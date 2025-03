啟德體育園攻略｜零售館3大館商店分布！林俊傑演唱會5.24舉行

啟德體育園懶人包|啟德體育園已是香港一個全新食玩買地標。除了有啟德零售館、AEON巨型超市,以及日本遊樂場等零售及娛樂場所相繼進駐外,不少歌手亦爭相在這裡舉行演唱會。繼早前公布的周杰倫演唱會後,耀榮文化亦宣布將於5月24日在啟德主場館舉行林俊傑演唱會,成為海外首位登上啟德舞台的華語歌手。



到底啟德體育園還有什麼吸引之處?《香港01》「好食玩飛」今次就和大家介紹啟德體育園有什麼食玩買亮點,以及介紹3大零售館部分商戶分布詳情。



啟德體育園成為香港的新地標。(官方圖片)

啟德體育園位於舊啟德機場北面停機坪,佔地約28公頃。啟德體育園共設有3個場館,當中包裝啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場,前兩者都屬於多功能場館,除了適合舉辦國際性的運動賽事,同時亦適合舉辦展覽、表演等等!包圍著3個場館的是,3座購物商場啟德零售館及美食海灣,200間零售及餐飲商店!

啟德體育園設有3座啟德零售館。(官方圖片)

啟德體育園|啟德零售館商店分布

啟德零售館主建築一共有3座,分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3,每座最高5層,集200間零售及餐飲商店,另外亦設啟德體藝館。以下為大家介紹各樓層部分商店分布!

啟德零售館1

G層

美珍香—新加坡肉乾老字號

陳茶館芋圓甜品專門店



1樓

InMart—主售獨特印尼食品

LI-NING

6IXTY8IGHT

SaSa

GU

UNIQLO



2樓

mfs名果店—主售全球各地水果

好鍋日子—牛角集團火鍋新品牌

兩姊妹涼皮有限公司—米芝蓮必比登推介四川涼皮

蜜滋麻美—台灣菜及台式飲品

敏華冰廳

安金稻朝鮮拌飯—太興旗下韓國菜



2樓(FOOD GALA)

幸福昔子

幸福羽

花鮮甲

Jollibean

Snack station

TIGER RAMEN

Pepper Lunch

PHI

檳城蝦麵店



3樓

BOWLBIE



啟德零售館2

B1層

AEON STYLE 日本大型生活超市

KOMEDA’S COFFEE



G層

NIKE

ASICS

NEW BALANCE

PUMA

ADIDAS

New Era

SKECHERS

SALOMON

National Geographic

聚星商店FanTown

Pizza Maru—韓國人氣薄餅炸雞店

GoNuts.—輕食咖啡店



1樓

Hot Toys—主售潮流玩具

Nintendo Store 任天堂官方商店

Playful Store

THE COMMON GROUND

HISSO

CHEAP BUT CHILL

SnapLife

Banananaxx—香港女裝服飾品牌

Hisso—香港街頭服飾品牌

JOMO—西式Cafe

GREYHOUND Cafe—泰式Fusion菜

鐵牛台灣牛肉麵

N+ BURGER

鐵牛cow cow

曲奇阿嬸



2樓

OOFOS Recovery Footwear—美國運動復康鞋履品牌

Sharetea歇腳亭

Bears & Friends糖果店

王家沙.花樣年華—經典上海菜

JIRO次郎拉麵

HANJIN韓剪

龍豐Mall

CF SKATING

Happy Walking

HOLOS新活方

BIGPACK

BODYCARE

JP LIVING EXPRESS



3樓

牛角J

名苑酒家

KAMO

麵鮮醬油房周月—連續十年榮獲米芝蓮推介拉麵

Baleno

namco

STAY DREAMING

HotMax

itzboxingday

玩具站



4樓

澳洲EMMAS床褥

SIMMONS床褥

Epicland

青椰



Pizza Maru第7間分店進駐啟德零售館2。(Facebook@Pizza Maru Hong Kong)

