聖誕好去處2024｜56大推介　AIA嘉年華／宮崎駿音樂會／西九煙火

聖誕好去處2024！一年一度聖誕節即將到來，除了食大餐、睇燈飾外，更有不同主題樂園、嘉年華、音樂會、商場活動、聖誕限定工作坊等節日好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道整合聖誕好去處56大推薦，必去AIA嘉年華感受氣氛及可以去西九文化區睇煙花！



（本文將持續更新更多聖誕好去處。）

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聖誕好去處2024 — 主題樂園／嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華｜全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！

AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



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聖誕好去處【2】迪士尼樂園｜魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕，在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外，在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪！

此外，迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演，超級浪漫！

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



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聖誕好去處【3】香港繽紛冬日巡禮｜巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外，更會在指定日子舉行「冬日維港水上煙火表演」，可以盡情享受這份冬日浪漫！

香港繽紛冬日巡禮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處2024 — 工作坊

聖誕好去處【4】Bonart聖誕工作坊｜整專屬聖誕裝飾

聖誕節當然要有專屬的聖誕樹！以「好藝術，好生活」為理念的Bonart，將為大家提供9個聖誕樹工作坊，除了經典的松果聖誕樹，就連聖誕花圈、聖誕編織掛飾、音樂盒、玻璃彩繪聖誕球、光影盒子及小夜燈都可親手製造，而且仲有專人指導，即使是新手都能輕鬆完成！現有獨家優惠，單人門票8折、親子套票75折！

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Bonart｜經典聖誕樹工作坊

優惠價（1位）：$1,184｜原價$1,480

Bonart｜松果聖誕樹工作坊

優惠價（1位）：$384｜原價$480

優惠價（2位）：$720｜人均$360｜原價$960

Bonart｜經典聖誕花圈工作坊

優惠價（1位）：$784｜原價$980

優惠價（2位）：$1,470｜人均$735｜原價$1,960

Bonart｜聖誕編織掛飾工作坊

優惠價（1位）：$336｜原價$420

優惠價（2位）：$630｜人均$315｜原價$840

Bonart｜聖誕音樂盒工作坊

優惠價（1位）：$384｜原價$480

優惠價（2位）：$720｜人均$360｜原價$960

Bonart｜玻璃彩繪聖誕球工作坊

優惠價（1位）：$360｜原價$450

優惠價（2位）：$675｜人均$337.5｜原價$900

Bonart｜聖誕光影盒子工作坊

優惠價（1位）：$416｜原價$520

優惠價（2位）：$780｜人均$390｜原價$1,040

Bonart｜經典聖誕小夜燈工作坊

優惠價（1位）：$304｜原價$380

優惠價（2位）：$570｜人均$285｜原價$760

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Bonart

活動日期：2024年11月15日至2024年12月22日

活動地點：中環大館3座2樓204A

開放時間：12:00-15:00



聖誕好去處【5】聖誕樹、聖誕花環工作坊｜親手綁扎花環

The Grey Green將繼續舉辦聖誕樹及聖誕花環工作坊！工作坊提供一系列的藤條和花材，讓參加者可學習親手綁扎花環的技巧，沉浸在充滿聖誕氛圍的環境之中。此外，參加者還可獲贈BeCandle的Room Spray一支，讓你將溫馨的氣氛化作獨有的氣味帶到家中。現時更有獨家優惠84折起！

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BeCandle x The Grey Green｜聖誕樹、聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價（2位）：$2,484｜人均$1,242｜原價$3,280

＊送BeCandle Room Spray 100ml兩支

BeCandle x The Grey Green｜聖誕樹、聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價（1位）：$1,380｜原價$1,640

＊送BeCandle Room Spray 100ml一支

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BeCandle

活動日期：2024年12月1日至2024年12月15日

活動地點：香港西貢萬年街102號地下G/F

開放時間：12:30-16:30



聖誕好去處【6】聖誕花環工作坊｜藝術風酒店整聖誕花環

The Grey Green另有於Butterfly on Wellington及Page148舉辦的聖誕花環工作坊，Page148的前台將開放式廚房與咖啡吧台融合其中，而Butterfly on Wellington則是以裝飾藝術風格為主的酒店，兩個優雅的環境都能讓參加者更加沉浸在藝術氛圍之中，無論是專注製作花環，還是享受與人交流都可樂在其中，現有獨家優惠，每位贈送Welcome Drink，以及二人同行有9折！

