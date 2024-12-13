Trip.com隱藏優惠｜實測訂機票+酒店套票減勁4位數　無用一定後悔

Trip.com隱藏優惠碼！《香港01》「好食玩飛」頻道記者發現Trip.com新增了新用戶優惠代碼，在Trip.com平台上選購機票連酒店的套票可享有12%折扣，記者實測後發現預訂套票勁減4位數！即看內文搶優惠代碼！



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Trip.com隱藏優惠教學。（Trip.com）

Trip.com隱藏優惠碼 預訂機票＋酒店勁慳四位數

Trip.com推出新一輪優惠代碼，除了有酒店連住三晚減5%之外，記者更發現由即日起至2024年12月17日，Trip.com新用戶預訂機票+酒店可以享有12%折扣優惠！

記者實測發現，預訂1月11日至14日的新加坡來回機票連酒店，原價需要HK$8,441，使用機票+酒店優惠後，勁減$1,118！立即成為Trip.com新用戶領取優惠啦！

記者實測：

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Trip.com《香港01》獨家優惠碼

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Trip.com《HK01》獨家優惠碼

優惠日期：即日起至2024年12月31日

優惠代碼：【TRIP24HK7】

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