啟德零售館3

G層

河內越式料理

Grove—西式三文治快餐店

四寶食堂

茶東西



1樓

KFC

大家樂



2樓

PIZZA HUT

Flower Pilates

思林教育城



3樓

24/7 FITNESS

香港慶熙跆拳道

智趣小博士



啟德體藝館

G層

真章魚無雙x TEA BASARA

Subway

啊一檸檬茶

倆仨杯—台式茶飲及滷味概念店

APOLLO阿波羅

吃茶三千



啟德零售館的其他餐飲品牌

青椰

蘇哥清湯腩—港式牛腩專門店

the Pantry—新派多國菜

Chaology茶東西—新派茶餐廳



另外,啟德主場館內亦設有34個餐飲設施,其中一個更是全亞洲最長的酒吧。

啟德主場館將設全亞洲最長的酒吧。(李家超facebook片段截圖)

啟德零售館將開設日本室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS。(官方圖片)

啟德體育園|啟德零售館—玩樂篇—室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS

日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS在啟德體育園開設首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS!地點坐落於啟德體育園零售館區!

遊樂園地面層設有紀念品商店,例如SONIC系列T恤($199)、SONIC1比64玩具車($60)、SONIC & FRIENDS毛公仔($70)等產品。

SONIC STADIUM遊樂園地面層設有紀念品商店。(古嘉瑋 攝)

JOYPOLIS SPORTS樓高5層、佔地30,000平方呎,擁有超過20個運動遊戲項目,主打室內運動娛樂中心!JOYPOLIS SPORTS劃分為三大主題區,包括SONIC STADIUM「超音鼠遊樂場」、「NINJA DOJO」及「FUTURE ARENA」主題區。當中必去的有超音鼠作為主題的「超音鼠遊樂場」!

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 5層旗艦店分層布局。(Joypolis Sports Hong Kong@fb)

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場,設有0至6歲兒童設計的 Playground區,也有成人及青少年可以參與的「SONIC ATHLETICS」運動比賽。

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場。(Klook)

「SONIC STADIUM」4大必玩項目

1. SONIC Athletics 音速田徑競技場

音速田徑競技場參加田徑競賽,包括100米短跑、跨欄……等你去挑戰極限速度!

2. SONIC Jump 空中金環大冒險

提起超音鼠就一定要有金環啦,空中金環大冒險等你穿越重重關卡,收集金環! 透過SONIC嘅經典跳躍動作,考驗你嘅彈跳力同反應速度!

3. SONIC Spin Battle 音速旋風

參加高速滾軸比賽為 SONIC 角色注滿能量,加速衝向終點,體驗SONIC嘅速度同力量!

4. SONIC Stadium Kidz 超音鼠全能運動場

專為小朋友而設的超音鼠全能運動場,有多個投影互動設施,讓大家沈浸於SONIC的世界中釋放活力,感受速度嘅魅力。

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場。

「SONIC STADIUM」是首個以超音鼠作為運動主題的遊樂場。

「NINJA DOJO」體驗現代忍者訓練,讓參加者化身為現代忍者,通過日本忍術、訓練武術及投擲忍具,來鍛鍊爆發力和反應速度。而「FUTURE ARENA」結合實體運動與創新娛樂體驗,透過MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術,讓玩家無需穿戴任何設備,即可體驗運動遊戲。

「FUTURE ARENA」結合實體運動與創新娛樂體驗,透過MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術,讓玩家無需穿戴任何設備,即可體驗運動遊戲。(古嘉瑋攝)

「FUTURE ARENA」結合實體運動與創新娛樂體驗,透過MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術,讓玩家無需穿戴任何設備,即可體驗運動遊戲。(古嘉瑋攝)

玩家需根據牆上的指引移動、攀爬,才獲分數。(古嘉瑋攝)

