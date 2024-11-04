聖誕好去處2024｜13大推薦　AIA嘉年華／西九煙火／9米高旋轉木馬

聖誕好去處2024！一年一度聖誕節即將到來，除了食大餐、睇燈飾外，更有不同主題樂園、嘉年華、商場活動等節日好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道整合聖誕好去處10大推薦，必去AIA嘉年華感受氣氛及可以去西九文化區睇煙花！



（本文將持續更新更多聖誕好去處。）

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聖誕好去處2024 — 主題樂園／嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華｜全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】迪士尼樂園｜魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕，在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外，在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪！

此外，迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演，超級浪漫！

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【3】香港繽紛冬日巡禮｜巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外，更會在指定日子舉行「冬日維港水上煙火表演」，可以盡情享受這份冬日浪漫！

香港繽紛冬日巡禮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【4】T.O.P x 小薯茄｜聖誕すげえ(薯茄)樂園

今個聖誕將T.O.P連同小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園，薯茄化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔等大家打卡！更設有薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒、1:1 幕前成員立牌、薯茄Snapio 照相館、會場限定聖誕版雪櫃冷笑話場景等打卡位及互動設施。T.O.P與Pomato 小薯茄將會推出薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等七大主題獨家精品，顧客單日累積電子消費滿指定金額，即可換領！

T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期：2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【5】皇室堡｜Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡，為大家帶來Pokémon冬日大冒險！場內將設有20隻1:1 Pokémon，包括：2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等；巨型飄雪水晶球；由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹；Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技，完成教學更可獲得一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品！場內亦設有快閃店，Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面！

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期：2024年11月22日2025年1月1日

活動地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【6】大館｜12米高大型戶外聖誕樹

今年聖誕，大館將呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」，在戶外設立12米高的巨型聖誕樹及戶外燈飾，並設有《音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式》，由香港兒童合唱團在12月1日掀開序幕。大館亦將在12月期間舉行《玩轉大館馬戲季》，邀請來自國際及本地的藝術家參與表演，包括《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等，更有不同聖誕工作坊可以參加！

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：中環荷李活道10號



聖誕好去處【7】YOHO MALL｜7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO將在今年聖誕呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造出7米高360度的森系氛圍，更有為不同MBTI的設計的獨特設計，為大家帶來極致視覺體驗！

YOHO系商場亦會舉辦「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀！I型人或E型人同樣能夠享受極致聖誕氣氛！

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【8】荃灣廣場｜20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

今個聖誕，荃灣廣場將變成一個大型遊樂園！荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，採用了充滿未來感的設計，呈獻長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高的 LINE FRIENDS minini 炫彩Y3K巨型充氣裝置，更設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站以及期間限定店！

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【9】德福廣場｜5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮，有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人，更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡！

德福廣場｜聖誕歡樂小鎮（圖片來源：MTR）

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【10】青衣城｜5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題，設置5大精緻馬戲場景，包括6米高的聖誕樹；聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外，馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域，由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able！

青衣城｜《夢幻聖誕馬戲樂園》（圖片來源：MTR）

「香港馬戲團」更將於11月30日舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【11】PopCorn｜聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕，PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題，除了有6米高的巨型聖誕樹外，場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪，感受濃厚的節日氣氛！

PopCorn｜《聖誕狂歡派對》（圖片來源：MTR）

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【12】The LOHAS 康城｜打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊，村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物，還有一棵4.5米高的聖誕樹，增添節日熱鬧氣息！

The LOHAS 康城｜《聖誕快樂村莊》（圖片來源：MTR）

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



聖誕好去處【13】圍方｜9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞，更會定時奏起聖誕樂章，搭配現場燈光視覺動畫效果，聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身！

圍方｜《聖誕動感嘉年華》（圖片來源：MTR）

在12月的周末及公眾假期，圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演，「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



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