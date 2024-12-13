Trip.com隱藏優惠｜實測訂機票+酒店套票減勁4位數 無用一定後悔
撰文：陳映蓉
出版：更新：
Trip.com隱藏優惠碼！《香港01》「好食玩飛」頻道記者發現Trip.com新增了新用戶優惠代碼，在Trip.com平台上選購機票連酒店的套票可享有12%折扣，記者實測後發現預訂套票勁減4位數！即看內文搶優惠代碼！
如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！
Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜12月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2024／2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學
Trip.com隱藏優惠碼 預訂機票＋酒店勁慳四位數
Trip.com推出新一輪優惠代碼，除了有酒店連住三晚減5%之外，記者更發現由即日起至2024年12月17日，Trip.com新用戶預訂機票+酒店可以享有12%折扣優惠！
記者實測發現，預訂1月11日至14日的新加坡來回機票連酒店，原價需要HK$8,441，使用機票+酒店優惠後，勁減$1,118！立即成為Trip.com新用戶領取優惠啦！
記者實測：
Trip.com 機票+酒店新用戶優惠代碼👉🏻 點擊連結領取（需用指定連結）
Trip.com《香港01》獨家優惠碼
已經成為了新用戶又想享有折扣優惠？《香港01》好食玩飛頻道亦會大家帶來Trip.com《香港01》讀者專享酒店預訂Promo Code優惠折扣代碼！無論新舊會員都可以使用！
由即日起至12月31日，《香港01》讀者只要使用指定連結在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code【TRIP24HK7】，就能立即享受額外7%的折扣！優惠適用於全球各地的酒店，而且沒有使用次數限制，可以根據需求多次使用！
Trip.com《HK01》獨家優惠碼
優惠日期：即日起至2024年12月31日
優惠代碼：【TRIP24HK7】
Trip.com《HK01》獨家優惠碼👉🏻點擊連結領取
下午茶自助餐7間｜酒店食龍蝦包/和牛/開心果巴斯克 人均$168起聖誕自助餐優惠12間推介｜酒店任食生蠔／鮑魚／龍蝦+買1送1日式放題+自助餐優惠7間｜Omakase $294起 生蠔、燒肉45折起長者自助餐11間推介｜酒店自助餐送大閘蟹／任食生蠔／人均$95起兒童自助餐13推介｜6歲以下免費／Häagen Dazs任食／人均$95起