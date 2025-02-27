七人欖球賽2025｜門票9折優惠！啟德體育園3月舉行＋賽事3大焦點

香港國際七人欖球賽｜Hong Kong Sevens｜「七欖」香港國際七人欖球賽將於2025年3月28至30日，一連三日在啟德體育園主場館開鑼！《香港01》「好食玩飛」整理了「七欖」Rugby 7賽事懶人包，包括門票購買資訊、交通方法，賽事3大焦點等詳情，即看下文！



香港國際七人欖球賽2025｜首屆在啟德體育園舉行

香港國際七人欖球賽2024 Rugby 7將於2025年3月28至30日，一連三日在啟德體育園主場館舉行！今屆賽事亦是首次在香港最大型體育基建項目——啟德體育園主場館內舉行的香港國際七人欖球賽，相信定會為各大球迷帶來全新的體驗！

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香港國際七人欖球賽｜日期、地點及交通方法

香港國際七人欖球賽 2025

日期：2025年3月28至30日

地址：香港啟德承啟道38號（啟德體育園主場館）

交通方法：啟德港鐵站及宋皇臺港鐵站，步行10至15分鐘均可抵達園區



2025香港國際七人欖球賽，將於2025年3月28至30日舉行。（香港旅遊發展局）

香港國際七人欖球賽2025｜門票票價詳情

準備買飛的朋友注意了！香港國際七人欖球賽門票不設劃位，如想取得最佳的觀賞位置，記得提早入場！另外，門票亦有劃分成人及兒童票。3歲或以上至12歲兒童可購買兒童票；2歲以下幼童毋需購票，可由一位持成人票的成人攜同免費入場。（有關票務資訊，以售票單位公布為準）

香港國際七人欖球賽｜限量單日門票

票價：

周五：$500（成人）、$300（12歲及以下兒童）

周六及周日：$1,200（成人）、$600（12歲及以下兒童）

＊門票即日起公開發售

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香港國際七人欖球賽｜三日套票

票價：$1,950（成人）、$950（12歲及以下兒童）

香港國際七人欖球賽｜南看台超級通行證

如想節省進入南看台的排隊時間，大家還可額外購買「南看台超級通行證」，售價為單日$750，憑證可直接進入南看台座位，以及南看台上方的嘉士伯俱樂部和南看台專區，享用無限暢飲服務。

香港國際七人欖球賽｜隊長貴賓室

此外，香港國際七人欖球賽今年亦新增禮賓款待區域「隊長貴賓室」，三日套票售價為$17,950，憑票可一連三日進入五星級商務貴賓室，享用無限暢飲及自助餐、侍應服務與場館內的專屬座位，並與多名七欖傳奇和大使見面交流。

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香港國際七人欖球賽2025｜座位表

香港國際七人欖球賽座位表一覽（Hong Kong Sevens官方網頁）

香港國際七人欖球賽｜賽事3大重點

雖然香港國際七人欖球賽的完整賽程及娛樂節目詳情有待大會公布，但大家仍可先一睹今屆賽事3大重點特色！

【1】啟德體育園可容納約50,000名觀眾

今屆場地啟德體育園的主場館可容納約50,000名觀眾，座位數比起香港大球場足足多達10,000人！此外，體育園還擁有全亞洲其中一間最大的體育酒吧，吧枱長達100米，為全亞洲最長。

不僅如此，啟德體育園還配備了開合式上蓋，令場地可不受惡劣天氣影響，全天候開放。而場館亦保留了香港七人欖球的傳統南看台特色，設有一個專為18歲或以上人士而設的大型活動平台，還配上巨型玻璃幕牆，可飽覽維多利亞港景色。

啟德體育園的主場館可容納約50,000名觀眾。（啟德體育園官網）

【2】港隊繼續出戰Melrose銀劍賽

另一大焦點，中國香港代表隊亦將會繼續出戰於上年新設的「Melrose銀劍賽」，對上各個來自亞洲的列強，爭取冠軍寶座！港隊於去年在男子組成功奪冠，不知今屆又能否衛冕？看來香港球迷又有機會為港隊打氣了！

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【3】上屆男女組冠軍 新西蘭爭奪蟬聯

今屆香港國際七人欖球賽的出戰隊伍陣容鼎盛，除了有上屆蟬聯男子組冠軍的強隊新西蘭會繼續參賽之外，阿根廷、澳洲、加拿大、斐濟、英國、愛爾蘭、肯雅、西班牙、南非、烏拉圭及美國亦會參與比賽。而2024巴黎奧運男子七人制橄欖球比賽冠軍，在上屆僅以三分之差敗給新西蘭的法國，今屆賽事又能否一雪前恥？

女子組方面，除上屆封后的新西蘭外，澳洲、巴西、加拿大、中國、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、西班牙及美國，亦會參加比賽！

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香港國際七人欖球賽參賽隊伍

男子SVNS系列賽：新西蘭、阿根廷、澳洲、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、肯雅、西班牙、南非、烏拉圭及美國。



女子SVNS系列賽：新西蘭、澳洲、巴西、加拿大、中國、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、西班牙及美國。



香港國際七人欖球賽｜啟德體育園小食站價格一覽

值得一提，體育園內是禁止攜帶外來食品和飲品，連可以盛水的空瓶都不可攜帶。因此場內設有飲水機及紙杯供應，入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食，場館內有約30個小食站，以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗（$78），有12吋咁長！除了有酒水、熱食外，素食人士亦有選擇，如素咖哩角、炸素春卷等，以下詳細列明食物及價錢：

熱食

皇者芝士漢堡 $98

勝利者熱狗 $78

炸魚配薯條 $98

炸薯條配香辣花生醬 $58

玉桂條 $18

素咖哩角（3件）$48

炸素春卷（5件）$68

凱撒雞肉卷 $78

印度雞卷 $78

豉油皇雞脾 $58

泰式青咖哩雞飯 $98

素麻婆素肉雞脾菇飯 $78



小食

鮮果杯 $48

蜜糖醬油雞味薯片 $38

海鹽味薯片 $38

樂事薯片（洋蔥忌廉味／燒烤味） $18

士力架 $28

焦糖酥餅巧克力棒 $28

爆谷（黑白焦糖／咖啡焦糖／錫蘭紅茶）$48



無酒精飲品

無糖可樂 $35

可樂 $35

芬達 $35

雪碧 $35

紅茶花伝 $35

礦泉水 $35

淳茶舍綠茶 $38

魔爪 $55

雀巢咖啡 $30

即磨咖啡 $35

英式紅茶 $30

茉莉花茶 $30

伯爵茶 $30



罐裝啤酒

1664 $48

嘉士伯 $40

嘉士伯0.0 $40

札幌啤酒 $48

健力士 $48



雞尾酒

菠蘿伏特加梳打 $48

檸檬茶伏特加梳打 $48

番石榴伏特加梳打 $48

鹹檸伏特加梳打 $48



葡萄酒

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（bottle） $248

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（bottle）$248

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（150ml cup）$48

Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（150ml cup）$48



香港國際七人欖球賽｜12類物品禁自攜入場

想開開心心咁入場，大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦！不過若帶了違禁品亦不用太擔心！場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」，供市民暫時存放該違禁品，完場離開時自行取回便可。

場內違禁品：

1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器

2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

3. 酒精飲品

4. 激光筆或指示器

5. 充氣輕於空氣的物品（如氦氣球）

6. 任何球類

7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋（無法放置於座位下）

8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏

9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

10. 任何非法物品

11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



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（全文完）