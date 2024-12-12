香港按摩14推介｜旺角/尖沙咀/銅鑼灣/中環 SPA獨家買一送一

香港SPA優惠｜聖誕節看燈飾之前，除了吃聖誕大餐，其實還可以安排與好朋友一起享受SPA和面部護理，讓自己美美地慶祝聖誕節！現時指定酒店SPA，只要輸入優惠碼【XMAS100】，可額外再減$100！「好食玩飛」頻道已為大家精選出14間性價比極高的優惠SPA，讓大家趁住假期Chill一下！



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按摩推介【1】Mira Hotel Spa——瑞典式全身按摩／深層保濕面部護理 獨家買一送一＋折上折

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位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮，絕對有信心保證！水療中心設有溫熱水療設施、無邊際游泳池及健身室，做完按摩還可順道游泳及健身；而每個房間私隱度極高，且環境寧靜，燈光可自由調節，連眼睛也能好好休息。

Mira Hotel Spa現推出60分鐘「瑞典式全身按摩護理」及60分鐘「深層保濕面部護理」，瑞典式全身按摩屬中等強度按摩療程，針對身體緊張部位按壓，促進血液循環及放鬆情緒；深層保濕面部護理為乾燥的肌膚做直達肌底的保濕，有助細胞更新及減退細紋，令肌膚更加水潤光澤！現時除了有獨家買一送一優惠外，還可輸入優惠碼【XMAS100】再減$100！

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Mira Hotel Spa｜60分鐘瑞典式全身按摩護理

星期一至五

優惠折實價（2位）：$1,000｜人均$500｜原價$2,200

Mira Hotel Spa｜60分鐘瑞典式全身按摩護理

星期六、日及公眾假期

優惠折實價（2位）：$1,110｜人均$555｜原價$2,420

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層保濕面部護理

星期一至五

優惠折實價（2位）：$1,198｜人均$599｜原價$2,596

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層保濕面部護理

星期六、日及公眾假期

優惠折實價（2位）：$1,308｜人均$654｜原價$2,816

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Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



按摩推介【2】香港W酒店 Bliss® Spa——望海景歎SPA／抗衰老深層按摩／甜睡舒壓按摩 低至4折+折上折

低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店水療中心推出兩款全新冬日限定的Spa優惠，啱晒在乾燥的冬天放鬆身心、滋潤肌膚！「冬日美肌舒壓護理」獨家買一送一，足足有4折！套餐有60分鐘的抗衰老膠原蛋白護膚療程，配頭肩頸深層按摩，仲有30分鐘排毒療程，從內到外呵護肌膚；「冬日暖意滿溢雙人套餐」主打45分鐘排毒、美肌及舒痛療程、甜睡舒壓按摩，讓你釋放所有壓力睡個好覺！而Bliss®水療中心房內設有落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維多利亞港景色，讓你沉浸在美景中放鬆身心。

除冬日限定之外，酒店還有雙人特色的護理套餐優惠低至4折！以上套餐更可輸入優惠碼再減$100！

＊輸入優惠碼【XMAS100】再減$100

香港W酒店 Bliss® Spa｜冬日美肌舒壓護理

優惠折實價（2位）：$2,788｜$1,394｜原價$7,120

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa｜冬日暖意滿溢雙人套餐

優惠折實價（2位）：$1,899｜人均$950｜原價$3,763

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️ 香港W酒店 Bliss® Spa｜雙人特色護理套餐

優惠折實價（1位）：$1,899｜人均$950｜原價$3,838

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



按摩推介【3】中環香港美利酒店——度身訂造按摩療程／2人套票 低至52折+折上折

香港美利酒店 Wellness at The Murray推出「冬日水療呵護療程」2人套票優惠，當中療程分為90分鐘「皇牌度身訂造按摩療程」以及120分鐘「皇牌度身訂造按摩療程」，專業技師會針對你的治療目的，為你度身訂造按摩服務，包括面部、足部護理療程等，更可享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池等設施，現有低至52折優惠！記得同時輸入優惠碼再享折上折！

