生日優惠11月優惠76大　迪士尼免費門票／酒店自助餐／餐廳放題

生日優惠11月2024｜幫情侶、閨蜜、朋友、或親子慶祝生日，無論是物色有生日優惠的餐廳，還是吃喝玩樂的好去處，也令人頭痛萬分！以下76大生日優惠，包含自助餐、放題等餐廳，及香港生日免費的玩樂地點，除了有半島酒店請壽星免費歎晚餐之外，迪士尼仲有免費飛，即睇下文！



生日優惠飲食篇

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11月生日優惠【1】8度海逸酒店——4位同行生日之星半價

於生日當月惠顧8度海逸酒店的自助晚餐，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，生日之星可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



11月生日優惠【2】都會海逸酒店——生日之星半價再送甜品拼盤

於eShop預訂4位都會海逸酒店自助晚餐或自助午餐，並以付全費預訂，生日之星可享半價優惠，及免費獲贈生日甜品拼盤一份。同行的3位客人也可享7折優惠。8位或以上，則其中2位當月生日之客人可享半價優惠。生日客人須於惠顧時出示有效身份證明文件。

都會海逸酒店

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話： 3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882



11月生日優惠【3】帝逸酒店Alva House——6人同行1人免費、生日甜品

於帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並使用優惠碼「ALVABDAY」，壽星於生日當月在Alva House用餐，可享6人同行，1人免費優惠及獲贈送生日甜品。

帝逸酒店——6人同行1人免費（帝逸酒店）

帝逸酒店

地址：香港沙田源康街1號1樓

電話：3653 1168



11月生日優惠【4】半島酒店——壽星免費歎晚餐＋生日蛋糕

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，則可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在2日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

香港半島酒店（圖片︰香港半島酒店圖片）

半島酒店

優惠日期：即日起至11月20日（設不適用期，詳情可向職員查詢）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



11月生日優惠【5】自助山——5人同行壽星免費

11月生日的壽星，只要與4位同行友人於自助山享用午餐或晚餐，生日壽星即可免費。提提大家，優惠僅可使用一次及須提前1天預訂，如需準備蛋糕，須最少三天或之前向餐廳預訂。

自助山——5人同行壽星免費（Facebook@The Grand HK）

優惠日期：即日至11月30日

地址：灣仔皇后大道東183號62/F, Hopewell Centre



11月生日優惠【6】城景國際酒店——送生日蛋糕半磅

城景國際City Café推出自助餐生日優惠，在生日正日及前後三天，只要出示出示身份證明文件，可獲贈半磅生日蛋糕一個。不過要記得在入座前2天預訂。

城景國際酒店-City Cafe

優惠日期：即日起至11月30日

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3287



11月生日優惠【7】樂雅軒——送賀壽蟠桃1個

城景國際樂雅軒午市推出2小時任食點心套餐，有超過40款點心任你揀，而生日客人及同行賓客，每人更可獲贈賀壽蟠桃一客。

城景國際酒店-樂雅軒

優惠日期：即日起至另行通知

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286



11月生日優惠【8】九龍東皇冠假日酒店——6人同行壽星免費＋生日甜品

位於九龍東皇冠假日酒店的餐廳星幕，凡惠顧晚餐，即送火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞！但要留意，蛋糕每晚限量供應，優惠須提前一日預訂。

九龍東皇冠假日酒店送火焰朱古力球雪山蛋糕。（Facebook@九龍東皇冠假日酒店）

九龍東皇冠假日酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：將軍澳唐德街3號

電話：3983 0388



11月生日優惠【9】愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費

於愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，在生日當月預約４位或以上自助晚餐，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。但要注意，必須提前兩天預約，及用餐當日須出示證明文件。

愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費（愉景灣酒店）

愉景灣酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Lantau Island, 88 海澄湖畔路愉景灣

電話：2295 8288



11月生日優惠【10】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日的月份內，與朋友同行惠顧Yamm或WHISK晚餐，可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。不過要記住提前一天預約啦！

美麗華酒店The Mira 自助餐 $658/位起 🡺76折優惠訂座

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

查詢：2315 5111



11月生日優惠【11】百樂酒店——4人同行1人免費＋泡酒＋開心果慕絲奶凍餅

百樂酒店的Park café自助餐有生日優惠，每4位或以上惠顧自助晚餐，當月的1位生日之星免費，同行友人可享85折優惠；如提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及開心果慕絲奶凍餅一客。

