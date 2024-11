聖誕好去處2024｜18大推薦　AIA嘉年華／西九煙火／9米高旋轉木馬

聖誕好去處2024!一年一度聖誕節即將到來,除了食大餐、睇燈飾外,更有不同主題樂園、嘉年華、商場活動等節日好去處!《香港01》「好食玩飛」頻道整合聖誕好去處18大推薦,必去AIA嘉年華感受氣氛及可以去西九文化區睇煙花!



(本文將持續更新更多聖誕好去處。)

聖誕好去處2024 — 主題樂園/嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華|全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱,將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企!除了既定遊戲及活動外,在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加!

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期:2024年12月18日至2025年2月16日(2025年1月10日不對外開放)

活動地點:香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間:上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】迪士尼樂園|魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕,在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕!園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外,在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪!

此外,迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live!」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等,更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演,超級浪漫!

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【3】香港繽紛冬日巡禮|巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外,更會在指定日子舉行「冬日維港水上煙火表演」,可以盡情享受這份冬日浪漫!

香港繽紛冬日巡禮

活動日期:2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點:九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【4】D2 Place|夢幻軟糖樂園 免費Gummy Bear工作坊

D2 Place 一期商場天台花園將在聖誕節期間化身為超夢幻軟糖樂園!樂園將有巨型小熊及經典軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾及泡泡。D2 Place亦將設夾糖Bar「D2 Delights 甜蜜糖果屋」,發售限量版珍寶小熊軟糖及糖果;以及多個免費工作坊,包括DIY Gummy Bear 軟糖項鍊及手鏈等;周末及節日更有人氣歌手、YouTuber等帶來精彩演出、大派禮物!

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期:2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點:荔枝角長義街9號



聖誕好去處【5】黃埔天地|18萬顆璀璨燈飾必打卡!

黃埔天地將在聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」,有超過18萬顆璀璨燈飾及互動投影打造幻彩光影節目!黃埔天地亦將設有多個港式情懷Crossover韓式夢幻、超級igable的打卡點!當中包括5.5米高的拱門躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡、「韓」冬星光花圃、12米長的漫天夢幻花之隧道等,絕對是今個聖誕必到的打卡位!

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點:紅磡船景街6號



聖誕好去處【6】新都會廣場|3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》帶到L3-L4露天廣場,將設有3大遊樂裝置,包括5米長軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station 巨型夾公仔機;以及2大Sweet爆打卡位,包括幻彩糖果隧道及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹。由12月21日起,商場更會舉行「聖誕暖心美食手作市集」,有超過30個人氣美食手作品牌進駐,另有多場聖誕音樂及舞蹈表演!

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【7】太古廣場|聖誕奇妙村莊

今個聖誕節,太古廣場將呈獻「聖誕奇妙村莊」,讓你與毛茸茸節日萌獸開啟聖誕狂歡節!「聖誕奇妙村莊」將有巨型萌獸裝置及可愛小毛球的腳步,多重驚喜等你打卡,更可以在村莊內拜訪聖誕老人屋,與聖誕老人見面合照,並把照片及小甜點帶回家!

「聖誕奇妙村莊」亦將有聖誕紀念品店及奇趣工作坊,可以選購獨家精品外,更可以親手製作獨一無二的萌獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物,送給摯愛就最適合!

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點:金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【8】ifc商場|魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場將在聖誕節呈獻「奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」,設有8大打卡位、互動機械及數碼體驗,包括:報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇。於「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼互動遊戲,更可獲得精美紀念品!

ifc商場 — 奇幻玩具之旅:解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期:2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點:中環金融街8號



聖誕好去處【9】T.O.P x 小薯茄|聖誕すげえ(薯茄)樂園

今個聖誕將T.O.P連同小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園,薯茄化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔等大家打卡!更設有薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒、1:1 幕前成員立牌、薯茄Snapio 照相館、會場限定聖誕版雪櫃冷笑話場景等打卡位及互動設施。T.O.P與Pomato 小薯茄將會推出薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等七大主題獨家精品,顧客單日累積電子消費滿指定金額,即可換領!

T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期:2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【10】皇室堡|Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡,為大家帶來Pokémon冬日大冒險!場內將設有20隻1:1 Pokémon,包括:2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等;巨型飄雪水晶球;由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹;Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」,由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技,完成教學更可獲得一副對戰牌組,紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品!場內亦設有快閃店,Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面!

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期:2024年11月22日2025年1月1日

活動地點:銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【11】大館|12米高大型戶外聖誕樹

今年聖誕,大館將呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」,在戶外設立12米高的巨型聖誕樹及戶外燈飾,並設有《音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式》,由香港兒童合唱團在12月1日掀開序幕。大館亦將在12月期間舉行《玩轉大館馬戲季》,邀請來自國際及本地的藝術家參與表演,包括《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等,更有不同聖誕工作坊可以參加!

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期:2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點:中環荷李活道10號



聖誕好去處【12】YOHO MALL|7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO將在今年聖誕呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃,以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾,打造出7米高360度的森系氛圍,更有為不同MBTI的設計的獨特設計,為大家帶來極致視覺體驗!

YOHO系商場亦會舉辦「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀!I型人或E型人同樣能夠享受極致聖誕氣氛!

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期:2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點:元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【13】荃灣廣場|20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

今個聖誕,荃灣廣場將變成一個大型遊樂園!荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」,採用了充滿未來感的設計,呈獻長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高的 LINE FRIENDS minini 炫彩Y3K巨型充氣裝置,更設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站以及期間限定店!

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【14】德福廣場|5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮,有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人,更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡!

德福廣場|聖誕歡樂小鎮(圖片來源:MTR)

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【15】青衣城|5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題,設置5大精緻馬戲場景,包括6米高的聖誕樹;聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外,馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域,由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able!

青衣城|《夢幻聖誕馬戲樂園》(圖片來源:MTR)

「香港馬戲團」更將於11月30日舉辦開放舞台及馬戲比拼秀,讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝!

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【16】PopCorn|聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕,PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題,除了有6米高的巨型聖誕樹外,場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪,感受濃厚的節日氣氛!

PopCorn|《聖誕狂歡派對》(圖片來源:MTR)

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【17】The LOHAS 康城|打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊,村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物,還有一棵4.5米高的聖誕樹,增添節日熱鬧氣息!

The LOHAS 康城|《聖誕快樂村莊》(圖片來源:MTR)

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳康城路1號



聖誕好去處【18】圍方|9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞,更會定時奏起聖誕樂章,搭配現場燈光視覺動畫效果,聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身!

圍方|《聖誕動感嘉年華》(圖片來源:MTR)

在12月的周末及公眾假期,圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演,「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀,讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝!

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期:2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點:將軍澳康城路1號



