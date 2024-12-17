新年盆菜推介2025｜14大優惠低至42折！食神韜韜/周中/人均$116起

新年盆菜推介2025！盆菜是農曆新年不可或缺的菜色，《香港01》「好食玩飛」記者已為大家搜羅14間高質盆菜，除了有全港首創的巨型酥皮龍蝦盆菜外，還有保留傳統風味、性價比高的中式盆菜，現時更有早鳥優惠，最平人均只需$116，好讓你在佳節來臨前提早預訂！



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新年盆菜推介【1】 周中｜極上鮑參金蠔豐盛盆菜 無添加、18款矜貴食材、8折

想吃得健康一點？由大廚周中師傅炮製的「極上鮑參金蠔豐盛盆菜」，主打不添加味精及防腐劑，而且足足有18樣矜貴食材，包括鮑魚、金華火腿、瑤柱、老雞、排骨、鴨等等，熬足7日7夜，將海鮮的甜味及金華火腿的鹹香味盡收湯底裡，再配搭口感軟糯，味道甘甜的金蠔，令味道再上一個層次，非常惹味！現時訂購仲送和順記秘製麻辣醬一樽、秘製鮑汁一包，以及上湯一樽。現有8折優惠！

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周中頂級鮑參金蠔豐盛盆菜｜極上鮑參金蠔豐盛盆菜

6人前： $1,898 ｜人均$317｜原價$2,398

10人前：$2,498 ｜人均$250｜原價$2,998

優惠期：2025年1月24日至2025年2月2日

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新年盆菜推介【2】永年士多｜龍蝦鮑魚花膠盆菜、花膠發財好市大盆菜 低至66折、送$500現金券

永年士多推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」及「花膠發財好市大盆菜」，第一款「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」主打龍蝦、鮑魚、花膠等昂貴食材，另一款「花膠發財好市大盆菜」，除了有花膠外，還有鮑魚、蠔豉、髮菜、冬菇等經典盆菜食材入饌，海鮮的鮮甜與冬菇的香味結合，又香又甜充滿食慾！而現時盆菜有低至66折兼免運費優惠。此外，凡訂購任意一款盆菜，更可獲贈永年咖喱辣醬、麻辣醬、精選紅酒一枝及$500永年現金券！

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永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

6位用：$1,388｜人均$232｜原價$1,488

10位用：$1,888｜人均$189｜原價$1,988

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永年士多｜花膠發財好市大盆菜

6位用：$988｜人均$167｜原價$1,488

10位用：$1,288｜人均$129｜原價$1,888

優惠期：即日起至2025年1月31日

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新年盆菜推介【3】 Fast Gourmet｜全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜 76折、獨家買大送細

如果吃膩了傳統的中式盆菜，不妨試試Fast Gourmet全港首創的「酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜」！盆菜風味中西合璧，創新地結合西式的酥皮湯，可撕開酥皮蘸濃厚的龍蝦湯吃，味道充滿着龍蝦獨特的海鮮味。

此外，盆菜配有法式龍蝦湯及招牌冬蔭龍蝦湯兩種選擇，而且食材也採用來自不同國家的高級海鮮，如北海道珍寶帶子、西班牙黑毛豬腩等，現時預訂除了可享76折外，以原價購買4-6人份的大盆菜，仲可獨家獲贈1-2人份的細盆菜！

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Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜

1-2人用： $458｜人均$229｜原價$528

4-6人用： $1,288｜人均$215｜原價$1,688

買大（原價）送細：$1,688／2盆｜人均$211｜原價$2,216

優惠期：即日至2025年2月13日

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新年盆菜推介【4】食神韜韜｜食神韜韜盤滿缽滿盆菜 75折、送二人套餐、$110現金券