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The Grey Green x Page148 x Butterfly on Wellington｜聖誕花環1.5小時工作坊

優惠價（2位）：$2,484｜人均$1,242｜原價$2,760

優惠價（1位）：$1,380

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The Grey Green x Page148 x Butterfly on Wellington

活動日期：2024年12月7日

活動地點：尖沙咀柯士甸道148號（Page148）

開放時間：18:30-20:00



活動日期：2024年12月13日

活動地點：中環威靈頓街122號（Butterfly on Wellington）

開放時間：19:00-20:30



聖誕好去處【7】再生水磨石工作坊｜打造屬於自己的水磨成品

想遠離遠離煩囂，和自己的內心對話？SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現時二人同行有獨家6折優惠，啱晒同閨蜜或情侶一同前往！

👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

SOUL ELEMENT 再生水磨石工作坊｜二人同行（3.5小時）

優惠價（2位）：$1,512｜人均$756｜原價$2,520

優惠價（2位）：$882｜原價$1,260

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活動日期：即日至2025年1月31日

活動地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F 3室Soul Element工作室

活動時間：10:00-17:00（每節3.5小時）



聖誕好去處【8】黑膠碟工作坊｜製作獨一無二的黑膠碟

日常用電話聽音樂就聽得多，但如果用黑膠唱片鐘去聽，會否有另類感覺？黑膠唱片時鐘工作坊將會由專員帶你認識黑膠唱片的藝術價值，過程中還會製作屬於自己獨一無二的黑膠唱片鐘，讓你親自帶走這份獨特的音質，別具收藏價值！現時還有獨家折扣優惠，二人同行82折，仲送特色環保物料手機座，及一隻七吋黑膠唱片！

👉🏻即搶二人同行82折優惠🤩

1001HK 中古黑膠碟升級時計工作坊｜1.5小時工作坊

優惠價（2位）：$1,044｜人均$522｜原價$1,400

優惠價（1位）：$580｜原價$700

＊已購買之客人必須自行WhatsApp確認優惠

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活動日期：2024年12月6日至2025年12月20日

活動地點：觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈10樓01室

活動時間：19:00-20:30

電話：9217 9793（WhatsApp）



聖誕好去處【9】工業燈、海膽燈工作坊｜用海膽製作小裝飾

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現有獨家9折優惠！

👉🏻特色工業燈工作坊

Myosotis Flower｜工業燈工作坊（2.5小時）

工業燈（銅喉連石膏底座）：$574｜原價$638

工業燈（全銅喉）： $754｜原價$838

Myosotis Flower｜工業風海膽燈工作坊（2小時）

海膽燈（不包括花藝）：$350｜原價$388

海膽燈（包括花藝）：$440｜原價$488

👉🏻特色工業燈工作坊

活動日期：2025年11月11日

活動地點：觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

活動時間：10:00-22:00

電話：6371 8663（WhatsApp）



聖誕好去處【10】山系編織工作坊｜親手打造電話袋、手袋

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW的山系編織工作坊，將會帶參加者製作獨一無二的編織包！由顏色、物料，再到皮帶和繩索，都可任意挑選，還有專業導師教授技巧，製作電話袋、手袋等實用物件，即使是新手也能輕鬆完成，十分適合對時尚飾物有要求的朋友！現時還有獨家二人同行7折優惠！

👉🏻 報名工作坊

山系編織工作坊｜電話袋

優惠價（1位）：$449｜原價$499

優惠價（2位）：$698｜原價$998

山系編織工作坊｜斜孭袋A

優惠價（1位）：$539｜原價$599

優惠價（2位）：$958｜原價$1,198

編織工作坊｜斜孭袋B

優惠價（1位）：$719｜原價$799

優惠價（2位）： $1,278｜原價$1,598

👉🏻 報名工作坊

活動日期：即日至2025年11月10日

活動地點：PMQ元創方香港中環鴨巴甸街35號 HG10-12

活動時間：12:00-18:30



聖誕好去處【11】西班牙手工糖果工作坊｜親子互動整手工糖

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有快閃半價優惠！👉🏻即搶快閃半價優惠

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$544｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$464｜原價$580

