淘寶雙12優惠2024｜聖誕禮物推薦$50／$100／$200／獨家優惠碼

聖誕節將至，大家開始準備聖誕禮物沒有？每年聖誕聚會前，親朋好友都會提議交換禮物，最常聽到的就是「準備一份價值$XXX的禮物交換」，不過很多人對交換禮物完全沒有頭緒！今次《香港01》「好食玩飛」頻道為大家精選了由$50至$200的聖誕禮物提議，無論是送禮自用都適用！更為大家製作了47折優惠攻略，想知怎樣慳到盡即看下文！



👉🏻想慳到最盡？新會員註冊即賞新人紅包，最高可折¥300！

今年雙12由12月9日20:00開始至12月12日23:59！優惠日僅4天！所以行動要迅速才能把最抵的心水商品帶回家！馬上帶大家了解淘寶雙12超抵優惠：

．天貓淘寶跨店滿減，每滿¥300減¥40

．海量精選單品官方立減，一件即減，低至87折

．首4小時（12月9日20:00至23:59）限定商品瘋狂勁減

．「HK¥99包郵」滿額，選自提即享包郵免付運費



好食玩飛獨家優惠碼滿￥325減￥25

《香港01》「好食玩飛」讀者可享獨家優惠碼！結帳時選擇香港地區地址，並於優惠碼一欄輸入「HOO25」，即可享用滿￥325減￥25折扣優惠！優惠碼有效期由2024年12月9日20:00至12月12日23:59止，優惠碼數量有限、用完即止。

$50內聖誕節交換禮物推薦【1】聖誕倒數日曆

聖誕倒數日曆¥43.8（淘寶圖片）

如果想不到送什麼，倒數日曆也是一個不錯的選擇，別以為倒數日曆全部都非常昂貴，淘寶網就有一些¥50內的倒數日曆，而且內容也不隨便，打開24個小格後就可以獲得1條手鏈，即使不把它帶在手上，也可以把吊飾當作掛件，扣在匙扣使用。

淘寶｜聖誕倒數日曆

價錢：¥38.8起（約港幣$41.8）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$50內聖誕節交換禮物推薦【2】多功能藍芽鬧鐘

藍牙音響電子多功能時鐘¥38（淘寶圖片）

聖誕禮物最怕收到不實用的東西，這個多功能藍芽鬧鐘集藍芽通話、播放器、手機支架、時鐘、鬧鐘、溫度計於一身，一次過滿足多個功能，體積非常小巧，放在床頭也不佔位置，而且價格非常便宜！

淘寶｜藍牙音響電子多功能時鐘

價錢：¥38起（約港幣$39.9）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$50內聖誕節交換禮物推薦【3】加濕器

大容量加濕器¥39（淘寶圖片）

冬天濕度驟降，令皮膚變得乾燥，所以聖誕禮物送加濕器就最適合！淘寶有形形式式的加濕器可供選擇，價格則以功能釐定，功能越多或是造形越特別的加濕器價格越高，相對地功能、外形越簡單的加濕器，價格就越便宜！一般$50內都有交易！

淘寶｜大容量加濕器

價錢：¥39起（約港幣$40.7）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

👉🏻想慳到最盡？新會員註冊即賞新人紅包，最高可折¥300！

$100內聖誕節交換禮物推薦【1】無煙環保大豆香薰蠟燭

聖誕節禮物香氛蠟燭禮盒¥78（淘寶圖片）

聖誕造型的香氛蠟燭就最好不過，淘寶甜蠟匠SweetCandle今年推出聖誕樹造形的蠟燭，氣味分別是北境森林／溫暖壁爐／枸杞塔羅科血橙，雖然沒有很明顯地說明香氣，但據曾經購買的用戶評價，大多數都指香味淡淡的很好聞。而選用天然環保大豆蠟，優質棉質燭芯，無煙無害，是送禮的好選擇。

淘寶｜聖誕節禮物香氛蠟燭禮盒

價錢：¥78起（約港幣$84）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$100內聖誕節交換禮物推薦【2】逾50首歌迷你鋼琴月曆

鋼琴桌曆¥85.36（淘寶圖片）

聖誕節想給朋友來一個小驚喜，不妨送一些創意禮物！這款鋼琴月曆頂部的鋼琴真的能使用！月曆每周一頁，每頁都有歌曲的琴譜，一年共有52首歌！作為月曆使用具有實用性，同時又可以作為迷你鋼琴使用，充滿趣味。而且可以選擇不同歌手的流行曲，隨手也可以彈出好音樂！而且月曆用完後，放琴譜的地方還可以當作手機架用來放手機！