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中環香港美利酒店｜90分鐘 皇牌度身訂造按摩療程

優惠折實價（2位）：$2,400｜$1,200｜原價$3,872

中環香港美利酒店｜120分鐘 皇牌度身訂造按摩療程

優惠折實價（2位）：$3,550｜$1,775｜原價$5,192

＊首5個預訂即送5套修甲服務（價值$924／2人）

👉🏻低至52折享度身訂造SPA💆🏻‍♀️

地址：中環紅棉路22號

電話號碼：3141 8630

優惠有效期：即日至2025年5月31日



按摩推介【4】香港富麗敦海洋公園酒店—鹽熱石護理／珍珠礦物亮膚 低至42折＋折上折

👉🏻即搶低至42折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店推出90分鐘「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」及120分鐘「珍珠亮膚身體療程」按摩套餐，「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」以富含84種礦物質的天然岩鹽石加熱，再配合按摩手法驅走疲勞、放鬆神經；「珍珠亮膚身體療程」包括角質護理、珍珠礦物體膜、玫瑰補濕面膜及香薰舒緩按摩，讓皮膚重現水潤光澤！

此外，兩個套餐還可在療程當日使用健身中心、水療中心內的温熱設施、免費享用3小時代客泊車，以及享酒店餐廳消費折扣！套餐現有二人同行優惠低至42折，輸入優惠碼再減$100！

＊輸入優惠碼【XMAS100】再減$100

香港富麗敦海洋公園酒店｜喜馬拉雅岩鹽熱石護理90分鐘

優惠折實價（2位）：3,246｜人均$1,623｜原價$7,352

香港富麗敦海洋公園酒店｜珍珠亮膚身體療程120分鐘

星期一、三、四

優惠折實價（2位）：$1,880｜人均$940｜原價$4,664

星期五至日及公眾假期

優惠折實價（2位）：$2,180｜人均$1,090｜原價$5,005

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香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

優惠有效期：即日起至2025年11月1日



按摩推介【5】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA—香薰舒緩按摩／二人下午茶 低至38折＋折上折

👉🏻立即預訂獨家低至38折優惠🔥

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項和榮譽的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出SPA優惠，套餐「香薰舒緩按摩」有60分鐘香薰舒緩按摩及15分鐘頭部按摩，頭部按摩於快閃期內還會額外贈送15分鐘，按足半小時！另一款「齊齊按 - 二人香薰舒緩按摩」有60分鐘香薰舒緩按摩，及15分鐘頭部按摩，還附送養生茶及小食、健身及桑拿設施通行証，優惠更低至38折，輸入優惠碼可再減$100。

除了按摩之外，兩款按摩套餐還可免費使用健身室及水療設施，包括男士可享用按摩浴池和桑拿；女士可享用蒸氣和草藥桑拿及淋浴體驗等；以及設有花茶及蝴蝶酥，按完吃個下午茶，心情自然更加放鬆。

＊輸入優惠碼【XMAS100】再減$100

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜齊齊按 - 二人香薰舒緩按摩

優惠折實價（2位）：$1,560｜人均$780｜原價$3,740

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香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜溫馨二人下午茶及水療之旅

優惠折實價（2位）：$2,220｜人均$1,110｜原價$6,140

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香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



按摩推介【6】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA—3選2按摩套票 送茶點 獨家65折＋折上折

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無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3款60分鐘按摩療程，包括傳統瑞典式按摩、「喜 ‧ 源」香薰按摩、「喜 ‧ 源」深層組織按摩，3款均額外贈送15分鐘頭肩頸按摩。

此外，SPA還會送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，三重享受！療程亦包含室外游泳池、桑拿浴室及健身中心通行證，讓你盡情沉浸於這個寧靜愜意的空間！現時按摩療程套票有獨家65折，可任意選擇2款按摩組合，再輸入優惠碼即多減$100。

＊輸入優惠碼【XMAS100】再減$100

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA｜2次套票

優惠折實價（2位）：$1,820｜原價$2,956

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香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

優惠有效期：即日起至2024年12月30日



按摩推介【7】Modern Thai—古法泰式按摩／香薰精油按摩／四手古法泰式按摩 獨家買一送一

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Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，推出4款優惠按摩。「Quick Reborn」包含60分鐘古法泰式按摩、30分鐘重點頭頸肩放鬆、香茅茶及泰式糕點一件；而「Better Me」包含50分鐘熱石按摩、50分鐘精油，再加20分鐘刮痧、耳燭、肚燭或胸部按摩4選1，可按個人喜好選擇！現有獨家買一送一優惠！