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊（快閃優惠）

星期一至日10:30-11:30；11:30-12:30；18:00-19:00

親子（2位）／成人（1位）：$340｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊（快閃優惠）

親子（2位）／成人（1位）：$290｜原價$580

👉🏻即搶快閃半價優惠

活動日期：即日至2025年8月30日

活動地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



聖誕好去處【12】Build-A-Bear親子工作坊｜客製化毛公仔

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有買一送一優惠！👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價（2位）：$388｜人均$194｜原價$776

＊課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤， 不包含其他額外配件，及參加者必須年滿8歲

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻限量即搶 買1送1

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



聖誕好去處【13】毛公仔工作坊｜串珠放題、無限任串首飾

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

優惠期：即日起至2024年11月29日

👉🏻優惠體驗

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



聖誕好去處【14】訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色任選

聖誕節約埋閏蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可一一由自己親自調配，非常有意義！現時還有低至63折優惠，無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂，還是與閨蜜前往都非常抵玩！

👉🏻低至63折預訂✨

Out of Colours｜訂製個人化唇膏工作坊

親子二人同行30分鐘高級訂製唇膏體驗（一大一小）：$440｜原價$640

30分鐘高級訂製唇膏體驗（2位成人）：$599｜原價$940

30分鐘高級訂製唇膏體驗（1位成人）：$320｜原價$470

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地址：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓（6367 2505）



聖誕好去處2024 — 音樂會

聖誕好去處【15】聖誕奇幻交響樂｜合家歡互動音樂劇場

香港愛樂團將聯同Creative Collab和Baumhaus舉辦聖誕奇幻交響樂，以夢幻的魔法世界作為背景，融入經典的古典音樂，以及聖誕歌曲，上演一場合家歡的互動劇場！現有獨家9折，以及免手續費優惠，低至$198！

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香港愛樂團｜聖誕奇幻交響樂

C／D區（1位）：$396｜原價$440

B／E 區（1位）：$297｜原價$330

A／F 區（1位）：$198｜原價$220

👉🏻即搶門票優惠🔥

活動日期：2024年12月14日(六) 至 2024年12月15日

活動地點：香港灣仔告士打道一號（香港賽馬會演藝劇院）

活動時間：14:30-11:00



聖誕好去處【16】宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night｜百年古堡聽弦樂

還有比起在160年歷史的古堡之中，度過一個音樂夜更加浪漫的事嗎？樂團String Quartet將以動人的弦樂獻奏多首膾炙人口的宮崎駿作品歌曲，包括風之谷、幽靈公主、龍貓、千與千尋、哈爾移動城堡、魔女宅急便及天空之城等多首經典動畫音樂，在點點燭光包圍下，以更浪漫的形式帶你再次走入宮崎駿的動畫世界！現有獨家換購優惠，可以積分減$50換購！

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EGA｜宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night

換購價（1位）：$450｜原價$500

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活動日期：2024年12月29日

活動地點：薄扶林道144號, 香港大學大學堂

活動時間：18:30 或 20:30（每節時長60分鐘）



聖誕好去處【17】香港品酒音樂文化節｜飲靚酒、聽音樂

愛酒人士留意了！香港品酒音樂文化節再度回歸，有多個頂級酒莊提供各款頂級意大利葡萄酒，包括獨家「神級水滴系列」及人氣爆燈「初戀酒」 。此外，現場還有樂手獻唱，讓大家品嚐美酒佳餚、聽音樂，狂歡6小時！現時有獨家優惠，二人同行7折，以及單人門票8折！

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香港品酒音樂文化節｜門票

優惠價（2位）：$672｜原價$960

優惠價（1位）：$384｜原價$480

優惠期：即日起至2024年12月7日

👉🏻即搶獨家門票優惠🍷

展覽日期：2024年12月7日

展覽地點：香港灣仔摩理臣山道23號（香港南洋酒店宴會廳）

展覽時間：14:00-20:00



聖誕好去處2024 — 溜冰／室內運動／遊樂場

聖誕好去處【18】Bun's 2020滾軸溜冰場｜復古風溜冰場

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！

場地佔地20,000呎，加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈，再配合80年代的背景音樂，仿佛一瞬間就回到過去，非常浪漫，啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩！小朋友4歲起就可落場，即使家長不玩，也可免費參加。現時優惠更低至$95，便可任玩2小時

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Bun's 2020滾軸溜冰場｜D2 Place

適合任何日子

優惠價（2成人）：$190｜人均$95｜原價$380

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$232｜人均$116｜原價$290

優惠價（2成人）：$272｜人均$136｜原價$340

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$102｜原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$190