百樂酒店——4人同行1人免費＋泡酒＋開心果慕絲奶凍餅（百樂酒店）

百樂酒店

優惠日期：即日起至11月30日

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

查詢：2731 2168



11月生日優惠【12】會展中庭——4人同行1人免費＋所有人獲贈壽桃1個

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。由即日起至2024年11月15日，壽星與其餘3位或以上的同行者一起於中庭享用晚市套餐消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽桃一個。

會展中庭——4人同行1人免費＋所有人獲贈壽桃1個（圖片來源：中庭官網）

中庭

優惠日期：即日起至11月15日

地址：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



11月生日優惠【13】歷山餐廳——6人同行1人免費+送生日蛋糕

有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳亦有生日優惠，6位顧客（包括壽星）只要在歷山餐廳享用自助午餐或晚餐，1位壽星可享免費優惠；另外，2至6位成人享用自助午餐或晚餐，壽星可獲贈半磅生日蛋糕1個；7位成人或以上，壽星則可獲贈一磅生日蛋糕1個。要注意餐廳設加一服務費及數量有限，售完即止。

歷山餐廳

優惠日期：即日起至12月14日（星期五、六及公衆假期前夕）

地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層

電話：3893 2868



11月生日優惠【14】香港港麗酒店——指定餐廳8折＋送生日蛋糕

香港港麗酒店生日優惠，Sino Club會員可於香港港麗酒店指定餐廳：金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園享有8折優惠及免費生日蛋糕一個。2-3位客人惠顧，可獲贈香檳雞尾酒一杯；4位以上客人可獲贈精選美酒一瓶。客人需最少三日前預訂。

香港港麗酒店（金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園）

優惠日期：即日至另行通知

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

查詢：2822 8870（金葉庭）／28228801（意寧谷）／樂聚廊（28228891）／2822 8890（咖啡園）



11月生日優惠【15】聆渢咖啡廳——3人同行1人免費

位於黃金海岸的聆渢咖啡廳也有生日優惠。只要成為Sino Group會員，於生日月份攜同2位成人惠顧自助午餐或晚餐，普通會員可享免費自助午餐或晚餐一份；尊尚會員可額外獲贈半磅生日蛋糕一個。

聆渢咖啡廳——3人同行1人免費（黃金海岸酒店）

聆渢咖啡廳

優惠日期：即日至另行通知

地址：屯門青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖

電話：2452 8448



11月生日優惠【16】黃金海岸酒店——送半打沙嗲串、氣泡酒2杯、迷你生日蛋糕

黃金海岸酒店沙嗲軒，可獲贈半打沙嗲串；惠顧海岸扒房即送Prosecco氣泡酒兩杯。想staycation？入住黃金海岸酒店，即可獲贈迷你生日蛋糕一份。

黃金海岸酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：掃管笏青山公路青山灣段1號Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1 號

查詢：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）



11月生日優惠【17】九龍酒店倚窗閣——4人同行1人半價+送餐酒1支

九龍酒店倚窗閣「蟹の饗宴」自助晚餐，一個價錢可吃盡多款以蟹入饌的美食！而於網上預訂自助餐，凡4位惠顧，1位生日壽星就可享半價優惠，同行者則可享高達7折優惠，另送免費紅或白餐酒1支。

九龍酒店倚窗閣

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

查詢：2929 2888



11月生日優惠【18】Café East——送半磅鮮果忌廉蛋糕、氣泡酒

位於尖沙咀的千禧新世界香港酒店餐廳Café East也有生日優惠，由日起至11月31日期間，凡8位或以上光顧晚市自助餐，即送半磅鮮果忌廉蛋糕一個及氣泡酒一瓶。

Café East——送半磅鮮果忌廉蛋糕、氣泡酒（Café East）

Café East

優惠日期：即日起至2024年11月30日

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

查詢：2929 2888



11月生日優惠【19】爐端燒日本餐廳——慶祝套餐送達摩爆破蛋糕

位於九龍海逸君綽酒店的爐端燒日本餐廳，於網上預訂「慶祝套餐」，2人或以上用餐，可免費獲贈達魔爆破蛋糕一個。

爐端燒日本餐廳

優惠日期：即日起至另行通知

地址：紅磡德豐街20號

查詢：2621 3188



11月生日優惠【20】杉玉——免費生日驚喜甜品拼盤+即影即有相

壽星於壽司店杉玉堂食，消費滿$70，Follow杉玉Facebook或IG專頁，可獲贈「生日驚喜甜品拼盤」一份，及即影即有相留念。優惠只限生日當天便用，及須向店員出示身份證明文件。