食神韜韜今年推出「食神韜韜盤滿缽滿盆菜」，盆菜每日新鮮製造，而且不含防腐劑及味精，適合追求健康的朋友仔！此外，盆菜亦採用18款矜貴食材，包括鮑魚、日本宗谷元貝、花膠 、海參 、扣鴨掌、 大海蝦 、荔枝燒鴨等入饌，再以傳統荔枝柴火石爐烹調，加上古法配方，味道傳統正宗！

現時訂購除了有75折優惠外，仲額外送贈Arcadia 二人日落套餐（脆炸魷魚鬚、水牛城雞翼、黑松露薯條、日式唐揚炸雞及避風塘午餐肉）、1套利是封、$100現金券，以及林香檸$10現金券！

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食神韜韜｜食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜

4-5人份：$1,288｜人均$258｜原價$1,688

6-8人份: $1,588｜人均$199｜原價$1,988

10-12人份: $1,888｜人均$157｜原價$2,488

優惠期：即日至2025年2月28日

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新年盆菜推介【5】月膳工房｜吉品鮑羅萬有盆菜、發財好市至尊套餐 無味精、無添加、獨家9折兼免運費

月膳工房提供「吉品鮑羅萬有盆菜」及「發財好市至尊套餐」，餐廳主打少油、少鹽、少糖及無味精的食品，保證吃得健康！「吉品鮑羅萬有盆菜」有蠔皇鮑魚、花膠、南美海參、虎蝦等昂貴食材，而「發財好市至尊套餐」除了有盆菜，還有「金玉滿堂豐富炒飯」及「紅燒竹笙雞絲翅」可訂購，「金玉滿堂豐富炒飯」口感香脆，米粒分明，還夾帶一些海鮮，令口感更豐富！親朋好友聚會食就最適合不過，現有獨家9折兼免運費優惠！

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月膳工房｜吉品鮑羅萬有盆菜

4-6位用：$1,069.2｜人均$179｜原價$1,188

8-12位用：$1,609.2｜人均$135｜原價$1,788

月膳工房｜發財好市至尊套餐

4-6位用：$1,339.2｜人均$224｜原價$1,488

8-12位用：$1391.6｜人均$116｜原價$1,988

＊請於三日前WhatsApp 9548 8348下單

優惠期：即日至2025年1月23日

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新年盆菜推介【6】豐食FEAST｜鮑魚珍饈豐食盆菜 連不鏽鋼鍋、獨家免運費、人均$140

豐食FEAST推出「鮑魚珍饈豐食盆菜」，有溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦等，多達16款矜貴的食材入饌，配以濃郁的鮑魚湯汁熬煮，啖啖鮮香，用料十足。預訂還會連同不鏽鋼鍋以真空冰鮮包裝方式送到府上，加熱即可食用！適合親友聚會、做節時加餸，現有89折兼獨家免運費優惠，人均只需$140！

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豐食FEAST｜冬至鮑魚珍饈豐食盆菜

4-6位用：$838｜人均$140｜原價$938

優惠期：即日起至2025年2月12日

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新年盆菜推介【7】神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜、至尊釀鯪魚盆菜 鮑汁花膠、貴妃雞、釀鯪魚盆菜、低至76折

神燈海鮮酒家推出「神燈海味盆菜」、「至尊釀鯪魚盆菜」兩款盆菜！兩種盆菜均有鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌等共18款高質食材。「神燈海味盆菜」主打10頭鮑魚；「至尊釀鯪魚盆菜」則主打釀鯪魚，鯪魚味道鮮美，肉質嫩滑，起骨後啖啖肉。盆菜最多可供12人享用，現更有低至76折優惠，仲有外賣直送免運費直送到港九新界及東涌，連村屋都送到，定能滿足大忙人一族的需要！

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神燈海鮮酒家｜神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盆菜

6人份：$1,238｜人均$206｜原價$1,588

12人份：$2,288｜人均$190｜原價$2,988

優惠期：即日起至2025年1月30日

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新年盆菜推介【8】黑木亭居酒屋｜鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜 A5宮崎和牛、波士頓龍蝦盆菜、低至42折

