AIA友邦嘉年華2024｜門票獨家優惠+額外再減50！附開放時間/日期

AIA友邦嘉年華會在2024年12月18日在中環舉行！本文為大家準備了最新嘉年華資訊，同時，透過《香港01》買門票更可享有獨家門票優惠，仲可以額外再減50！唔講咁多，即睇。



AIA友邦嘉年華門票優惠

AIA友邦嘉年華推出多種門票，而今年《01空間》為大家提供獨家2人優惠套票，更可再減$50，包括50個代幣+入場券+2杯飲品！

AIA友邦嘉年華門票優惠｜非高峰時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$580（原價：$620）*用積分再減$50

單人入場+10個代幣：$140（原價：$160）

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$95（原價：$100）

網上購票👉🏻獨家AIA嘉年華優惠套票 - 非高峰時段

非高峰時段價錢更實惠：

日期：12月18、19日；1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

開放時間:正午12時 - 晚上10時

AIA嘉年華門票優惠｜普通時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$600（原價：$640）*用積分再減50

單人入場+10個代幣：$150（原價：$170）

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$100

網上購票👉🏻獨家AIA嘉年華優惠套票 - 普通時段

普通時段為常規嘉年華日：

12月20-23、30日；1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

高峰時段 - AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$620（原價：$660）*用積分再減50

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$105（原價：$110）

單人入場+10個代幣：$160（原價：$180）

網上購票👉🏻獨家AIA嘉年華優惠套票 - 高峰時段

高峰時段則為公眾假期和特別慶祝日。

日期：12月24-29、31日；1月1、29-31日；2月1日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

AIA嘉年華不同日子劃分圖

AIA嘉年華2024 12.18回歸中環海濱

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)今年10周年啦，今年帶來28項經典及最新登場的機動遊戲，更有30多個攤位遊戲，準備過百萬隻熱門電影和動漫角色的公仔，更有限量版和未曝光的玩具。👉🏻獨家AIA嘉年華優惠套票

AIA友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月18日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2024🎡激抵門票$95起🎢