杉玉送免費生日驚喜甜品拼盤、即影即有相。（Instagram@sugidama.hk）

杉玉

優惠日期：即日起至另行通知

地址：杉玉所有分店



11月生日優惠【21】Bistro Bloom——4人同行1人免費

於Bistro Bloom惠顧晚市套餐，4人同行可享1位免費；而贈送的套餐將以最低價錢的套餐作計算。

Bistro Bloom——4人同行1人免費（Facebook@Bistro Bloom）

Bistro Bloom

優惠日期：即日起至另行通知

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓2號舖



11月生日優惠【22】THE MATCHA TOKYO——免費抹茶軟雪糕一客

只要下載KABU PASS並登記成為會員，於生日當天便可領取優惠，然後在生日月份前往THE MATCHA TOKYO任何一間分店，即可獲贈免費抹茶軟雪糕一客。

THE MATCHA TOKYO送抹茶軟雪糕。（Instagram@the.matcha.tokyo_hk）

THE MATCHA TOKYO

優惠日期：即日起至另行通知

地址：THE MATCHA TOKYO所有分店



11月生日優惠【23】西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個

生日當日只需向店員出示有效嘅生日證明及Scan QR code入WhatsApp group，可獲特濃吉士泡芙一個（僅限領取一次）數量有限，送完即止。

西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個（Instagram@chezchoux）

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店



11月生日優惠【24】Dough Bros Pizza & Doughnuts——$50 Dough Dollars及免費Pizza 1個

Dough Bros Pizza & Doughnuts是近年人氣急升的Pizza冬甩外賣店，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及生日專享免費Pizza 1個。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Dough Bros Pizza & Doughnuts各分店



11月生日優惠【25】LIFETASTIC——餐飲8折+免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月享有餐飲餐飲8折優惠1次，及免費件裝蛋糕1件。「金會員」可於生日月內，除享8折優惠外，更有免費原個小尺寸蛋糕1個。想吃的朋友記得在領取前至少3天預訂了！

LIFETASTIC（圖片來源：LIFETASTIC官網）

LIFETASTIC

優惠日期：即日至另行通知

地址：LIFETASTIC各分店



11月生日優惠【26】La Famille——戚風小蛋糕兌換券、雲朵小熊造型毛巾、抽獎券

La Famille推出十周年慶生活動，凡於10月24日至11月22日生日（天蠍座）的朋友，在La Famille門市選購蛋糕，可獲得十週年慶生禮盒，當中包含戚風小蛋糕兌換券、雲朵小熊造型毛巾（顏色隨機），及伴你慶生十週年抽獎券一張。

La Famille——戚風小蛋糕兌換券、雲朵小熊造型毛巾、抽獎券（Facebook@La Famille）

La Famille

優惠日期：即日起至另行通知

地址：La Famille各分店



11月生日優惠【27】Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕

Starbucks綠星會員於生日月份會在App內收到優惠券，可享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕；另外凡購買任何特濃咖啡手調飲品，即可額外獲享1份特濃咖啡。

Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕 （Starbucks HK官網）

Starbucks

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Starbucks各分店



11月生日優惠【28】Pacific Coffee——蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯

只要下載Pacific Coffee Hong Kong手機應用程式，免費登記成為會員，於生日月份內到任何一間分店，即可換領蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯。另外，於生日當天在任何香港分店消費，即可賺取雙倍積分。但要注意，如Perfect Cup卡帳戶沒有任何儲值金額及累積積分時，不可兌換此生日優惠。