黑木亭居酒屋推出了兩款創新日式盆菜！「鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜」右邊為壽喜燒、左邊為濃汁或麻辣炆豬手熬煮的濃汁兩個湯底，一個盆菜兩款口味！特別推介壽喜燒湯底，鹹甜交織，同時夾帶蔬菜的鮮甜，口感非常豐富。

另外，盆菜可額外加配A5宮崎和牛或波士頓龍蝦。餐廳另有「A5宮崎和牛壽喜盆菜」及「波士頓龍蝦盆菜」，配有磯煮鮑魚、日本帆立貝、深海虎蝦、廣島蠔等新鮮海鮮，現有優惠低至42折！

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黑木亭居酒屋｜鮑魚壽喜燒鴛鴦鍋底盆菜

6人份：$874｜人均$146｜原價$2,058

10人份：$1,415｜人均$142｜原價$3,331

6人份（配A5宮崎和牛）：$1,045｜人均$174｜原價$2,460

10人份（配A5宮崎和牛）：$1,699｜人均$170｜原價$3,998

6人份（配波士頓龍蝦）：$1,153｜人均$192｜原價$2,306

＊需提前最少2個工作天向商戶預訂

優惠期：即日起至2025年1月31日

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新年盆菜推介【9】 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒｜鮑魚聚寶盆菜 包明火電磁爐兩用煲、93折起

香港九龍東皇冠假日酒店的紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」，採用16款上乘食材，包括：原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇、貴妃雞及蠔皇鴨掌等自家出品美食，8頭蠔皇鮑魚肉質肥美，軟滑彈牙；日本宗谷瑤柱香味濃郁，入口無渣，且充滿嚼勁。

此外，盆菜還可追加有原隻6頭蠔皇鮑魚、花膠、遼参、海螺、日本宗谷瑤柱、金華火腿等材料的「極品佛跳牆」，湯底濃稠油潤。另外，盆菜採用高質輕巧的不銹鋼煲盛載，無論是明火還是電磁爐都適用，加熱即食，相當貼心。現有優惠93折起。

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香港九龍東皇冠假日酒店｜鮑魚聚寶盆菜

2人份：$638｜人均$319｜原價$688

特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

2人份：$688｜人均$344｜原價$$738

香港九龍東皇冠假日酒店｜鮑魚聚寶盆菜

6人份：$1,788｜人均$298｜原價$1,888

特別日子14-15, 21/12, 28/1 – 1/2適用

6人份：$1,888｜人均$315｜原價$1,988

香港九龍東皇冠假日酒店｜極品佛跳牆

4人份：$1,038｜人均$260｜原價$1,088

優惠期：即日至2024年2月16日

*最少2日前預訂

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新年盆菜推介【10】8度海逸酒店｜自家製傳統盆菜 8小時熬煮湯底、82折

8度海逸酒店推出「自家製喜慶盆菜」，盆菜採用珍貴食材入饌，有原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等，一共多達16款美食。不得不提的是，盆菜秘製醬汁是以鮑魚、金華火腿等矜貴食材，輔以老雞、腩排、雞腳等熬製8小時而成，所有食材的精華都融合在湯汁裡，相當惹味！現有82折優惠！

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8度海逸酒店｜自家製傳統盆菜、8小時熬煮湯底、82折（8度海逸酒店）

8度海逸酒店｜自家製喜慶盆菜

4人份：$975｜人均$243｜原價$1,188

6人份：$1,303｜人均$217｜原價$1,588

8人份：$1,713｜人均$214｜原價$2,088

＊於取貨日期最少3日前預訂致電2126 1960預約

優惠期：即日起至2025年1月31日

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新年盆菜推介【11】六國酒店粵軒中菜廳｜粵軒聚寶盆菜、名廚御級精選盆菜、名廚頂級精選盆菜 人均$400起

