長者咭優惠52大｜餐廳＋購物　超市9折/麥當勞送薯餅/美心晚市7折

長者咭優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，其實在吃喝玩樂方面有不少優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合飲食、零售、超級市場、娛樂4大範疇的長者優惠，共51間商店及機構推出，當中買眼鏡低至6折；買戲飛低至$30！想知更多即睇下文。



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飲食篇

長者優惠餐廳【1】麥當勞

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，亦可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【2】肯德基KFC

長者在早上11點後，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【3】大快活

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【4】一粥麵

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【5】南記粉麵

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵可獲細豆漿或生菜半份。（Facebook@南記粉麵）

長者優惠餐廳【6】錦麗

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【7】金記冰室

長者於全港指定10間分店（西營盤，灣仔，銅鑼灣，堅尼地城，置富，九龍塘，黃大仙，觀塘，荃灣，元朗），出示長者咭惠顧任何食品即額外送熱奶茶一杯。優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【8】茶木 ‧ 台式休閒餐廳

長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者在任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。（Facebook@TeaWood 茶木）

長者優惠餐廳【9】大喜屋飲食集團

長者憑長者咭或有效身份證明文件於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市放題可享有額外88折優惠。

長者優惠餐廳【10】淥鼎記

由即日起至12月31日，凡持有長者咭或樂悠咭的長者逢星期一至五到淥鼎記旺角分店飲早茶並在中午12時前結賬離座，即可享全台茶芥$2/位。

長者優惠餐廳【11】 榮華餅家

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。（香港旅遊發展局）

長者優惠餐廳【12】恆香老餅家

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【13】薄餅博士 PHD

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【14】Jollibee 快樂蜂

長者憑長者咭可以優惠價$17購買3件班戟配熱飲（早上11:00前供應）、$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【15】松記糖水店

長者憑長者咭於松記糖水店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【16】 海天堂

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【17】 牛大人

長者可享用「長者優惠」價錢光顧火鍋套餐。

長者優惠餐廳【18】 Pacific Coffee

長者只要出示長者咭，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

長者只要出示有效長者咭，即享餐飲9折優惠。（Facebook@Pacific Coffee）

長者咭優惠【19】樓上

長者咭持有人獲金咭會員優惠。

長者咭優惠【20】好棧

逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。以上優惠需出示長者咭。

逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。（Facebook@好棧食品有限公司）

長者咭優惠【21】大棧

指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。

長者咭優惠【22】盞記燕窩專門店

長者咭持有人購物滿$500，可免費成為會員（普通必須滿$1,000）。另外，長者咭持有人購買任何乾貨燕窩9折。

長者優惠｜超級市場篇

長者咭優惠【23】百佳超級市場

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【24】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【25】Taste

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

百佳超級市場旗下的Taste都有長者咭優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【26】惠康

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。

長者咭優惠【27】優品360

逢星期二憑長者咭購買Familie、Kalbarri或Pando產品即享95折。

長者咭優惠【28】Market Place

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。

長者咭優惠【29】Fusion

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【30】International

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【31】營多東南亞美食市場

憑長者咭，長者可享九折優惠，但不適用於電話卡及特價貨品。

寶達食品超市都有長者咭優惠。（旅發局官網圖片）

長者咭優惠【32】華潤萬家

憑長者咭，長者可以特價購買精選貨品。

長者咭優惠【33】寶達食品超市

逢星期三下午4時前，憑長者咭／樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

長者咭優惠【34】家園便利店

即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。

即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。（家園便利店HomeMarket）

長者咭優惠【35】Express

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【36】SUPADEPA

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【37】Gourmet

憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

長者咭優惠【38】3hreesixty

逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。

長者優惠｜零售篇

長者咭優惠【39】實惠

逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，可享95折優惠。

長者咭優惠【40】維特健靈

持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。

長者咭優惠【41】眼鏡88

長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品（包括套餐優惠）或雜項。

長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。（眼鏡88）

長者咭優惠【42】亮視點

長者憑長者咭凡購買正價鏡片滿$1,000，享$150優惠；滿$2,000可享$350優惠；滿$3,000享$600優惠。

長者咭優惠【43】潮流天地 Image Optical

正價鏡架及太陽眼鏡6折。優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品，包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape。

長者咭優惠【44】HKTVmall

長者以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠：$50迎新網購優惠coupon、門市單價$15以上產品每件減$2 、逢星期三網購95折、每周三至五精選長者會員價產品、網購低門檻免運滿$50可免運到門市自取/ 滿$200可免運送到屋企。

HKTVmall有長者會員日，逢星期三可享額外9折。（HKTVmall）

長者咭優惠【45】永安百貨

指定貨品85折至95折，但特價貨品除外。此外，逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。

長者咭優惠【46】裕華國貨百貨店

正價商品9折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。

長者咭優惠【47】澳洲歌婷床上用品

長者憑長者咭可享88折，詳情可致電2429 9397查詢。

娛樂篇

長者咭優惠【48】香港海洋公園

長者出示長者咭，可免費入場。

長者咭優惠【49】香港摩天輪

長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。

長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。（Hong Kong Observation Wheel）

長者咭優惠【50】香港杜莎夫人蠟像館

長者出示長者咭，可以$130元選購香港杜莎夫人蠟像館長者（65歲或以上）入場門票。（最多2張）

長者咭優惠【51】洲立影藝有限公司 MCL

長者可於全線MCL戲院以港幣$30購買下午1:30前之2D場次戲票。還有，長者於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院，可以$45購買下午1:30至11:29之2D場次戲票。

此外，長者於全線MCL戲院，出示長者咭，可以$65購買下午1:30至11:29之2D場次戲票。但留意，下列戲院除外：

康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院除外。



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