SONIC STADIUM主題餐廳

SONIC STADIUM四樓的「Hungry Tiger Hidden Dragon 主題餐廳」結合運動元素與人氣IP,提供半室外用餐區,讓客人在享受美食的同時,還能飽覽啟德主場館的美景。晚上,餐廳會變身為「Hidden Dragon Bar」,提供精選美酒與創意小食。

除了室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS,日本遊戲機中心NAMCO亦將進駐啟德零售館。

啟德體育園|保齡球館設40條賽道 低至$35一局

啟德零售館3樓設保齡球中心「Top Bowl」,面積逾40,000呎,內有40條保齡球道。成人每局收費45至58元,學生及長者由35元至58元不等,不同時段收費不同。

啟德體育園|Coldplay演唱會—Marf擔當暖場嘉賓

英國超人氣搖滾樂團Coldplay早前宣布繼2009年演唱會後,相隔16年再度來港開騷!「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站將會在4月9日、11日及12日於啟德體育園舉行。Coldplay官方社交平台「突擊」公布嘉賓名單,當中包括YOASOBI、Twice、告五人等。官方更宣布,香港場的暖場嘉賓是女團COLLAR成員邱彥筒(Marf)!

Coldplay將於4月於啟德體育園開三場演唱會。(網上圖片)

啟德體育園|林俊傑演唱會

除了即將舉行的Coldplay演唱會外,耀榮文化亦宣布將於5月24至25日,在啟德主場館舉行《JJ林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》!演唱會票價分為1,680元、1,380元、980元、680元以及380元,並於3月20日中午12:00公開發售,JJ的粉絲記得搶飛啦!

啟德體育園|周杰倫演唱會

另外,周杰倫香港站演唱會將於6月25日至29日,一連三日在啟德體育園主場館開演唱會,票價分別為1,880元、1,680元、1,380元、980元及680元。主辦單位其後指,是次演唱會於啟德啟德體育園舉行,舞台規格上已經與之前中環海濱不同,目前團隊正緊密進行籌備工作中。

啟德體育園|演唱會、七人欖球賽新場地

啟德體育園的多功能場館不但可以作為國際性運動賽事的場地,還可以作為演場會場地使用!目前已經陸續安排國際性的大型活動,當中香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日在新園館舉行,當中七欖著名景點「南看台」,在移師啟德主場館後,亦會全面升級。大型活動平台配合玻璃幕牆,將主場館和維多利亞港美景連接起來。

香港國際七人欖球賽將於2025年3月28日至30日在新園館舉行。(資料圖片)

其他賽事包括:

世界桌球大獎賽(2025年3月4至9日)

第十五屆全運會(2025年11月9日至21日)



啟德體育園|全運會

除了上述賽事外,中國全運會將於11月9至11月21日舉行,香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目,當中包括劍擊、籃球(男子22歲以下組)、場地單車、高爾夫球、手球(男子)、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球(群眾項目),其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

啟德體育園|公眾免費使用運動場跑道

啟德體育園將設有運動健康中心、保齡球館、戶外攀石場、沙灘排球場、網球場、有蓋五人足球場及多用途活動空間等設施供市民使用,其價格將會參考康樂及文化事務署的公眾訂場收費。

至於運動場的跑道在沒有活動、賽事進行時,更會開放予公眾作免費緩步跑及健步行用途,推動全民運動的概念。

啟德體育園|4大酒店推介

睇完精彩的演唱會、賽事,不想太頻撲趕回家?啟德體育園附近也有不少新酒店,而且CP值非常高,人均HK$189就可以入住!即看啟德體育園4大酒店推介!

