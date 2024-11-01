啟德SOGO崇光11.15開幕｜分層一覽＋5大必逛店、餐廳美食｜附交通

啟德SOGO雙子匯11月開幕！The Twins雙子匯一期將於11月15日開幕，屆時有超過700間商舖進駐，除了最讓人期待的SOGO崇光百貨之外，還有多間餐廳、時尚品牌、娛樂場所等商舖加入，以後在香港又多一個好去處！想知還有什麼商場特色、店舖及開幕優惠詳情？即睇下文。



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繼AIRSIDE商場及帝盛酒店在啟德開張後，啟德The Twins雙子匯一期亦將於11月15日正式開幕，二期則尚未公布開業時間。雙子匯座落於九龍東核心地帶，地點鄰近啟德地鐵站，商場由兩座樓高22層的大樓組成，設有四層地庫，總樓面面積達110萬平方呎，B1至15樓集大型百貨、餐廳及休憩設施於一身，而16至20樓則是崇光辦公室和貨倉。

SOGO大型百貨 逾700間商舖進駐

雙子匯一期樓高20層，主打時裝、美容、家居等零售用品店舖，而當中值得一提的，是大型百貨公司SOGO亦包含在內，設於B1至9樓，而10樓則設有藝術展覽廳。此外，商場為了令市民更便利，以商品種類分層設計。

如底層B1至地面，以美妝美容服務、國際精品及首飾為主；7樓為電器 、廚具 、餐具；12、14和15樓則特設餐飲區「食匯堂」。

雙子匯Tower I商場樓層分區一覽：

B1及地面：美妝 ‧ 美容服務

地面及1樓：國際精品 、珠寶首飾

2樓：女士服裝及首飾 、內衣

3樓：商務服裝 、高爾夫球服飾 、男士內衣 、鞋履

4樓：潮流服飾、配飾、鞋履

5樓：運動服飾

6樓：童嬰服裝、嬰兒用品 、玩具

7樓：電器 、廚具 、餐具

8樓：寢具 、旅遊用品 、 保健用具 、 家居及個人護理

9樓：高級餐具、家居精品及VIP貴賓室

10樓：藝術展覽廳

12、14和15樓：特設「食匯堂」餐飲區

16-20樓：崇光辦公室和貨倉



啟德SOGO崇光【1】家品店：香港首間LG專門店、京都奧祥院

此外，商場雲集多間海外的家品店，包括香港首間LG專賣店、創新英國家品品牌Joseph Joseph百貨專櫃，以及專賣京都府、石川縣等日本傳統工藝品及美術品，曾於銅鑼灣開店的日本精品店京都奥祥院。

啟德SOGO崇光【2】美妝專區：Beauty Academy＋110個美妝品牌

如果是美妝及名牌愛好者，這裡一定讓你買到手軟。商場的B1及地面共有超過110個美妝品牌，焦點牌子包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL，在現場更設有美妝專區「Beauty Academy」，定時舉辦美妝工作坊和互動活動。

美妝品牌及奢侈店焦點名單：CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shisedo、Cle de Peau、La Mer、Coach、Longchamp、Kate Spade、agnès b、 Onitsuka Tiger、Atsuro Tayama、Polo Ralph Lauren及Tory Burch



啟德SOGO崇光【3】服飾品牌：日本時尚品牌UN3D、Pal Zileri

在服飾品牌方面，雙子匯也有不少時尚品牌進駐，包括專為現代前衛女性而設的日本時裝品牌UN3D、當代男士服裝品牌Pal Zileri、主打純天然無毒成分的澳洲護膚品牌 Grown Alchemist，以及美國戶外服飾品牌CHUMS的香港首間百貨專櫃。

啟德SOGO崇光【4】玩具區：童嬰專區Baby Mart、Bandai Namco首店

SOGO崇光啟德店亦是親子友善的商場，有逾30個童嬰品牌，更特設大型的童嬰專區Baby Mart，有超過110個嬰兒用品及食品品牌；玩具區集結90個玩具品牌，包括與NAMCO HK合作打造的娛樂設施Crane Game Corner，以及來自日本的玩具及娛樂產品巨頭Bandai Namco，首次登陸香港的品牌專門店。

此外，「Toy Zone」玩具區還會提供一系列的親子友善設施，包括兒童更衣室、育嬰室等等。

啟德SOGO崇光【5】餐廳：日本過江龍Okosta、沖繩雪糕Yonna Yonna by Yanbaru Gelato

此外，雙子匯亦有不少來自世界各地的美食餐廳，例如來自大阪的御好燒餐廳 Okosta、沖繩雪糕品牌 Yonna Yonna by Yanbaru Gelato（首間雙子匯2期開業商戶）、全新粵菜酒樓囍雲軒、Fufuland舒芙蕾專門店、日本壽司店鮨慶及新泰東南亞餐廳。

啟德SOGO崇光開幕限定優惠

除了不同店舖進駐外，為慶祝雙子匯一期開幕，崇光啟德店將由開業當日起至12月1日舉辦「啟德祭」，提供超過1,000項獨家優惠，包括開業首3天限時精選產品，以及與品牌合作的開業限定產品等。

啟德SOGO崇光地址及交通

預計開幕日期：11月15日

地址：啟德協調道12號

交通：港鐵屯馬線啟德站出口B直達



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