六國酒店的粵軒中菜廳以新派粵式菜、經典懷舊菜式為主，而且價格豐儉由人，盆菜以沙井蠔和海中蝦等風味十足的海鮮入饌，令醬汁有海水的鮮甜味提鮮，味道更加有層次！

「粵軒聚寶盆菜」以海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚等經典美食入饌；「名廚御級精選盆菜」有原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫；「名廚頂級精選盆菜」，除原隻鮑魚外，也有遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫等，3款盆菜都非常豐富！人均$400起！

👉🏻人均$400預訂

六國酒店｜粵軒聚寶盆菜

4人份：$1,600｜人均$400

六國酒店｜名廚御級精選盆菜

4人份：$2,180｜人均$545

六國酒店｜名廚頂級精選盤菜

4人份：$2,680｜人均$670

優惠期：即日起至2025年2月28日

＊須於取貨日期最少5日前預訂

👉🏻人均$400預訂

新年盆菜推介【12】旺角希爾頓花園酒店 鷹巢｜鷹巢鮑魚花膠盆菜 花膠、九頭鮑魚、低至74折

旺角希爾頓花園酒店的餐廳鷹巢推出「鷹巢鮑魚花膠盆菜」，內有原隻蠔皇九頭鮑魚、原條花膠、原隻大虎蝦、原粒瑤柱甫、鮑汁扣鵝掌等多款上乘食材，而且採用自製醬汁，配搭原條花膠吸盡湯汁，非常滿足！

除了盆菜以外，鷹巢更有即燒化皮乳豬、富貴金豬、上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇可供訂購，最適合一家人團圓一起食！現有低至74折優惠！

👉🏻低至74折預訂

旺角希爾頓花園酒店｜鷹巢鮑魚花膠盆菜

4人份：$1,388｜人均$347｜原價$1,888

6人份：$1,888｜人均$315｜原價$2,368

旺角希爾頓花園酒店｜其他菜色追加

即燒化皮乳豬：$1,424｜原價$1,780

富貴金豬（釀牛肝菌糯米飯）：$1,344｜原價$1680

上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇：$645｜原價$796

優惠期：即日起至2025年2月28日

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新年盆菜推介【13】九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜 6頭鮑魚、黃肚膠 人均$248！

九龍海逸君綽酒店海雲天推出18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜，內有6頭鮑魚、原件黃肚膠、北海道乾瑤柱等高級食材，6頭鮑魚口感嫩滑帶嚼勁，帶有濃郁甘香，黃肚膠淡淡的海水鮮甜混和在湯汁裡，非常惹味！再配搭髮菜、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹等充滿寓意的食材入饌，現有優惠人均只需$248起就歎到！

👉🏻人均$248預訂

九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜 6頭鮑魚、黃肚膠 人均$248！（九龍海逸君綽酒店）

九龍海逸君綽酒店｜18道風味極品鮑魚佛跳牆盆菜

6人前：$1488｜人均$248｜原價$1,988

優惠期：即日至2025年2月7日

＊須於取貨日期最少3日前預訂

👉🏻人均$248預訂

新年盆菜推介【14】北角海逸酒店｜節慶鮑魚盆菜 鮑魚、花膠、虎蝦 人均$274起

北角海逸酒店的「節慶鮑魚盆菜」，提供鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等傳統風味盆菜的必備食材，腩肉和鵝掌入味又軟腍，加上肉汁滲透在湯底裡，非常惹味！節慶盆菜份量分為4位、8位及12位用，無論是一家四口團圓還是與一大群朋友聚餐都適合！現有優惠，人均$274起！

👉🏻人均$274預訂

北角海逸酒店｜節慶鮑魚盆菜 鮑魚、花膠、虎蝦 人均$274起！（北角海逸酒店）

北角海逸酒店｜節慶鮑魚盆菜

4人份：$1,288｜人均$322

8人份：$2,288｜人均$286

12人份：$3,288｜人均$274

＊需提前最少3個工作天預訂

優惠期：即日起至2025年2月28日

👉🏻人均$274預訂