Pacific Coffee

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Pacific Coffee任何一間分店



11月生日優惠【29】麥當勞——買任何食品即送新地／蘋果批／中薯條

只要成為麥當勞APP會員，於當月便會收到專享生日優惠券，買任何食品即送新地或蘋果批或中薯條一份。

麥當勞買任何食品即送新地或蘋果批或中薯條（麥當勞App）

麥當勞

優惠日期：即日至另行通知

地址：麥當勞全線分店



11月生日優惠【30】Pizza Hut——$50現金券

只要登記成為Pizza Hut會員，普通會員於生日月份首日可獲$50現金券，而金會員則可獲總值$100的現金券，及免費「拔呼地必勝批」一份。

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店



11月生日優惠【31】大快活——$9.9歎指定早餐或下午茶餐

下載大快活App並填寫生日月份等基本資料，登記成為會員，即可於生日當月收到生日優惠券，可以以$9.9換領指定的早餐或下午茶套餐。

大快活

優惠日期：即日至另行通知

地址：大快活全線分店



11月生日優惠【32】Cafe Deco Group——旗下餐廳75折＋送甜品

Cafe Deco Group旗下餐廳也有生日優惠，只要登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，免費會員只要在生日月份到Cafe Deco Group旗下餐廳，惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。

Cafe Deco Group

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cafe Deco Group旗下餐廳



11月生日優惠【33】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。另外，於指定大街餐廳用餐可獲「奇妙生日泡沫咖啡」一杯。

小鎮雪糕店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



11月生日優惠【34】迪士尼樂園度假區——指定餐廳免費午／晚餐＋送免費蛋糕一個

「奇妙處處通」白金卡會員，在生日月份與最少一位朋友同行，於指定餐廳：翠樂庭餐廳、藝彩廚、雲龍軒、晶荷軒或芊彩餐廳，免費享用指定晚餐或午餐一份，及可享有免費生日蛋糕一個（除芊彩餐廳）。

指定餐廳送免費蛋糕一個。（香港迪士尼樂園官方圖片）

11月生日優惠【35】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折+免收切餅費

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

平昌 BBQ Mongkok——壽星75折+免收切餅費（Instagram@pyeongchangkoreanbbq）

平昌 BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682



11月生日優惠【36】白石BBQ燒烤場——免費金牌乳豬1隻

白石BBQ燒烤場推出生日會員優惠，免費登記成為會員，壽星在生日月份與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。不過要注意，生日優惠必需於生日月份前一個月成為會員及於3日前在網上預訂。

白石BBQ燒烤場（官方圖片）

白石BBQ燒烤場

優惠日期：即日起至另行通知

地址： 馬鞍山白石第1950號

號碼： 2744 8188



11月生日優惠【37】蝦立方——2人同行1人免費3小時

室內釣蝦場地蝦立方設有生日優惠，壽星於生日前後3日，2人或以上同行，只要出示有效證明文件，壽星即可享免費釣蝦3小時。

2人同行1人免費3小時。（蝦立方@Facebook）

蝦立方

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場 8樓D & E室

電話：3565 4233



11月生日優惠【38】阿翁火鍋館——5位以上壽星免費

阿翁火鍋館推出生日優惠，3-4人同行、壽星可獲半價優惠。5位或以上，壽星即享免費，如多於1位生日者，另一位生日者獲半價優惠。

阿翁火鍋館

優惠日期：即日起至另行通知

地址：阿翁火鍋館各分店



11月生日優惠【39】Yakiniku.homura 焼肉焔——肉肉蛋糕、三角牛小排

生日壽星只要於生日月份訂座用餐，即可免費享用一份生日禮遇食品：肉肉蛋糕或霜降牛小排2選其1。

Yakiniku.homura 焼肉焔 ——肉肉蛋糕、三角牛小排。（Yakiniku.homura 焼肉焔）

Yakiniku.homura 焼肉焔

優惠日期：即日起至另行通知

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

查詢：2330 3881



11月生日優惠【40】燒肉男——送鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件

生日壽星於生日月份前往燒肉男慶祝，惠顧任何燒肉放題套餐，可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。不過要注意，優惠只適用於屯門及將軍澳分店，及需提早預訂座位及出示身分証明。

燒肉男——送鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。（Instagram@yakiniku.otoko）