淘寶｜鋼琴桌曆

價錢：¥85.36起（約港幣$91.9）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$100內聖誕節交換禮物推薦【3】防倒瀉咖啡保溫杯

樂扣樂扣保溫杯女316咖啡杯¥79（淘寶圖片）

保溫杯也是實用的聖誕禮物之選！LocknLock最有名就是密實盒，不會把食物、飲品漏出來，這款保暖杯同樣有這樣的效果！保溫杯有加寬密封矽膠圈，三重防漏！底部有防滑矽膠墊，不怕倒瀉。雙層真空保溫，可以保持熱飲溫度，不易變冷。別誤會保溫杯只可以在冬天使用，其實夏天也可以把凍飲倒進保溫杯，讓凍飲整天都可以冰冷。

淘寶｜樂扣樂扣保溫杯女316咖啡杯

價錢：¥79起（約港幣$85.1）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

👉🏻想慳到最盡？新會員註冊即賞新人紅包，最高可折¥300！

$200內聖誕節交換禮物推薦【1】3分鐘DIY爆米花機

DIY爆米花機¥128（淘寶圖片）

爆谷不再焗限在電影院裏進食！近年不少爆谷專門店崛起，但爆谷的製作其實非常簡單，最基本的材料只需要用到玉米粒！這部DIY爆谷機不單有著精緻的外形，而且還可以加入玉米粒製作爆谷！只要打開頂蓋放入玉米粒，並蓋回頂蓋，接通電源按下開關，3分鍾就可以快速製作出新鮮爆谷！

淘寶｜DIY爆米花機

價錢：¥124.16起（約港幣$133.7）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$200內聖誕節交換禮物推薦【2】眼部按摩儀

康佳眼部按摩儀¥108（淘寶圖片）

都市人整天對著電腦、手機，難免會感到眼部疲勞，這款智能眼部按摩儀，不但可以提供38-42˚C恆溫熱敷，為眼睛帶來的溫熱感覺，紓緩長期使用眼睛帶來的疲勞。更有眼部按摩功能，針對眼周的穴位按壓，而且還可以連接藍芽聽歌！簡直是為打工仔而設的聖誕禮物！

淘寶｜康佳眼部按摩儀

價錢：¥108起（約港幣$116.3）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

$200內聖誕節交換禮物推薦【3】超音波眼鏡清洗機

超音波清洗機¥151.7（淘寶圖片）

身邊總有一兩位戴眼鏡的朋友，送這款超音波清洗機就最適合！利用聲波震動原理，把眼鏡的油脂污垢清洗出來。 如果沒有戴眼鏡，這個豈不是沒有用？其實它還可以清洗各類小型物件，例如耳環、手鏈，甚至連矯正牙齒的牙套都可以清洗，算是比較百搭萬用的小家電。

淘寶｜超音波清洗機

價錢：¥151.7起（約港幣$163.4）

👉🏻領取新會員優惠｜立即購買

為了幫大家賺盡淘寶優惠，《香港01》記者獨家實測，最高可享47折優惠！只要於雙12優惠期間，註冊新用戶，購物滿¥150並使用新人紅包結帳：

買滿¥150

-每滿8點領取立減券¥150減¥10

-新人紅包滿¥51減¥50

-銀聯綁定支付寶減$20

-----------------------------------

埋單約¥71 （低至47折）



淘寶雙12優惠2024｜新人回贈¥300

即日起至2024年12月31日23:59，只要註冊時的實時位置在香港或近三個月常駐香港，且未曾在淘寶、天貓購物的新用戶，或未曾於淘寶下單消費的現有用戶，即可參與「2024年香港站新人紅包大禮」，獲取新人紅包折省高達¥300！

👉🏻想慳到最盡？新會員註冊即賞新人紅包，最高可折¥300！

淘寶雙12優惠2024在什麼時候開始？新人紅包大禮活動優惠期至何時？ 雙12優惠瘋狂勁減將會由12月9日20:00開始接棒至12月12日23:59！新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。 怎樣獲得47折優惠？ 假設購物¥150，每晚8點領取立減券¥150減¥10，結帳時疊加新人紅包滿¥51減¥50，最後銀聯綁定支付寶結帳額外減$20，付款只需約¥71，換算為折扣即47折。 優惠只限新用戶嗎？ 淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！曾下單消費的現有會員可透過幫家庭成員開新戶口，獲得新人優惠，同時更享雙12優惠，例如每滿¥300減¥40、指定單品87折、跨境免運費等等。 現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？ 全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，使用其裝置下首單即可享有新人優惠。 如何可以賺盡¥400？ 淘寶新會員會自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取另外兩封活動紅包各¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，更可以再減¥100，賺盡¥400！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略