啟德體育園酒店推介【1】香港8度海逸酒店

香港8度海逸酒店鄰迎港鐵宋皇臺站,由酒店出發只需9分鐘步程即可直達啟德體育園!酒店提供704間客房和套房,面積由280呎至620呎,空間非常充足。酒店設施有室外游泳池、健身中心。室外游泳池設計成亞熱帶花園,被瀑布圍繞,非常適合打卡,而且有適合小朋友嬉水游泳池。

香港8度海逸酒店

房價:人均HK$237起(高級客房)

地址:香港九龍城區土瓜灣九龍城道199號

交通:港鐵宋皇臺站D出口步行9分鐘即達

啟德體育園酒店推介【2】新酒店—啟德帝盛酒店

啟德帝盛酒店在2024年新開幕,提供373間客房,酒店旁邊就是可以容立5萬人的主場館,部份客房足不出戶都可以看到露天運動場的賽事!除了面向啟德體育園的房間,也有面向維多利亞港的海景套房,更有獨享10米長私人露天泳池的海景總統泳池套房!酒店配套完善,設施包括空中酒吧、西班牙川菜全日餐廳 Siete Ocho、100平方米健身中心,及雙層挑高的豪華宴會廳。如果喜歡打卡,記得要去露天無邊際泳池打卡。

啟德帝盛酒店

房價:人均HK$459起(180露天運動場景觀無障礙客房)

地址:香港九龍城區承啟道43號

交通:港鐵宋皇臺站步行11分鐘即達

啟德體育園酒店推介【3】香港奧斯酒店

香港奧斯酒店3分鐘到達土瓜灣港鐵站,交通非常便利!酒店樓高23層,提供有151間客房,房價是九龍城、土瓜灣區最便宜!而且樓下就是社區,生活用品一應俱全,唯一美中不足是客房的面積比較小,標準大床房的面積約為100呎,房間內的設施亦偏簡單,但如果純粹住宿來說,CP值非常高!

香港奧斯酒店

房價:人均HK$189起(標準大床房)

地址:香港九龍城區土瓜灣九龍城道42-46號

交通:港鐵土瓜灣站步行3分鐘即達

啟德體育園酒店推介【4】香港富豪東方酒店

座落於前啟德機場,現啟德體育園對面,雖然跟港鐵站有一段距離,不過鄰近巴士站,也可以說是四通八達。酒店曾在2018年重新裝修,提供多達494間客房,部份高樓層的房間景觀開揚!房型有行總統套房、政樓客房、豪華客房、家庭客房、套房等等,價錢便宜是酒店的另一賣點,人均$200多就已經可以入住!

香港富豪東方酒店

房價:人均HK$232起(標準客房)

地址:香港九龍城區九龍城沙浦道30-38號

交通:港鐵宋皇臺站步行18分鐘即達

啟德體育園|交通—港鐵、巴士

啟德體育園鄰近港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘),預計會接連毗鄰的車站廣場,並設有兩個公共交通交匯處,同時亦設行人通道接通土瓜灣、馬頭角、九龍城及啟德發展區。交通非常方便。

港鐵:如前往啟德主場館及啟德青年運動場,可於宋皇臺站D出口步行約10分鐘;如前往啟德體藝館,可於啟德站D出口直行約5-10分鐘。

巴士:體育園附近有啟德公共交通交匯處,路線包括城巴78C線(粉嶺皇后山—啟德)、城巴78X線(粉嶺皇后山—啟德)、城巴A25線(啟德—機場)

渡輪:啟德體育園鄰近九龍城碼頭;專線小巴82線(彩興苑—啟德)

停車場:啟德體育園內設公眾停車場,供駕駛車輛的市民使用。



啟德體育園|智慧綠色集體運輸系統

政府於2023年施政報告提出在啟德及東九龍建造智慧綠色集體運輸系統,港府日前公布收到約30份意向書,當局正爭取今年招標,2026年批出建造合約,目標2031年落成。

東九龍智慧綠色集體運輸系統目標於2031年落成。(區議會文件)

啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里,擬設5個車站,採用高架專屬車道走廊設計,連接啟德前跑道區至港鐵啟德站,全車程約10分鐘。

新幹道方面,連接西九龍至啟德發展區的中九龍幹線預計2025年上半年完工,連接中九龍幹線和將藍隧道的T2主幹路及茶果嶺隧道則預計2026年啟用。