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

👉🏻 8折套票預訂 Bun's 2020滾軸溜冰場｜鰂魚涌

適合任何日子

優惠價（2成人）：$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$288｜人均$144｜原價$360

優惠價（2成人）：$320｜人均$152｜原價$400

優惠價（1成人）：$170｜原價$200

優惠價（17歲以下）：$136｜原價$160

＊優惠期：即日至12月31日，售完即止

👉🏻 8折套票預訂

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



聖誕好去處【19】Snow & Surf｜室內暖水衝浪+單板雙板滑雪

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有買一送一優惠，低至63折！約埋朋友一同前往就最適合！

👉🏻即搶63折優惠✨

Snow & Surf｜室內暖水衝浪

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,096

優惠價（1位）：$199｜原價$398（即日至12月13日）

＊可加$499增設私人教練

Snow & Surf｜滑水體驗 包器材（名額10名）

優惠價（1位）：$199｜原價$398

Snow & Surf｜滑水體驗 包器材＋私人教練（名額10名）

優惠價（1位）：$499｜原價$698

Snow & Surf｜滑雪私人教練教學課程（單板／雙板）

優惠價（2位）：$848｜人均$424｜原價$1,346（即日至12月13日）

Snow & Surf｜室內單雙板滑雪 包器材＋教練

優惠價（2位）：$999｜人均$500｜原價$1,246

＊滑雪私人教練教學課程（單板/雙板）包器材；最多可以四人上堂，第三至第四位參加者每位$398

優惠期：即日至2024年12月13日

👉🏻即搶63折優惠✨

地址：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



聖誕好去處【20】大樹先生的家Mr. Tree｜親子餐廳＋室內遊樂場

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外，餐廳更有多項打卡玩樂設施，如波波池、繩索橋、沙池等；銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，而且餐廳料理絕不馬虎，有多款高級西餐主食，如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇！現有親子門票優惠，人均低至$30即可入場！

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

大樹先生的家Mr. Tree｜親子門票（入遊戲區+清潔費）

星期一至五

優惠價（1大1小）：$59｜人均$30｜原價$99

星期六、日及公眾假期

優惠價（1大1小）：$99｜人均$50｜原價$139

＊同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

大樹先生的家Mr. Tree｜親子入場餐點套票

星期一至五

優惠價（1大1小）：$250｜人均$125｜原價$350

可任選大人餐點一份（限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點）；湯或沙拉及38元以下飲品；一名兒童遊戲區＋入場清潔費

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



聖誕好去處【21】全港最大室內運動場｜20種體能挑戰設施

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！

Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！👉🏻即搶優惠

Super Sports Park｜2人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00（2位）：$360｜人均$180｜原價$400

13:30-17:30（2位）：$432｜人均$216｜原價$480

18:00-21:00（2位）：$324｜人均$162｜原價$360

👉🏻即搶2人同行優惠

星期六、日及公眾假期

10:00-13:00（2位）：$450｜人均$125｜原價$500

13:30-17:30（2位）：$504｜人均$140｜原價$560

18:00-21:00（2位）：$360｜人均$100｜原價$400

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Super Sports Park｜3人同行入場門票

星期一至五

10:00-13:00（3位）：$540｜人均$180｜原價$600

13:30-17:30（3位）：$648｜人均$216｜原價$720

18:00-21:00（3位）：$486｜人均$162｜原價$540

👉🏻即搶3人同行優惠

星期六、日及公眾假期

10:00-13:00（3位）：$675｜人均$225｜原價$750

13:30-17:30（3位）：$756｜人均$252｜原價$840

18:00-21:00（3位）：$540｜人均$180｜原價$540

＊以上大小同價；優惠期至12月16日或售出即止

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地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



聖誕好去處【22】LOHAS Rink 康城溜冰場｜可愛企鵝扶手溜冰場

位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有獨家買一送一優惠，低至人均$30！👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場｜11月期間限定買一送一門票

星期一至五（上午10:00至下午1:00或下午1:30至4:00時段）

優惠價（2位）︰$60｜人均$30｜原價$150

周未及公眾假期

優惠價（2位）︰$100｜人均$50｜原價$200

優惠期：即日至至11月30日（每人限購4套）

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LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

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地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