另外，「皇牌按摩療程」可享受60分鐘古法泰式及60分鐘香薰精油按摩；90分鐘4手「古法泰式按摩」，可全方面享受古法按壓，兼透過拉筋放鬆深層肌肉，非常適合有長期肌肉勞損的上班族，現有優惠8折！

Modern Thai｜Quick Reborn90分鐘

優惠價（2位）：$588｜人均$294｜原價$1,176

＊如預約平日星期一至五12至5點，可額外贈送15分鐘頭肩頸按摩／腳底按摩

👉🏻即搶獨家買一送一優惠💆🏻‍♀️ Modern Thai｜Better Me 120分鐘

優惠價（2位）：$1,180｜人均$590｜原價$2,370

＊如預約平日星期一至五12至5點，可額外贈送15分鐘頭肩頸按摩／腳底按摩

👉🏻即搶獨家買一送一優惠💆🏻‍♀️



Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓

優惠有效期：即日起至2024年12月20日



按摩推介【8】Me Time Massage—全身按摩買一送一 人均$369

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位於銅鑼灣的Me Time Massage，佔地約4,000呎，環境整潔舒適，開業僅兩年便大受歡迎，現時更有買一送一優惠，非常適合假日與好友去放鬆身心。「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，再加20分鐘儀器療程，如刮痧及拔罐或經絡、磁療，2人同行人均只需369！此外，Me Time Massage仲有3款90分鐘的按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩、熱石按摩有獨家7折！

Me Time Massage｜Recharge Time package

優惠價（2位）：$738｜人均$369｜原價$1,476

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Me Time Massage｜全身穴位按摩90分鐘

優惠價（1位）：$460｜原價$658

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Me Time Massage｜淋巴排毒按摩90分鐘

優惠價（1位）：$544｜原價$778

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Me Time Massage｜熱石按摩90分鐘

優惠價（1位）：$600｜原價$858

👉🏻獨家7折預訂😍 ＊買一送一優惠只適用於星期一至五，非公眾假期時段。

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

優惠有效期：即日起至2025年7月14日



按摩推介【9】璞善中醫—女生必試！疏通淋巴推胸／子宮推肚調養 限額買一送一

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璞善中醫由註冊中醫師主理，主打融入中醫醫學理論的療程，包括「中醫疏通推胸療程」及「中醫子宮推肚調養療程」，想調養身體的都市女性最啱！60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程包括一對一診症服務、生物微電流磁療儀及定制中草藥泥灸，可針對個別體質進行護理，現有限額50名買一送一優惠！

另外，都市女性氣虛血弱，經常面青青！不妨試試「中醫子宮推肚調養療程」，不但可以調理內分泌系統，改善皮膚及血色，仲可以促進新陳代謝同改善睡眠質素，幫助女性身體回復健康！現有57折優惠！

璞善中醫｜中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘

優惠價（2位）：$758｜人均$379｜原價$1,516

👉🏻買一送一優惠預訂✨ 璞善中醫｜中醫子宮推肚調養療程 50分鐘

優惠價（1位）：$328｜原價$580

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璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層

優惠有效期：即日起至2024年12月7日



按摩推介【10】Queen's Beauty & Spa—皇牌水療式按摩＋大溪地熱石腿部舒緩 買一送一

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Queen's Beauty & Spa按摩套餐包括45分鐘皇牌水療式按摩、30分鐘大溪地熱石腿部舒緩，配10分鐘艾灸溫熱組合，先以45分鐘針對疲勞的肌肉做深層按摩，再用大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫，配搭中藥艾灸溫熱療法，幫助肌肉進一步放鬆、去濕及改善肌肉疲勞。水療美容中心更設有獨家私人影院，可以一邊放鬆一邊看電影，絕對能夠好好放鬆和休息！現有買一送一優惠！

Queen's Beauty & Spa｜皇牌水療式按摩+大溪地熱石腿部舒緩配艾灸溫熱組合 85分鐘

優惠價（2位）：$688｜人均$344｜原價$1,376

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Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

