能場館，除了適合舉辦國際性的運動賽事，同時亦適合舉辦展覽、表演等等！包圍著3個場館的是，3座購物商場啟德零售館及美食海灣，200間零售及餐飲商店！

啟德體育園設有3座啟德零售館。（官方圖片）

啟德體育園｜啟德零售館—購物篇—大量運動品牌進駐

啟德零售館料2024年底開幕，主建築一共有3座，每座最高5層，集200間零售及餐飲商店。

當中有不少年輕運動品牌，包括adidas、Decathlon、National Geographic apparel都會設立概念店，為客人帶來不同的運動及生活體驗！而美國運動復康鞋履品牌OOFOS Recovery Footwear更首度來港開設旗艦店，山系路線運動品牌Salomon亦將開設九龍東首間直營專門店，其他運動品牌包括：

NIKE

ASICS

NEW BALANCE

PUMA

FILA

New Era

SKECHERS



此外，日本生活超市「AEON STYLE」亦宣布將進駐啟德零售館，位於B1全層，AEON更一口氣以3730萬元租用啟德體育園舖位9年。超級市場將引入在日本成功的Reward Kitchen模式，為顧客提供外賣美食，包括日本直送有機鮮活食品等，亦設有「Cantevole」麵包店。

啟德零售館將開設日本室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS。（官方圖片）

啟德體育園｜啟德零售館—玩樂篇—室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS

日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS在啟德體育園開設首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS！地點坐落於啟德體育園零售館區，目前預計在2024年12月開幕！

JOYPOLIS SPORTS樓高5層、佔地30,000平方呎，擁有超過20個運動遊戲項目，主打室內運動娛樂中心！JOYPOLIS SPORTS劃分為三大主題區，包括SONIC STADIUM「超音鼠遊樂場」、「NINJA DOJO」及「FUTURE ARENA」主題區。當中必去的有超音鼠作為主題的「超音鼠遊樂場」！

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場，設有0至6歲兒童設計的 Playground區，也有成人及青少年可以參與的「SONIC ATHLETICS」運動比賽。SONIC STADIUM的設計風格採用時下流行元素，讓大家能浸沉式體驗超音鼠的世界。

「NINJA DOJO」體驗現代忍者訓練，讓參加者化身為現代忍者，通過日本忍術、訓練武術及投擲忍具，來鍛鍊爆發力和反應速度。而「FUTURE ARENA」結合實體運動與創新娛樂體驗，透過MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術，讓玩家無需穿戴任何設備，即可體驗運動遊戲。

除了室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS，日本遊戲機中心NAMCO亦將進駐啟德零售館。

啟德體育園｜美食海灣—美食篇—70間餐飲店舖

啟德體育園美食海灣位於維港旁邊。（官方圖片）

位於維多利亞港旁邊的美食海灣，設立2萬呎美食廣場，有多達70間餐飲店舖，最快2025年3月開幕！當中更有米芝蓮餐廳入主！包括拉麵店「麵鮮醬油房周月」、正宗日本天婦羅專門店「魚天」。同時匯聚國際美食及本地特色餐廳，包括：

新加坡地道美食「咖吔」

日式居酒屋料理「Nami Izakaya浪。居酒屋」

本地餐飲酒吧「山旮旯」

特色麵包烘焙「品穀」

港式牛腩專門店「蘇哥清湯腩」

手打香水檸檬茶「The One Lemon Tea」

台式茶飲及滷味概念店「倆仨杯」

新派多國菜「the Pantry」



Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

啟德體育園｜演唱會、七人欖球賽新場地

啟德體育園的多功能場館不單可以作為國際性運動賽事的場地，還可以作為演場會場地使用！目前已經陸續安排國際性的大型活動！包括：

世界桌球大獎賽（2025年3月4至9日）

香港國際七人欖球賽（2025年3月28日至30日）

Coldplay演唱會（2025年4月9日、11日及12日）

第十五屆全運會（2025年11月9日至21日）



啟德體育園｜公眾免費使用運動場跑道

啟德體育園將設有運動健康中心、保齡球館、戶外攀石場、沙灘排球場、網球場、有蓋五人足球場及多用途活動空間等設施供市民使用，其價格將會參考康樂及文化事務署的公眾訂場收費。

