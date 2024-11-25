香港熊貓展懶人包｜2500隻雕塑免費睇　4展出地點＋時間一文看

PANDA GO香港遊｜全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月起，輪流於香港4個熱門景點，包括星光大道、昂坪360、海洋公園、中山公園，屆時將免費展出2,500隻大熊貓雕塑！如果想與大熊貓打卡影相，就要留意以下活動內容、日期，及地點詳情啦！



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文體旅局與社會各界及旅遊業界合作，推出多項宣傳項目，主要活動包括以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華。（楊子豐攝）

熊貓經濟即將啟動，文體旅局與社會各界及旅遊業界合作，推出多項宣傳項目，當中由香港中國旅行社承辦，以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華，活動將於12月11日至21日在香港文化中心露天廣場舉行。

此外，由創意品牌AllRightsReserved主辦「《PANDA GO！香港遊》」將率先亮相。該團隊曾於2014年在成都製作巨型大熊貓永久戶外裝置，至今已成當地熱門地標；同年亦策劃了《1600熊貓香港遊•創意X保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。

設2500隻熊貓 6隻香港專屬熊貓角色

《PANDA GO！香港遊》展覽除了有多達2500隻熊貓外，團隊亦特別為香港額外設計了六款獨一無二、香港專屬的角色：《熊貓香港親友會》（Panda Friends & Family Hong Kong, PFF HK) ，這些角色造型均參考了香港六隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」，並根據她們的外型特徵及性格，融入擬人化設計，非常有心思！

另外，《PANDA GO！香港遊》亦特別邀請了11位來自不同界別的名人，創作獨一無二的特別版熊貓作品，當中包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、模特兒兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等知名創作者，到時大部分特別版大熊貓雕塑亦將於網上作慈善售賣。

《PANDA GO！香港遊》活動詳情及交通：

2500隻大熊貓將在12月起，於香港展開4場公眾展覽，而首站會在星光大道舉行，有興趣的朋友切勿錯過！

《PANDA GO！香港遊》展覽將於星光大道作為首站。（ARR）

第1站：星光大道

日期：12月7至8日



第2站：昂坪360

日期：12月14至15日



第3站：海洋公園

日期：12月21至22日



第4站：中山公園

日期：12月25至26日



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