聖誕好去處【23】紙飛機親子餐廳｜親子互動空間

位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台的紙飛機親子空間，有別於一般室內遊戲場所，空間提供可激發兒童想像力的玩樂活動，還有可讓小朋友盡情放電的滑梯和攀爬架等設施，以及多種親子體驗遊戲，無論是家長還是小朋友都可樂在其中！此外，紙飛機餐廳更會提供少油少味精的健康菜式，玩到累了還可在這裡用餐，非常方便。親子套票現有低至5折優惠！

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

紙飛機親子餐廳｜平日小童5折入場券

優惠價（1位）：$69｜原價$138

紙飛機親子餐廳｜週末及公眾假期入場券（2位小童）

優惠價（2位）：$198｜人均$99

紙飛機親子餐廳｜親子歡享三人套餐

優惠價（3位）：$478｜人均$159｜原價$616

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地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間：星期一至日10:00-21:00



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【24】荷里活廣場｜Piske and Usagi 玩轉粉紅遊樂園

荷里活廣場將聯乘日本人氣高企角色Kanahei's Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，特設2大玩樂區及4大打卡區，包括粉紅歷奇繩網陣、P助夢幻雪人糖果池、夢幻門廊、粉紅兔兔拱門、粉紅星光禮物村、聖誕雪橇禮物車等，完全擊中少女心！

荷里活廣場 — 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

活動日期：2024年11月22日至2025年1月5日

活動地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處【25】AIRSIDE｜極地夢幻村莊 3大數碼互動體驗

AIRSIDE將聯乘以皮革工藝聞名的設計家飾品牌Zuny在商場二樓中庭隆重呈獻「冰村奇遇記 Polar Friends Village」，設置3大數碼互動體驗，與馴鹿、北極熊、海象、鯨魚、企鵝、雪狐等極地動物一同探索「極光漫遊」、坐上橡皮艇體驗「冰極航行」VR歷險、探訪「企鵝畫室」製作AI聖誕卡等。

AIRSIDE — 冰村奇遇記 Polar Friends Village

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：啟德協調道2號AIRSIDE二樓中庭



聖誕好去處【26】愉景灣｜意大利冬日小鎮 聖誕露天市集

愉景灣將在聖誕節期間化身為具有意大利風情的冬日仙境，冬日慶典亦包括首次假愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及露天市集。在愉景灣的各角落亦會有不同聖誕裝飾，包括將鐘樓化身為安康聖母大教堂、愉景廣場變成「羅馬競技場」概念的聖誕裝飾，有五米高的聖誕樹以及燈光投影和飄雪效果，非常浪漫！

愉景灣 — Winter Wonderland 意式冬日慶典2024

活動日期：2024年11月23日至2025年1月1日

活動地點：愉景灣



聖誕好去處【27】荃新天地｜薑餅人主題充氣樂園

荃新天地將在聖誕節期間為小朋友打造超夢幻2,000呎薑餅人主題充氣樂園，彈床內設有波波池、薑餅人彈跳攀爬區、糖果屋滑梯等5大玩樂區，可以讓小朋友盡情放電！此外更有「LAY'S樂事薯片釣釣樂」以及聖誕期間限定店，匯聚過千件大熱卡通角色精品及玩具，包括：Mario Kart試玩區、Sanrio characters粒粒盲盒櫃及模型教室等。

荃新天地 — 冬日玩樂嘉年華

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：荃灣楊屋道1號



聖誕好去處【28】東薈城名店倉｜DINOTAENG聖誕主題活動

東薈城名店倉將聯乘韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG打造MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動，內有BOBO甜蜜聖誕樹、繽紛雪橇大道、滑雪橇比賽、堆雪人比賽、冰上小木橋、極幻巨型冰屋、BOBO頒獎台等7大冰雪棉花糖村打卡區域，更可以試試手氣挑戰「最萌夾夾樂」，把可愛公仔統統帶回家！

東薈城名店倉 — MEETS DINOTAENG Marshville's Winter

活動日期：2024年11月20日至2025年1月2日

活動地點：香港大嶼山東涌達東路18-20號



聖誕好去處【29】屯門市廣場｜ 4米高巨型充氣高達 高達掛飾聖誕樹

屯門市廣場將特別聯乘Bandai Namco舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，與高達一同過聖誕！場內將有全新打造的3米高元祖高達RX-78-2立像震撼登場、4米高充氣元祖高達、1.8米高機體立像、6.3米高巨型哈囉主題聖誕樹，聖誕樹更有45個高達掛飾，連同旁邊的3米高巨型充氣哈囉就最打卡！

