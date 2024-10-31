雙11獨家優惠｜美食藥妝12大推介$11起　醬料／香水／NMN低至26折

眨眼就來到一年一度嘅雙11，今年01mall將會推出$11、$111、$311嘅激筍優惠！食物、美妝、護膚、香水應有盡有！精選商品優惠低至28折！《香港01》「好食玩飛」幫大家精選了12個超值商品！立即睇吓有咩抵買啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

雙11超值推介【1】老媽拌麵（麻辣／担担）任選2包$111

台灣人氣拌麵品牌「老媽拌麵」，口味濃郁兼份量足夠，在家簡單煮一鍋水，就能煮出超好吃的四川拌麵！老媽拌麵選用手工關廟細麵／刀削麵，麵質彈牙，容易吸收醬料的精髓，特別推薦担担麵，吃起來香麻帶勁，花椒辣油與麻醬完美搭配，即使平日不吃辣，老媽拌麵的調味都會帶來驚喜！深受台灣當地人及香港人喜愛！

01mall雙11優惠！老媽拌麵（麻辣／担担）撈出驚喜2包 $111（原價$156）！

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【2】蘇太殿堂級XO醬 190克 $111

XO醬可說是香港人家中必備的醬料！全因它搭配各種食材都能誘發出鮮味，無論是煮餸、撈麵，甚至撈飯都令人回味無窮！蘇太名醬是經過15年經驗調製的XO醬，每一瓶從原材料到製作方法都嚴格控制，務求為大家提供優質的XO醬，蘇太還提供各種名醬食譜，讓大家能簡單煮出好滋味！

01mall雙11優惠！蘇太殿堂級XO醬點煮都好食 $111（原價$141）！

點撃連結搶 👈

蘇太殿堂級XO醬 190克 $111（原價$141）（官方圖片）

雙11超值推介【3】逆齡因 Youth Solution β-NMN 12000+天然松樹皮攝取物 24000ex 60粒 $311

NMN成為近年備受追捧的保健品，逆齡因由香港GMP認證藥廠製造，品質嚴格把關，融合12000mg NMN與24000mg天然松樹皮萃取物的獨家配方，一粒激活健康，逆轉衰老基因。對於肝腎、心血管、肌肉關節都有保健作用。現有01mall優惠低至26折可以入手！

01mall雙11優惠！逆齡因NMN逆轉衰老基因 $311（原價$1,197）！

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【4】Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 柔霧啞緻 SPF25 PA++ 38ml $311

Clé de Peau Beauté是日本貴婦級的保養化妝品牌！其妝前乳霜，質地絲滑容易推開，能有助吸收肌膚油脂，讓妝容8小時久持不易脫妝，同時具有保濕功效，防止乾紋脫妝。效果呈柔霧啞緻，有效修飾毛孔，改善肌膚粗糙問題。

01mall雙11優惠！Clé de Peau Beauté 貴婦品牌粧前乳霜$311（原價$688）

點撃連結搶 👈

Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 柔霧啞緻（原價$688） （官方圖片）

雙11超值推介【5】Armani 胭脂 #30 offbeat $311

Armani的柔紗胭脂質感輕柔如絲幼滑，色調自然，用手輕輕一抹就可以展現出自然粉嫩的氣色，而且不會卡粉，可以輕鬆打造妝容，天天好氣息。

01mall雙11優惠！Armani 胭脂輕鬆打造好氣息$311（原價$455）

點撃連結搶 👈

Armani 胭脂 #30 offbeat $311（原價$455）（官方圖片）

雙11超值推介【6】Tom Ford 白金管唇膏 108 #LA NOTTE $311（原價$490）

Tom Ford唇膏 一向以顯色度高、飽和度好見稱！而白金管系列的色調走自然、低調的路線，質地輕薄、絲滑，非常適合日常使用。而百搭的奶茶色的唇膏，搽在唇上顯出一種溫柔又富有知性的感覺，是女生手袋裏必備的單品！