優惠日期：即日至另行通知

地址：將軍澳 Park Central 1樓135號舖（9767 1789）／屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B鋪（9338 3531）



11月生日優惠【41】一鍋堂——4位或以上生日壽星免費＋低至8折

一鍋堂推出全新會員限定生日優惠，凡於生日月內任何日子惠顧，即可享以下優惠：

優惠一：4位或以上人士惠顧指定午市100分鐘套餐或晚市Lv2或以上放題套餐，生日壽星可享免費。適用於星期一至三，除公眾假期外適用於任何時段；星期四至日及公眾假期，適用於午市、晚市時段（7點前離座／9:00後入座）

優惠二：6位或以上任食火鍋可享8折；

優惠三：4位或以上任何晚市火鍋套餐享85折；

優惠四：1位或以上享9折；

優惠五：6位或以上任食火鍋免費延長至2.5小時。（只適用於星期四至日，公眾假期除外）



*優惠二至四只適用於星期四至日（公眾假期除外）晚市時段（7點前離座／9:00後入座）

優惠日期：即日至另行通知

地址：葵芳旗艦店：興芳路223號新都會廣場6樓601-610（3618 8219）

荃灣總店：眾安街55號大鴻輝中心19樓（2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街104號XX Arcade東翼2樓（8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道620-628號瓊華中心6樓（3618 8161）



11月生日優惠【42】Lady Nara——半價享用火焰雪山

泰國餐廳的Lady Nara主打創意泰式及西式融合的甜品，想享受另類精緻的下午茶的朋友，可以一試。而生日壽星，只要在訂座時輸入指定優惠碼ALASKA50，可以半價享用「泰茶火焰雪山」（原價$188），不過要注意，優惠只限晚市四人或以上的堂食用餐，並要提早2預訂。

Lady Nara泰茶火焰雪山（圖片來源：Lady Nara）

Lady Nara

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖

查詢：2153 3660



11月生日優惠【43】一気——9折優惠＋送虎蝦1隻＋4位以上送清酒

一気日本料理餐廳主打本地燒海鮮，招牌菜如燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔味道鮮甜。於生日月份出示身份證明後，可享9折優惠加送每人虎蝦1隻；4位以上加送指定清酒1支，需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

一気

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

查詢：2858 8466



11月生日優惠【44】熊本牛鍋——4人同行壽星免費

熊本牛鍋推出生日優惠，當月份生日壽星與3位或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐（售價$268）或澳洲和牛套餐（售價$298），而壽星只需支付該套餐正價加一服務費。要注意，生日優惠最少提早一日前預訂。

熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖

查詢：94324188（尖沙咀）／ 5236-3638（元朗）



11月生日優惠【45】牛舞——送牛舞慶生盛一客＋會員免費放題

生日壽星生日當月惠顧牛舞任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」一客；牛舞會員除享有此優惠外，於正日前後3日，與3位朋友一同惠顧，壽星即可享免費！

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

優惠日期：即日至另行通知

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖（銅鑼灣店）／觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（觀塘店）／元朗元龍街9號一期1樓1073號舖形點（元朗店）

查詢：3621 0341（銅鑼灣店）／ 3974 5590（觀塘店）／2813 2382（元朗店）



11月生日優惠【46】牛角——銀會員額外積分、金會員享$2000優惠券

牛角推出新會員計劃，現登記成為KABU PASS會員，銀會員可於生日月份賺取額外0.5倍積分獎賞；金會員除了同樣享有額外0.5倍積分外，更可享總值逾$2,000電子優惠券。每100積分可作$10使用。

牛角

優惠日期：即日至另行通知

地址：牛角全線分店



生日優惠零售購物篇

11月生日優惠【47】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

DON DON DONKI送壽星免費生日禮物。（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Don Don Donki分店



11月生日優惠【48】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿$500即可使用。

Uniqlo App會員可獲$50生日優惠券。（圖片來源：Mira Place）

Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Uniqlo分店



11月生日優惠【49】GU——滿$300減$30

GU會員於生日月份會收到線上商店優惠，只要購物滿$300元正即可減30元。要注意，優惠券有效期限為獲得優惠券起計算30天。

GU——滿$300減$30。（GU）

GU

優惠日期：即日起至另行通知



11月生日優惠【50】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內累積消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內累積消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內累積消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas會員禮遇（圖片來源：Adidas官網）