屯門市廣場 — Mobile Suit Gundam 45th Anniversary

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：香港新界屯門屯順街1號



聖誕好去處【30】新地商場｜怪獸公司彩虹滑梯 打卡玩轉腦朋友

新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，一定要去曬所有商場打卡！

+ 1

新地商場 — Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

活動日期：各個商場時間有所不同

活動地點：上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC



聖誕好去處【31】沙田新城市廣場｜冬日閃亮花火祭 夢幻聖誕國度

沙田新城市廣場將於11月16日舉行《冬日閃亮花火祭》，2,024枚璀璨煙火將首度於沙田市中心上空綻放！當日更舉行創意工作坊、街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等。

此外，沙田新城市廣場亦會在同日為「夢幻聖誕國度」進行亮燈儀式，設置了13米高巨型聖誕樹、逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、二千呎室內飄雪溜冰場、聖誕老人吊飾裝置等，讓你歡度聖誕！

沙田新城市廣場 — 冬日閃亮花火祭 夢幻聖誕國度

活動日期：2024年11月16日

活動地點：新界沙田沙田正街17-18號新城市廣場1期3樓



聖誕好去處【32】The ONE｜Care Bears™️打卡牆、聖誕樹 限定周邊

The ONE將連同Care Bears™️打造The ONE x Care Bears™️ Dreamland甜美夢境！場內將設置6大打卡位，包括：3米高Share Bear、Care Bears™️愛心聯萌聖誕樹、「癒」你所願幻變許願基地、Full of Cheer快樂彩虹瀑布、Grumpy Bear「Emo」角落、經典Care Bears™️友誼打卡牆。

場內更將有聖誕期間限定店，分階段推出300款周邊產品，其中60款會場限定新品及首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋及菲林相機等，聖誕禮物必買！

The ONE — The ONE x Care Bears™️ Dreamland

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：香港尖沙咀彌敦道100號



聖誕好去處【33】Mira Place｜無印良品夢幻聖誕小鎮

Mira Place將成為全港首個商場與無印良品攜手打造「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮！揉合巨型無印良品熱賣商品，呈獻5大「無印風」聖誕打卡位！必到打卡位包括「MUJI Xmas Home 暖心小木屋」、7米高的「幻彩聖誕樹」、大量禮物盒堆砌的「MUJI Giftland」、「北極熊甜點角落」及「漫雪水晶球」。

於場內亦可免費參與最 IG-able 的「Snap with Mi」無印風聖誕人生四格照，中庭更會每15分鐘上演一次唯美夢幻的燈光音樂匯演！與此同時，戶外的Mira Place 行人天橋將化身為超巨型禮物盒，讓節日氣氛由室內延展到戶外；諾士佛臺旁邊的Mira Steps亦化身夢幻聖誕階梯，下午5時亮燈後更有節日氣氛！於12月7、14、21、24及25日，Mira Place 更會特別安排聖誕老人前來大派水晶聖誕樹小夜燈，萬勿錯過！

Mira Place — Mira Giftmas with MUJI

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：尖沙咀彌敦道132號



聖誕好去處【34】D2 Place｜夢幻軟糖樂園 Gummy Bear工作坊

D2 Place 一期商場天台花園將在聖誕節期間化身為超夢幻軟糖樂園！樂園將有巨型小熊及經典軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾及泡泡。D2 Place亦將設夾糖Bar「D2 Delights 甜蜜糖果屋」，發售限量版珍寶小熊軟糖及糖果；以及多個免費工作坊，包括DIY Gummy Bear 軟糖項鍊及手鏈等；周末及節日更有人氣歌手、YouTuber等帶來精彩演出、大派禮物！

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期：2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點：荔枝角長義街9號



聖誕好去處【35】黃埔天地｜18萬顆璀璨燈飾 12米長花之隧道

黃埔天地將在聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」，有超過18萬顆璀璨燈飾及互動投影打造幻彩光影節目！黃埔天地亦將設有多個港式情懷Crossover韓式夢幻、超級igable的打卡點！當中包括5.5米高的拱門躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡、「韓」冬星光花圃、12米長的漫天夢幻花之隧道等，絕對是今個聖誕必到的打卡位！