01mall雙11優惠！Tom Ford 白金管唇膏 奶茶色 $311（原價$490）

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【7】Aesop Olous Aromatique Room Spray 100ml $311

不少人都喜歡在房間點香薰或使用芳香噴霧，躺在家中可以更加舒適放鬆。當中不少人都推介Aesop的香味家居系列，而Olous成分主要以柑橘為主，帶來一種清新的感覺，並加入雪松、辛香小荳蔻，帶來不同層次！

01mall雙11優惠！Aesop香味家居系列Olous款$311（原價$395）

點撃連結搶 👈

Aesop Olous Aromatique Room Spray 100ml $311（原價$395）（官方圖片）

雙11超值推介【8】Laneige 細胞修復補濕睡眠面膜 60ml $111

最近天氣乾燥，搽極Cream、敷極Paper Mask都覺得皮膚繃繃緊？不妨升級試試睡眠面膜！睡前在臉上塗一層睡眠面膜，在黃金睡眠的時間強化肌膚天然保護屏障、修復細胞，功效比傳統的Paper Mask強！

01mall雙11優惠！乾肌急救大作戰 Laneige 細胞修復補濕睡眠面膜$111（原價$235）

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【9】Torriden系列全線 $111

早上化妝出現卡粉的狀況？可能因為保濕不足！想緊急改善皮膚乾燥的問題，不妨試試Torriden的低分子透明質酸爽膚棉片！擁有Torriden核心保濕成份，可以3秒極速補水，只要在乾燥的地方輕敷，即可為肌膚急救！晚上用Torriden水凝霜厚敷當睡眠面膜使用，48小時長效保濕，翌日皮膚水嫩化妝自然更貼服！現有01mall優惠Torriden系列全線超抵$111，低至46折入手！

01mall雙11優惠！Torriden系列全線都係$111（原價$125-$240）

點撃連結搶 👈

+ 2

雙11超值推介【10】4711 白桃與芫荽古龍水 50ml $111

古龍水經常給人一種刺鼻的感覺，如果想選一款容易被接受的古龍水，不妨嘗試使用清新柑橘調的香氛！古龍水界的老字號4711生產了一款白桃與芫荽的古龍水，兩種看起來完全不搭的氣味，竟產生出一種難以言喻的香氣！清新的白桃香中帶有淡淡的柑橘香、花香，是男女適用的香氣！

01mall雙11優惠！4711 白桃與芫荽古龍水$111（原價$390）

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【11】ANNA SUI果漾聖代淡香水 50ml （Mellow Yellow) $311

清新花果香調的淡香水同樣是女生們大熱的選擇，ANNA SUI的香水大多選用花果香調，給人一種香甜夢幻的香氣，這次果漾聖代淡香水系列也不例外！香水的包裝走冰淇淋風，更選用櫻桃作為無蓋式香水噴頭，精緻造型讓它作為香水之餘又是一件裝飾品！

01mall雙11優惠！靚靚ANNA SUI 果漾聖代淡香水$311（原價$755）

點撃連結搶 👈

雙11超值推介【12】Choya本格梅酒 Pio (酒精14%) 50ml $11

日本梅酒非常出名，當中香港家喻戶曉的就是Choya，酒造僅使用來自紀州國產梅子，產品為一口大小的梅子酒，內含一粒梅子。想喝一點帶有梅子粒的正宗梅子酒時，Choya梅酒就是最佳的選擇，現在還有優惠低過半價！

01mall雙11優惠！歎一杯Choya本格梅酒只需$11（原價$24）！

點撃連結搶 👈

Choya本格梅酒 Pio (酒精14%) 50ml $11（官方圖片）

同場加映超值原箱飲品55折起！

01mall除了雙11優惠！還有很多激筍優惠，當中最受歡迎就是原箱飲品！維他蘋果綠茶250毫升6包裝4排（原箱）只需$48（原價$87）、維他檸檬茶250毫升6包裝4排（原箱）只需$58（原價$72）！親朋好友上門作客就有飲品可以招待他們！

01mall原箱飲品優惠 維他蘋果綠茶👈 維他檸檬茶👈

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略