Adidas

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Adidas網店



11月生日優惠【51】MUJI 無印良品——生日額外100里數

於生日前完成登記MUJI passport內的出生月日，生日翌月首日便可獲得額外100里數。

MUJI 無印良品登記會員可享生日優惠。（無印良品提供）

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地址：MUJI 全線無印良品分店



11月生日優惠【52】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，在生日當天會收到生日禮遇獎勵卡，於30日內在NIKE.COM購買標有活動標籤*的指定產品滿$1,000減$100。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Nike網店



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11月生日優惠【53】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線AEON



11月生日優惠【54】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，即可享$50折扣優惠；iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

豐澤消費滿$500，即可享$50折扣優惠。（圖片來源：豐澤）

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：豐澤網店



11月生日優惠【55】友和——生日享$50優惠折扣

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即減$50（運費除外）。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

友和——生日享$50優惠折扣＋指定產品再減$100（圖片來源：友和）

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地址：友和全線分店



11月生日優惠【56】Pricerite實惠——85-9折優惠＋免運費

生日月份買傢俬都有著數！只要下載Pricerite實惠流動應用程式，並登記成為會員，銀級會員生日當月可享9折優惠；金級會員可享88折；鑽石級會員可享85折及獲贈5,000積分，兼可享網店購物免運費優惠一次。

Pricerite實惠會員可享扣優惠。（Pricerite實惠官方網站）

Pricerite實惠

優惠日期：即日起至2025年1月25日

地址：Pricerite實惠全線分店



11月生日優惠【57】誠品書店——生日8-85折優惠

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250可享8折優惠及各大商戶購物優惠。

誠品書店會員生日享8-85折優惠。（資料圖片）

誠品書店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：誠品書店全線分店



11月生日優惠【58】KLUB 11——折扣優惠券、原味梳乎厘Pancake

只要下載K11 HK流動應用程式，並登記成為會員，於生日月份會收到電子禮券，可兌換以下K11 Art Mall禮遇：

1. 喜茶：9折優惠

2. J-01：$300折扣優惠

3. J-01 X1：HK$100折扣優惠

4. MI MING MART：HK$50折扣優惠

5. OLENS：試片一對及95折優惠 (生日當天)

6. PAN de PAIN Pancake & Sweets：原味梳乎厘Pancake一份



登記成為KLUB 11會員，於生日月份會收到電子禮券。（資料圖片）

11月生日優惠【59】OPTICAL 88——門市低至8折優惠＋網店減$50

OPTICAL 88會員會於生日收到領取優惠的電郵，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折、隱形眼鏡9折優惠；於網店購物，輸入指定優惠碼可享$50生日折扣；購物滿$250，即送品牌禮物一份。

11月生日優惠【60】彌明生活百貨——$100購物禮券、送指定美妝用品及最高12%回贈

彌明生活百貨設生日優惠！彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可獲贈指定美妝用品及最高12%回贈。此外，領取生日禮物當天，如購物滿$1,200可獲贈$100電子優惠券。

彌明生活百貨——$100購物禮券及最高12%回贈（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知

地址：彌明生活百貨



11月生日優惠【61】莎莎——$100現金券、9折優惠券、雙倍積分

下載Sasa HK App註冊成為會員，並於3個月內累積消費滿$800；或單一消費滿$600，即可升級成貴賓會員。貴賓會員於生日月份會在App內收到$100現金券、9折優惠券，及於門市購物可享雙倍積分。

莎莎

優惠日期：即日起至另行通知

地址：莎莎香港及澳門分店



生日優惠玩樂篇

11月生日優惠【62】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠及免費門票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,040起 ，壽星更可免費獲贈1日門票一張（價值港幣$939），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



11月生日優惠【63】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

海洋公園——壽星免費入場玩（資料圖片）

海洋公園

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



11月生日優惠【64】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2024年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（圖片來源：昂坪360官網）