至於運動場的跑道在沒有活動、賽事進行時，更會開放予公眾作免費緩步跑及健步行用途，推動全民運動的概念。

啟德體育園｜4大酒店推介

睇完精彩的演唱會、賽事，不想太頻撲趕回家？啟德體育園附近也有不少新酒店，而且CP值非常高，人均HK$189就可以入住！即看啟德體育園4大酒店推介！

啟德體育園酒店推介【1】香港8度海逸酒店

香港8度海逸酒店鄰迎港鐵宋皇臺站，由酒店出發只需9分鐘步程即可直達啟德體育園！酒店提供704間客房和套房，面積由280呎至620呎，空間非常充足。酒店設施有室外游泳池、健身中心。室外游泳池設計成亞熱帶花園，被瀑布圍繞，非常適合打卡，而且有適合小朋友嬉水游泳池。

香港8度海逸酒店

房價：人均HK$237起（高級客房）

地址：香港九龍城區土瓜灣九龍城道199號

交通：港鐵宋皇臺站D出口步行9分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【2】啟德帝盛酒店

啟德帝盛酒店在2024年新開幕，提供373間客房，酒店旁邊就是可以容立5萬人的主場館，部份客房足不出戶都可以看到露天運動場的賽事！除了面向啟德體育園的房間，也有面向維多利亞港的海景套房，更有獨享10米長私人露天泳池的海景總統泳池套房！酒店配套完善，設施包括空中酒吧、西班牙川菜全日餐廳 Siete Ocho（七滋八味）、100平方米健身中心，及雙層挑高的豪華宴會廳。如果喜歡打卡，記得要去露天無邊際泳池打卡。

啟德帝盛酒店

房價：人均HK$459起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍城區承啟道43號

交通：港鐵宋皇臺站步行11分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【3】香港奧斯酒店

香港奧斯酒店3分鐘到達土瓜灣港鐵站，交通非常便利！酒店樓高23層，提供有151間客房，房價是九龍城、土瓜灣區最便宜！而且樓下就是社區，生活用品一應俱全，唯一美中不足是客房的面積比較小，標準大床房的面積約為100呎，房間內的設施亦偏簡單，但如果純粹住宿來說，CP值非常高！

香港奧斯酒店

房價：人均HK$189起（標準大床房）

地址：香港九龍城區土瓜灣九龍城道42-46號

交通：港鐵土瓜灣站步行3分鐘即達

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啟德體育園酒店推介【4】香港富豪東方酒店

座落於前啟德機場，現啟德體育園對面，雖然跟港鐵站有一段距離，不過鄰近巴士站，也可以說是四通八達。酒店曾在2018年重新裝修，提供多達494間客房，部份高樓層的房間景觀開揚！房型有行總統套房、政樓客房、豪華客房、家庭客房、套房等等，價錢便宜是酒店的另一賣點，人均$200多就已經可以入住！

香港富豪東方酒店

房價：人均HK$232起（標準客房）

地址：香港九龍城區九龍城沙浦道30-38號

交通：港鐵宋皇臺站步行18分鐘即達

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啟德體育園｜交通—港鐵、巴士

啟德體育園鄰近港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)，預計會接連毗鄰的車站廣場，並設有兩個公共交通交匯處，同時亦設行人通道接通土瓜灣、馬頭角、九龍城及啟德發展區。交通非常方便。

港鐵：港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)

巴士：鄰近兩個公共交通交匯處，亦可乘搭途徑太子道東的巴士路線，下車後步行前往。

渡輪：啟德體育園鄰近九龍城碼頭。

停車場：啟德體育園內設公眾停車場，供駕駛車輛的市民使用。



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