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點：紅磡船景街6號



聖誕好去處【36】新都會廣場｜3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》帶到L3-L4露天廣場，將設有3大遊樂裝置，包括5米長軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station 巨型夾公仔機；以及2大Sweet爆打卡位，包括幻彩糖果隧道及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹。

12月21日起，商場更會舉行「聖誕暖心美食手作市集」，有超過30個人氣美食手作品牌進駐，另有多場聖誕音樂及舞蹈表演！

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【37】太古廣場｜聖誕奇妙村莊

今個聖誕節，太古廣場將呈獻「聖誕奇妙村莊」，讓你與毛茸茸節日萌獸開啟聖誕狂歡節！「聖誕奇妙村莊」將有巨型萌獸裝置及可愛小毛球的腳步，多重驚喜等你打卡，更可以在村莊內拜訪聖誕老人屋，與聖誕老人見面合照，並把照片及小甜點帶回家！

「聖誕奇妙村莊」亦將有聖誕紀念品店及奇趣工作坊，可以選購獨家精品外，更可以親手製作獨一無二的萌獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物，送給摯愛就最適合！

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點：金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【38】ifc商場｜魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場將在聖誕節呈獻「奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」，設有8大打卡位、互動機械及數碼體驗，包括：報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇。於「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼互動遊戲，更可獲得精美紀念品！

ifc商場 — 奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期：2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點：中環金融街8號



聖誕好去處【39】T.O.P x 小薯茄｜聖誕すげえ(薯茄)樂園

今個聖誕將T.O.P連同小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園，薯茄化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔等大家打卡！更設有薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒、1:1 幕前成員立牌、薯茄Snapio 照相館、會場限定聖誕版雪櫃冷笑話場景等打卡位及互動設施。T.O.P與Pomato 小薯茄將會推出薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等七大主題獨家精品，顧客單日累積電子消費滿指定金額，即可換領！

T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期：2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【40】皇室堡｜Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡，為大家帶來Pokémon冬日大冒險！場內將設有20隻1:1 Pokémon，包括：2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等；巨型飄雪水晶球；由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹；Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技，完成教學更可獲得一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品！場內亦設有快閃店，Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面！

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期：2024年11月22日2025年1月1日

活動地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【41】大館｜12米高大型戶外聖誕樹

今年聖誕，大館將呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」，在戶外設立12米高的巨型聖誕樹及戶外燈飾，並設有《音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式》，由香港兒童合唱團在12月1日掀開序幕。大館亦將在12月期間舉行《玩轉大館馬戲季》，邀請來自國際及本地的藝術家參與表演，包括《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等，更有不同聖誕工作坊可以參加！

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：中環荷李活道10號



聖誕好去處【42】YOHO MALL｜7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO將在今年聖誕呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造出7米高360度的森系氛圍，更有為不同MBTI的設計的獨特設計，為大家帶來極致視覺體驗！

YOHO系商場亦會舉辦「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀！I型人或E型人同樣能夠享受極致聖誕氣氛！

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【43】荃灣廣場｜20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

今個聖誕，荃灣廣場將變成一個大型遊樂園！荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，採用了充滿未來感的設計，呈獻長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高的 LINE FRIENDS minini 炫彩Y3K巨型充氣裝置，更設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站以及期間限定店！

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【44】新都城中心｜打卡聖誕主題Teletubbies

新都城中心將在聖誕節打造「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4位主角將換上冬日造型跟大家見面！樂園內將有4.5米高閃爍聖誕許願樹、MCP‧Make-A-Wish 童夢郵局、7.5米高巨型充氣Po、Dipsy 極速滑雪梯、Laa-Laa 極地冰雪世界、冰上門球等打卡位及互動設施。新都城中心更會在每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，在指定日子亦會舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」為大家帶來視聽享受！

新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期：2024年11月2日至2025年1月1日

活動地點：香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



聖誕好去處【45】新港城中心｜Sanrio冬日交響曲 IG-able人生四格

MOSTown 新港城中心將邀請Sanrio Characters 化身成音樂家，為大家帶來「MOST-Fluffy 冬日交響曲」！商場內將設有Sanrio Characters 聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳、Pompompurin聖誕布甸鼓樂、Pochacco聖誕木琴滑梯6大音樂主題打卡區，亦有不同互動及玩樂區，包括「Sanrio Characters巨型夢幻留聲機」及「毛絨聖誕卡集章區」、「AR人生四格照」，以及「MOST-Fluffy夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」，親手製作Sanrio Characters毛毛掛件！

