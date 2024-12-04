淘寶雙12優惠2024｜新人回贈¥300／支付優惠／優惠碼／低至47折
喜歡淘寶的朋友，絕對不能錯過即將到來的雙12！今年淘寶雙12優惠會在12月7日開始預熱！瘋狂勁減會至12月12日23:59！《香港01》「好食玩飛」記者為你整合了淘寶雙12優惠懶人包！當中包括跨店折扣、官方折扣、淘寶優惠碼、新人優惠等低至折！事不宜遲，立即拉下查看最抵優惠！
淘寶雙12優惠2024【1】新人第一單立減¥50
一直心思思想淘寶，但還未擁有帳號？現在就是註冊的好時機！即日起至2024年12月31日23:59，只要註冊時的實時位置在香港或近三個月常駐香港，且未曾在淘寶、天貓購物的新用戶，或未曾於淘寶下單消費的現有用戶，即可參與「2024年香港站新人紅包大禮」。
限時滿¥99包郵到港：購買標示「HK¥99包郵」商品，滿足¥99門檻，下單時使用香港地址，並選擇自提，即享跨境段免運費。
新人首單0負擔：直郵運費¥20以內，全場實物商品運費享立減。
新人0%手續費：首筆HKD支付，手續費可享1.5%減免，最高可抵$5。
新人HK免費退：新人首單購買帶「HK免費退」的實物商品，可享受首單免費的本地退服務。
獨家折攻略！新舊用戶都用得！
為了幫大家賺盡淘寶優惠，《香港01》記者獨家實測，最高可享47折優惠！只要於雙12優惠期間，購物滿¥150：
買滿¥150
-每滿8點領取立減券¥150減¥10
-新人紅包滿¥51減¥50
-銀聯綁定支付寶減$20
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埋單約¥71 （低至47折）
另一個情況亦可享有6折優惠～
買滿¥300
-跨店優惠減¥40
-每滿8點領取立減券¥150減¥10
-新人紅包滿¥51減¥50
-銀聯綁定支付寶減$20
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埋單約¥180 （低至6折）
新人首單優惠雖然只限新用戶，但只要是未曾開戶的電話號碼及移動裝置，就可以登記成為新用戶領取優惠，如果家人還沒擁有淘寶帳號，不妨幫他們登記，慳到最盡！
淘寶雙12優惠2024【2】天貓淘寶跨店滿減
天貓淘寶跨店滿減又來了！只要滿足跨店滿減使用條件「每滿¥300減¥40」的淘寶商品或天貓商品，均可以合併付款享用折扣優惠，多買多減！
淘寶雙12優惠2024【3】官方立減
除了天貓淘寶跨店每滿¥300減¥40，還有海量精選單品官方立減13%！相等於87折！
淘寶雙12優惠2024【4】Promo Code 淘寶優惠碼
想淘寶慳到盡就要識搵優惠碼！今次雙12活動，淘寶官方facebook及各大合作夥伴都會有優惠碼，符合指定付款方式或購物金額就可以使用，加碼折上折！大家記得要MON實本文章及「好食玩飛」頻道，我們會持續為大家搜羅超抵優惠碼，讓你買到最抵！
淘寶雙12優惠2024【5】逢星期六搶免找數！最高回贈¥100
即日起至12月31日，每個星期六淘寶都大派免找數紅包！只需要在每個星期六中午12:00活動開始前成功登記，並在星期六中午12:00準時下單搶免找數名額，使用香港地址寄送，並成功完成付款後，可回到玩法頁面，查看是否贏得免找數簽帳額。
首1056個成功付款帳號，可獲得面額等同於實付金額、或最高面額為¥100的活動紅包，紅包有效期為7天！賺到免找數紅包，又可以再繼續購物！
淘寶雙12優惠2024【6】88VIP
淘寶香港站都可以開通88VIP！只要淘寶人氣值（淘氣值）達1000，即享¥8.8開通首月88VIP，每月可領高達¥62紅包！
88VIP更享百萬商品享95折優惠、積分兌換紅包、無限次免費退貨等等超值優惠，大促銷更享額外優惠券！最適合經常淘寶的朋友！
淘寶雙12優惠2024【7】支付平台攻略 最高慳$100
即日起每晚8點在淘寶大促會都可以場領取支付立減券「¥150減￥10」，使用PayMe、AlipayHK、中銀信用卡、銀聯信用卡、渣打信用卡、螞蟻銀行支付，都享有優惠！有機會額外再享$100優惠！
PayMe
- 每星期兩次滿$500減$20機會
中銀信用卡（即日起至12月31日）
- 使用中銀信用卡付款可享免手續費優惠，每位用戶可享每月1次
- 透過中銀信用卡首筆3個月分期付款可享1次免手續費優惠。數量有限，先到先得。
銀聯信用卡（即日起至12月31日）
- 透過AlipayHK首次綁定銀聯信用卡並付款即享$20淘寶立減優惠，使用合資格銀聯信用卡付款享免手續費。
渣打信用卡（即日起至12月31日）
- 3期分期0%手續費。（活動期內支付首$1,000適用，每人1次）
AlipayHK（即日起至12月31日）
- 淘寶消費雙倍積分
- 逢星期五抽淘寶5折券，最高享$100淘寶券
- A. Point限時優惠，積分兌換淘寶禮券
螞蟻銀行（即日起至12月31日）
- PayLater專屬$30淘寶禮券
- 用PayLater1期3期、eM+淘寶支付免手續費
PPS繳費靈（即日起至12月31日）
- 綁定PPS可獲$50淘寶禮券
使用PayMe及AlipayHK餘額付款的用戶，於12月7日至12月12日期間可享免手續費，單筆最高立減上限HKD15，每位用戶限享一次，數量有限先到先得。
*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶香港站。
淘寶雙12優惠2024在什麼時候開始？新人紅包大禮活動優惠期至何時？
2024年淘寶雙12優惠預熱由12月7日至12月9日19:59！雙12優惠瘋狂勁減將會由12月9日20:00開始接棒至12月12日23:59！新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。
怎樣獲得47折優惠？
假設購物¥150，每晚8點領取立減券¥150減¥10，結帳時疊加新人紅包滿¥51減¥50，最後銀聯綁定支付寶結帳額外減$20，付款只需約¥71，換算為折扣即47折。
優惠只限新用戶嗎？
淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！曾下單消費的現有會員可透過幫家庭成員開新戶口，獲得新人優惠，同時更享雙12優惠，例如每滿¥300減¥40、指定單品87折、跨境免運費等等。
現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？
全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，使用其裝置下首單即可享有新人優惠。
如何可以賺盡¥400？
淘寶新會員會自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取另外兩封活動紅包各¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，更可以再減¥100，賺盡¥400！