優惠有效期：即日起至2025年8月5日



按摩推介【11】TONY BLACK—韓式芳香舒壓身體按摩療程／知名品牌TONYMOLY香港首間護理中心 低至23折

👉🏻二人同行低至23折🔥

想體驗韓式按摩，就要試試由知名韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY在香港開設的TONY BLACK韓式美容護理中心，體驗「韓式塑顏排毒舒壓護理」，有75分鐘的韓式精油按摩，以精油推按淋巴，再來15分鐘的韓式面部玉石按摩，舒緩面部肌肉兼排出毒素，讓臉部更緊緻！現有二人同行優惠，低至23折！

此外，如想改善水腫問題，護理中心另有65分鐘「韓式芳香舒壓身體按摩組合」，以香薰油推按淋巴，配合韓式推肚按摩，便可舒緩下腹疼痛等徵狀！而兩項套餐於療程前後，都可品嚐韓國花茶及茶點，及使用梳妝空間、TONYMOLY化妝品，享受精緻的時光！

TONY BLACK｜韓式塑顏排毒舒壓護理90分鐘

優惠價（2位）：$999｜人均$499.5｜原價$4,360

👉🏻二人同行低至23折🔥 TONY BLACK｜韓式芳香舒壓身體按摩組合65分鐘

優惠價（1位）：$588｜原價$1,233

👉🏻48折優惠預訂🔥

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室／銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

優惠有效期：即日起至2024年12月31日



按摩推介【12】森沐 Al'aise Sp—佛陀式頭療／高級香薰推油 低至74折

👉🏻低至74折預訂💆🏻‍♀️

想享受另類按摩？森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，到處放有植物，彷如躺在大自然中享受按摩。除了有15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務外，還可選擇採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，自然面色都可改善！另外還有60分鐘高級香薰推油加60分鐘中式點穴按摩套餐，現有獨家優惠，低至74折！

森沐 Al'aise Spa｜頭肩頸 15分鐘＋足部療程 60分鐘

優惠價（1位）：$218｜原價$298

👉🏻低至74折預訂💆🏻‍♀️

森沐 Al'aise Spa｜佛陀式頭療 60分鐘

優惠價（1位）：$358｜原價$398

👉🏻低至9折預訂💆🏻‍♀️

高級香薰推油 60分鐘＋中式點穴按摩 60分鐘

優惠價（1位）：$588｜原價$650

👉🏻低至91折預訂💆🏻‍♀️

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪

優惠有效期：即日起至2025年7月25日



按摩推介【13】雁月中醫綜合中心—夜訓救星！皇牌氣穴刮痧／極潤目清艾 低至21折

雁月中醫綜合中心推出60分鐘皇牌氣穴刮痧及人手按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，再配合蒸氣眼罩的局部護理下，連眼睛也能得到舒適的呵護！啱晒經常對著電腦的打工仔。此外，中心另有極潤目清艾套餐，65分鐘可自選肩、頸、頭按摩，及草本面膜，可滋潤面部皮膚，對於經常熬夜的人士就最啱！現有低至21折優惠！

雁月中醫綜合中心｜皇牌氣穴刮痧+ 人手按摩+ 蒸氣眼罩60分鐘

優惠價（1位）：$398｜原價$1,860

👉🏻低至21折優惠預訂🤩

雁月中醫綜合中心｜「極潤目清艾」+送自選肩／頸／頭按摩＋草本面膜65分鐘

優惠價（1位）：$428｜原價$986

👉🏻低至43折優惠預訂🤩

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層

優惠有效期：即日起至2025年9月4日



按摩推介【14】悟空的心情—日本No.1人氣按摩10分鐘進入深層睡眠 低至29折

👉🏻即搶獨家29折優惠✨

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」登陸香港！悟空的心情提供「45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術」，45分鐘頭部按摩完全放鬆你的頭皮，讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，幫你解決壓力失眠問題！

悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，限時優惠低至29折，只需$388！

悟空的心情｜神級按摩及日式小顏術一次 60分鐘

優惠價（1位）：$388｜原價$1,380

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悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓

優惠有效期：即日起至2025年4月7日



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