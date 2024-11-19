工展會2024懶人包｜12.14開幕設900攤位　3類人免費入場｜附交通

工展會2024｜買年貨必去的工展會將於12月14日盛大開鑼，共有11大主題展區，包括以全新面貌推出的「 Chill 飲 Chill 食」和「美食廣場」區，有數十個美食攤檔，讓市民可以一邊購物，一邊品嘗美食美酒。本文為大家整理工展會2024入場攻略，一文睇清日期時間、交通地址、門票，而且3類人更可免費入場！



工展會2024將於12月14日開鑼。圖為往年工展會盛況。（資料圖片）

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維園工展會2024｜日期

2024年12月14日至2025年1月6日，一連24日舉行。

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維園工展會2024｜時間

2024年12月14日至22日：11:00 - 21:00

2024年12月23日至31日：11:00 - 20:00

2025年1月1日至5日：11:00 - 21:00

2025年1月6日：11:00 - 20:00



註：展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。



維園工展會2024｜門票優惠抵至$5 + 購票方法

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正價門票：$10

早鳥優惠門票：$8（2024年12月14日前購票）

01空間優惠門票：$5



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維園工展會2024｜3類人免費 ＋ 一時段免費入場

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場；由晚上7時起，所有人士免費進場，展覽會最後1天（1月6日）除外。

維園工展會2024｜地址 + 地鐵出口

工展會2024將於銅鑼灣維多利亞公園舉行。搭港鐵前往的市民可於銅鑼灣站E出口，或天后站A2出口，步行約5分鐘即達。

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維園工展會2024｜11大主題區

維園工展會共有11大主題展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、「Chill飲Chill食」區、美食廣場等。

展會現場聚集900個攤位，滙聚逾千個品牌產品，還有數十個美食攤檔，讓市民入場購物之餘，同時品嚐本地及環球特色美食及美酒。現場還有更多震撼優惠，以及連串精彩表演及有獎遊戲節目。

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