新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【46】德福廣場｜5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮，有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人，更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡！

德福廣場｜聖誕歡樂小鎮（圖片來源：MTR）

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【47】青衣城｜5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題，設置5大精緻馬戲場景，包括6米高的聖誕樹；聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外，馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域，由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able！

青衣城｜《夢幻聖誕馬戲樂園》（圖片來源：MTR）

「香港馬戲團」更將於11月30日舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【48】PopCorn｜聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕，PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題，除了有6米高的巨型聖誕樹外，場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪，感受濃厚的節日氣氛！

PopCorn｜《聖誕狂歡派對》（圖片來源：MTR）

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【49】The LOHAS 康城｜打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊，村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物，還有一棵4.5米高的聖誕樹，增添節日熱鬧氣息！

The LOHAS 康城｜《聖誕快樂村莊》（圖片來源：MTR）

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



聖誕好去處【50】圍方｜9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞，更會定時奏起聖誕樂章，搭配現場燈光視覺動畫效果，聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身！

圍方｜《聖誕動感嘉年華》（圖片來源：MTR）

在12月的周末及公眾假期，圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演，「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



聖誕好去處【51】life@KCC及joy@KCC｜聖誕「喵」速遞

life@KCC及joy@KCC今年將會邀請萌貓到場，化身最萌聖誕速遞員，為大家送上最Sweet的聖誕禮物！商場各個位置都有聖誕裝扮的喵星人陪大家過聖誕。3大打卡點位於Green@KCC 9樓的空中花園更有近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」、life@KCC 3樓「萌貓心意包裝站」及joy@KCC 2樓中庭「聖誕萌貓速遞工場」。

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

活動日期：即日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：

葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



聖誕好去處【52】利東街｜Dazzling Christmas

利東街今年邀請比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光藝術裝置，巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術，打造出洛可可風的燈光佈置，中庭半空有闊達27米的「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」；更有200米聖誕樹與巨型聖誕花環的林蔭步道，完美還原浪漫的歐陸小鎮風貌！

利東街 — Dazzling Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）

12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

活動地點：灣仔利東街



聖誕好去處【53】海港城｜The Big Little Christmas

海港城露天廣場今年邀請了日本微型攝影藝術家田中達也製作出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，包括28米長的聖誕老人工作枱、士的糖雪橇、書本堆疊而成的5米高溫馨小屋、聖誕帽放大而成的10米聖誕樹、及8米高的木製聖誕倒數月曆！此外，海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，結合現時極流行的聖誕倒數月曆，展示25件全新創作的微模型，與大家一同倒數聖誕節。

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海港城 - The Big Little Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海運大廈露天廣場



海港城 - Countdown to Mini-mas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午11時至晚上10時

活動地點：海港城美術館海洋中心二階207號舖



聖誕好去處【54】LCX｜POP MART 泡泡萌粒過聖誕

LCX有POP MART坐陣打造「泡泡萌粒過聖誕」帶同可愛的POP BEAN跟大家見面！現場有兩大打卡位，分別有MOLLY及LABUBU駕駛的聖誕小火車，和DIMOO心願鹿及薑餅人LABUBU坐陣的聖誕薑餅小屋，現場還有POP MART的POP UP STORE！LCX TEVA旁還有POP MART 主題的SNAPIO即影即有自拍亭！

LCX - POP MART 泡泡萌粒過聖誕

活動日期：即日至2025年1月3日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處【55】奧海城｜麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

奧海城推出全港首個包超人樂園，現場除了有一個超過6米高的超巨型充氣麵包超人，還有一個充氣遊樂園！五大充氣遊樂區，包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯、聖誕甜點投擲樂、糖霜曲奇波波池、抱抱海綿池，適合小朋友盡量玩耍！期間更有麵包超人的期間限定店，現場發售超過450款麵包超人周邊商品。

奧海城 - 麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午10時半至晚上8時

地點：奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處【56】朗豪坊｜抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

朗豪坊國際藝術家Nina Dzyvulska帶來充滿繽紛、可愛玩味的「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」活動！4樓通天廣場會有一棵7米高的巨型毛茸茸「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」﹐樹上會有發光的大眼睛不停眼碌碌四圍望，不定時出現心心眼、星星眼等，樹上仲有會自轉的可愛星星角色！

朗豪坊 - 抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

日期：2025年11月22日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上11時

地點：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓及12樓



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