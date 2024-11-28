聖誕燈飾2024｜尖東巨型雪花+迪士尼飄雪亮燈　全港8大好去處推介

聖誕燈飾2024｜一年一度聖誕節快到了，《香港01》「好食玩飛」頻道整合了全港聖誕燈飾及商場活動，可以與燈飾合照、親手製作聖誕禮物、到聖誕村莊購物、與聖誕老人會面等，浪漫又有趣！即睇聖誕好去處地點、活動日期！（本文將持續更新更多精彩聖誕燈飾及商場活動。）

全港聖誕燈飾＋商場活動 必去迪士尼冬日慶典！

迪士尼冬日慶典聖誕燈飾 魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

聖誕燈飾推介【1】香港迪士尼樂園冬日慶典 — 魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕，在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外，在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪！

此外，迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演，超級浪漫！

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地址：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



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聖誕燈飾推介【2】尖東聖誕燈飾

尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新「Pandastic Christmas」數碼光影藝術作品，萌趣熊貓可愛現身於光影幕牆之中，駕駛著閃亮火箭探索聖誕禮物工廠。而麽地里亦會延續動畫作品，萌趣熊貓跟迷人雪花在傳統燈飾下閃耀。

千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼。南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼；永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人駕著車駛過本港地標，在煙花的映襯下閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛；富豪九龍酒店以冬日雪影聖誕為主題；海景嘉福洲際酒店以火樹銀花為主題，採用紅色和銀色的節日裝飾搭配閃爍燈光，送上繽紛璀璨的節日祝福；帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果；九龍香格里拉內有精心佈置的聖誕裝飾，包括6米高的閃亮聖誕樹。

尖東一帶已亮起充滿聖誕氣氛的燈飾。

帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花。

尖東聖誕燈飾

活動日期：2024年11月28日至2025年1月1日

時間：周一至周日（晚上5時30分至11時）

地址：尖沙咀東部及海濱長廊一帶



商場活動6大推介 打卡6米聖誕鹿／毛絨萌獸工作坊

商場活動推介【1】iSQUARE — My“Deer”Christmas

尖沙咀iSQUARE國際廣場將聯同盲盒玩具Fluffy House 人氣角色 「親親小鹿My Dear Deer」舉行「My“Deer”Christmas」聖誕慶祝活動。活動將呈獻3大打卡區域，包括11隻粉藍聖誕小鹿以及一隻高達6米的大型聖誕鹿裝置；3米高的小鹿聖誕樹；以及iEXHIBITION的聖誕小鹿雪景，糖果色系超打卡able！

iSQUARE — My“Deer”Christmas

活動日期：2024年11月8日至2025年1月1日

地址：尖沙咀彌敦道63號



商場活動推介【2】MOKO — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

MOKO將聯乘KEROKEROKEROPPI在聖誕節呈獻「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園」，KEROKEROKEROPPI 將以王子造型登場！MOKO將有光鑽寶石皇冠寢室、神級立體畫像、皇家星願瞭望塔、翡翠權杖皇庭、珍稀寶物荷花池等打卡位及互動裝置！

活動更將在不同角落藏有限定QR Code，成功尋獲即可獲得小禮物！MOKO亦將推出一系列獨家精品，包括「MOKO x KEROKEROKEROPPI 冬日玻璃杯套裝」及「MOKO x KEROKEROKEROPPI摺疊傘」等你帶返屋企！

MOKO — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

活動日期：2024年12月1日起至2025年1月1日

地址：旺角太子道西193號



商場活動推介【3】太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

今個聖誕節，太古廣場將呈獻「聖誕奇妙村莊」，讓你與毛茸茸節日萌獸開啟聖誕狂歡節！「聖誕奇妙村莊」將有巨型萌獸裝置及可愛小毛球的腳步，多重驚喜等你打卡，更可以在村莊內拜訪聖誕老人屋，與聖誕老人見面合照，並把照片及小甜點帶回家！

「聖誕奇妙村莊」亦將有聖誕紀念品店及奇趣工作坊，可以選購獨家精品外，更可以親手製作獨一無二的萌獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物，送給摯愛就最適合！

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月2日

地址：金鐘道88號太古廣場



商場活動推介【4】MCP 新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

新都城中心將在聖誕節打造「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4位主角將換上冬日造型跟大家見面！冰雪樂園內將有4.5米高閃爍聖誕許願樹、MCP‧Make-A-Wish 童夢郵局、7.5米高巨型充氣Po、Dipsy 極速滑雪梯、Laa-Laa 極地冰雪世界、冰上門球等打卡位及互動設施。

新都城中心更會在每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，在指定日子亦會舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」為大家帶來視聽享受！

MCP 新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地址：香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



商場活動推介【5】MOSTown 新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

MOSTown 新港城中心將邀請Sanrio Characters 人氣角色Pochacco、Pompompurin、Little Twin Stars化身成音樂家，為大家帶來「MOST-Fluffy 冬日交響曲」！商場內將設有6大音樂主題打卡區，Sanrio Characters 聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳、Pompompurin聖誕布甸鼓樂、Pochacco聖誕木琴滑梯。

場內亦有不同互動及玩樂區，包括「Sanrio Characters巨型夢幻留聲機」及「毛絨聖誕卡集章區」、「AR人生四格照」，以及「MOST-Fluffy夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」，親手製作Sanrio Characters毛毛掛件！

MOSTown 新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



商場活動推介【6】置富Malls — Cheap Century 聖誕Amaze城

置富Malls將聯乘大麻成推出聖誕限定商場活動！大麻成將變身「全新城中型男」造型出席「置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城」！包括：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、 +WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」。

Fortune+ 會員於置富Malls以電子貨幣消費滿指定金額，更可換領聖誕節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」等獨家精品！

置富Malls — Cheap Century 聖誕Amaze城

活動日期：2024年11月2日起至12月29日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



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