昂坪360

優惠日期：即日起至12月31日

地址：昂坪360纜車站



11月生日優惠【65】天際100——壽星免費入場 同行親友門票55折

天際100推出港人限定生日優惠，香港居民現於生日月份內帶同親友（最多3名），即可以55折購買門票，壽星亦可免費換領標準門票入場，折扣後成人標準門票為$108，小童或長者為$75。此外，生日訪客於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買餐單上的食品、惠顧禮品店指定正價產品還可尊享8折優惠，度過最「高」興的生日！

「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」！（圖片來源：天際100官網）

天際100

優惠日期：即日起至12月31日

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



11月生日優惠【66】PowerPlay Arena——免費體驗電子動感競技遊戲＋充值$500額外贈送300代幣

荔枝角室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，會員只要在生日當日出示身份證，可免費體驗The BattleField Zone A電子動感競技遊戲一小時；充值$500，可額外獲贈300代幣。

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



11月生日優惠【67】香港杜莎夫人蠟像館——壽星生日買一享四優惠

香港杜莎夫人蠟像館推出專為本地居民而設的生日優惠！由即日起至12月31日，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價$329享受「買一享四優惠」，優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊乙本。

香港杜莎夫人蠟像館

優惠日期：即日起至12月31日

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。

查詢：2849 6966



11月生日優惠【68】大富翁夢想世界——壽星免費入場+同行親友8折

日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票（成人門票優惠價：HK$208），而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

大富翁夢想世界（圖片來源：大富翁夢想世界官網）

大富翁夢想世界

優惠日期：即日起至12月31日（不適用於12月25至26日）

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖



11月生日優惠【69】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

壽星免費睇戲。（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地址：堅尼地城吉席街2號



11月生日優惠【70】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

壽星憑積分免費睇戲。（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cinema City全線戲院



11月生日優惠【71】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線

優惠日期：即日至另行通知

地址：嘉禾院線全線戲院



11月生日優惠【72】香港麗思卡爾頓水療中心——免費香檳+下午茶

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,475，即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

查詢：2263 2263



11月生日優惠【73】MiraSpa ——生日蛋糕＋$300現金券

曾榮獲世界水療大獎的MiraSpa推出生日專享Spa優惠，生日之星惠顧「煥發身心」水療按摩（$1,400起），即可專享30分鐘全身磨砂護理、60分鐘甜夢旅程按摩，當日還可享用健身設備及獲贈COCO迷你生日蛋糕一個，還有HK$300現金禮券。

MiraSpa

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道118-130號

查詢：2263 2263



11月生日優惠【74】香港君悅酒店 PLATEAU SPA——生日蛋糕+香檳／紅酒／白酒一杯

香港君悅酒店 PLATEAU SPA推出生日禮遇套餐，可以優惠價一人套餐$2,805（原價$3,052.5）及二人套餐$5,280（$6,050）享受90分鐘按摩（靜水沁園按摩／玫瑰精華油／瑞典式) 、生日蛋糕（直徑12厘米）、每人一杯紅酒／白酒／抗氧化果汁及贈送個人化禮遇。需提前兩日預約。

香港君悅酒店 PLATEAU SPA——生日蛋糕+香檳／紅酒／白酒一杯（香港君悅酒店）

香港君悅酒店 PLATEAU SPA

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港灣仔港灣道1號

查詢：2588 1234



11月生日優惠【75】香港文華東方酒店——優惠價享90分鐘按摩＋同行朋友同價

香港文華東方酒店推出文華水療全年生日禮遇，可以優惠價體驗90分鐘按摩療程，再前往文華閣享受2小時的無限暢飲及小食拼盤，生日人士更可攜同一位朋友，以相受優惠慶祝。

香港文華東方酒店——優惠價享90分鐘按摩＋同行朋友同價（香港文華東方酒店）

港文華東方酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港中環干諾道中5號

查詢：2522 0111



11月生日優惠【76】金光飛航——優惠價享金光飛航標準艙來回套票

生日去澳門都有著數！只要於生日月份到金光飛航指定票務櫃檯，出示香港身份證，即可以每套港幣298元購買金光飛航標準艙來回套票，或以每套港幣528元購買頭等艙來回套票。

生日月份可以優惠價購買金光飛航標準艙來回套票。（金光飛航官方）

金光飛航

優惠日期：即日至12月31日

地址：香港上環信德中心三樓303B號鋪（香港港澳碼頭金光飛航售票處）

查詢：2859 1640



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