長者優惠計劃2024｜電費4折／煤氣半價／石油氣／電話費都有得平

長者優惠2024｜電費、煤氣費是日常生活必要的開支，這批開支對於沒有或低收入的長者來說，可能是沉重的負擔。為讓長者能安享退休生活，香港社會服務聯會統籌5間公司，為長者提供優惠！只要是60歲或以上長者，符合經濟要求，即可申請享有優惠！



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香港電燈有限公司長者電費優惠計劃最初200度電費四折優惠，並豁免電費按金及豁免最低收費。（資料圖片）

長者優惠計劃【1】香港電燈有限公司 「長者電費優惠計劃」

香港電燈「長者電費優惠計劃」於1994年開始推行，合資格長者成功申請可享有三大優惠，包括每個月最初200度電費4折優惠，並豁免電費按金及豁免最低收費。

申請資格需為香港電燈有限公司註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住，及目前領取或有資格領取綜援人士（每位合資格長者客戶，只可在同一時間內享有一個賬戶的電費優惠。)

申請表及簡介可於港燈客戶中心及屬於香港社會服務聯會會員機構的審核中心索取。長者可將填妥的申請表格，連同居住單位的電費單、身份證明交件、經濟證明文件（領取綜援證明、銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、單位電費單），及按金收據正本（如適用）遞交所屬區內的審核中心或透過其他社會服務機構轉介申請。

一般情況之下，港燈在收到申請表格後十四個工作天內，會以書面通知長者有關申請結果，並會將副本送交審核中心參考。

香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」查詢資料

客戶服務熱線電話：2887 3411

詢問有關計劃詳情：香港電燈有限公司 許美群女士

電話：25102033

電郵：customerservices@hkelectric.com



長者優惠計劃【2】中華電力「長者電費優惠計劃」

中華電力長者電費優惠計劃長者可享有每2個月首400度電力半價電力優惠，優惠均適用於住宅用電價目的電力費用、燃料調整費和節能回扣，並毋須繳付最低收費。（資料圖片）

中華電力「長者電費優惠計劃」於1995年開始推出。合資格長者可享有每2個月首400度電力半價電力優惠，優惠均適用於住宅用電價目的電力費用、燃料調整費和節能回扣，並毋須繳付最低收費。

申請資格需為中華電力註冊住宅客戶，並且年齡60歲或以上、獨居或與同等資格長者合住、目前領取或符合資格領取綜合社會保障援助、及純家居用電的住宅客戶。

一般情況之下，中華電力在收到申請表格後14個工作天內，通知長者有關申請結果，若成功個案，以書面通知長者或在下一期賬單左上方顯示「長者電費優惠」，若不成功個案，審核中心將聯絡長者有關申請結果。

中華電力「長者電費優惠計劃」查詢資料

客戶服務熱線電話：2678 2678

中華電力有限公司 梁思明小姐（查詢申請資格及批核情況）

電話：2629 8687

電郵：csdmi@clp.com.hk



長者優惠計劃【3】香港中華煤氣有限公司 — 「煤氣長者優惠計劃」

煤氣公司「煤氣長者優惠計劃」長者每月首500兆焦耳(約10.4度)煤氣用量半價優惠、豁免煤氣用戶按金、豁免煤氣保養月費、豁免每月基本收費等等。（資料圖片）

煤氣公司「煤氣長者優惠計劃」於1995年開始推出。為合資格長者提供援助，減輕他們的經濟負擔，並讓他們享有優質的煤氣服務。合資格長者每月首500兆焦耳(約10.4度)煤氣用量半價優惠、豁免煤氣用戶按金、豁免煤氣保養月費、豁免每月基本收費，此外還會提供免費煤氣爐具維修服務（只限由煤氣公司代理之爐具）、優先預約維修服務，及每年免費煤氣爐具和喉管安全檢查。

申請資格需為煤氣公司登記用戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格的長者同住，及必需合乎資格或正領取綜合社會保障援助。

申請表格可於社會福利署長者咭辦事處、就近之長者地區中心及長者鄰舍中心索取，或於中華煤氣網站下載。申請人可帶同租約（公屋住戶證明）或業主證明信、如屬非綜援戶之申請者必需提供不少於一年銀行資料紀錄，前往各審核中心辦理手續。

所有申請將由煤氣公司覆核及作最終決定，一般情況下，煤氣公司在收到申請表格後十四個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請結果。

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」查詢

熱線電話：2856 1331

香港中華煤氣有限公司 方景榮先生

電話： 2963 3072

傳真： 2811 5903



長者優惠計劃【4】香港電訊 ——「長者愛心線」

香港電訊「長者愛心線」豁免申請人電話線路安裝費、豁免電話費（國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內）。（資料圖片）

電訊盈科及旗下香港電訊自1992年起推出「長者愛心線」，為合資格的60歲以上香港居民提供免費的家居電話服務，包括豁免申請人電話線路安裝費、豁免電話費（國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內）。

申請資格需為年齡為六十歲或以上的香港居民、單獨居住或兩位長者同住、沒有領取綜合社會保障援助金、無工作、無入息、經濟有困難，及符合有關資產上限（獨居長者$70,000、兩位長者同住$100,000）

若申請人現正是香港電訊之註冊客戶，欲將現有之電話線改為「長者愛心線」，需出示過去一個月之電話費單，並於申請時遞交。

一般情況之下，香港電訊在接獲審核中心申請後14個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請是否獲批核事宜，而審核中心須聯絡長者有關結果。

香港電訊 「長者愛心線」查詢資料

長者愛心線熱線電話：2607 8873

HKT 老友熱線電話：28336565

傳真：1002



長者優惠計劃【5】蜆殼中央石油氣——「長者優惠計劃」

蜆殼中央石油氣的「長者優惠計劃」提供豁免維修保養月費、豁免每月最低收費、免費爐具維修服務(不包括零件費用) 、進行定期安全檢查服務。（蜆殼中央石油氣圖片）

蜆殼中央石油氣的「長者優惠計劃」，為合資格長者提供豁免維修保養月費、豁免每月最低收費、免費爐具維修服務(不包括零件費用) 、進行定期安全檢查服務。

申請資格需為蜆殼中央石油氣註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與同等資格長者同住，及目前領取或有資格領取綜合社會保障援助。

申請表格可於各區審核中心索取，或於網站下載。申請者填妥申請表格後，可連同身份證明文件、經濟證明文件（如領取綜援證明、銀行存摺/月結單等)、居住證明（如屋證(公屋住戶證明)、業主證明信等）及以申請人名義的蜆殼中央石油氣繳費單，前往各審核中心辦理手續。

一般情況之下，香港蜆殼有限公司或特爾高能源有限公司在接獲審核中心的審核通知書十四個工作天內，將會以書面通知長者有關申請結果。

蜆殼中央石油氣「長者優惠計劃」

客戶服務熱線電話：2435 8388

傳真：2435 7559

電郵：hkshellgas-csc@dsg-energy.com



「長者優惠計劃」申請辦法（索取申請表）

長者如有意申請任何一項「長者優惠計劃」，均可前往各區任何一間審核中心，填妥申請表格（如有需要審核中心亦會協助長者填報申請人資料），並出示有關證明文件，核實資料無誤後，審核中心便會將申請表格提交至提供優惠之有關機構審批。

一般情況之下，提供優惠的各有關機構都會在收到申請表格後的十四個工作天內，以書面通知長者或審核中心有關申請結果。

長者優惠計劃審核中心資料如下👇👇👇

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