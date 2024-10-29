蓮塘口岸飲茶推介5大｜出關直達　本地人都讚！點心$5.8起

蓮塘口岸飲茶推介｜不少人上深圳過關第一件事就是飲早茶醫肚，食飽再出發血拼玩樂。《香港01》好食玩飛記者今次介紹蓮塘口岸就近的5大茶樓，其中有出關直達的五邑酒樓、有長者超平折扣優惠的新芳都酒樓、還有本地人都讚的蘩樓等。



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蓮塘口岸飲茶【1】五邑酒樓

上月才在口岸旁蘭亭國際MALL二樓開張的五邑酒樓，一下就捕獲不少港人的注意！五邑酒樓店面雅致，走中高價位路線，有網民表示與香港價錢相近，但勝在食材新鮮，點心精緻，其中竹笙鮮蝦海膽餃，味道鮮美，而且香港亦少見，不少食客吃完都大讚。

五邑酒樓

地址：深圳市羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際MALL 2樓

營業時間：星期一至日08:00-22:00

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



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蓮塘口岸飲茶【2】新芳都酒樓（羅湖店）

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日全單可享6.8折，又有限定特價點心，只需5.8元人民幣一碟，蝦餃王、蛋撻等都包括在內，網民亦表示點心份量足料。

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

營業時間：星期一至日08:00-14:00／17:00-21:00

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口步行330米



蓮塘口岸飲茶【3】蘩樓（黃貝嶺店）

有留意北上資訊的朋友們，相信都對蘩樓不陌生。蘩樓是深圳人氣茶樓，裝修走復古廣式風格，本地人還是港人都大讚，點心即叫即做即蒸，必食招牌菜有香脆明蝦紅米腸，腸粉外皮軟糯，內餡有爽口大蝦仁，另外有露筍蝦餃皇，同樣皮薄晶瑩剔透，蝦肉飽滿，人均價錢不到100元人民幣。

蘩樓（黃貝嶺店）

地址： 深圳市羅湖區鳳凰路10號鳳凰城大廈東座2層

營業時間：星期一至日08:00-16:00／17:00-20:30

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站F1出口步行350米



蓮塘口岸飲茶【4】儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）

儲香樓同樣是港人愛到茶樓之一，國貿店就近羅湖口岸和蓮塘口岸，屬於五代傳承的老字號，但點心創新，人均最平70元人民幣左右。好食玩飛記者實試幾款點心，在香港茶樓吃不到，最吸睛是藍碟花椒帶子餃，花椒味麻香，還有要打開蓋插吸管享用的網紅水牛奶菠蘿包！其餘例牌點心薑汁小籠包、豉汁蒸排骨、泮塘馬蹄糕水準也不錯！

儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）

地址：深圳市羅湖區人民南路3009-7號儲香樓

營業時間：星期一至日08:30-22:00

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行7分鐘／2號線湖貝站步行13分鐘



蓮塘口岸飲茶【5】悦景酒家

位於國賓大飯店的悦景酒家屬於酒店茶樓，無論是食物品質、整體環境或是服務態度都有保證，有本地人更大讚酒家為深圳早茶天花板，推薦其脆皮多汁乳鴿、鮑汁鳳爪、潮式蠔仔泡飯，全部即叫即整，乳鴿脆皮油香滿溢，肉嫩多汁；鮑汁鳳爪軟糯入味；潮式蠔仔泡飯蠔仔足料。不過價錢方面亦算與香港相近。

悦景酒家

地址： 深圳市羅湖區深南東路1121號國賓大飯店1-3樓

營業時間：星期一至日09:30-15:00／17:30-21:30

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站G1出口步行498米



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