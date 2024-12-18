年糕2025｜年糕蘿蔔糕18大推介　半島/君悅/翠園/奇華/早鳥57折起

賀年年糕2025！農曆新年將至，又是吃賀年糕點的時候了！《香港01》「好食玩飛」頻道整合18大年糕推介，有酒店出品如半島、君悅、翠園等，亦有鴻福堂、奇華餅家、望月等本地品牌，創新及傳統款式都有，早鳥優惠更低至57折，最平$98！



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賀年年糕推介【1】奇華餅家 — 亞嫲糖年糕／臘味蘿蔔糕／77折

奇華餅家賀年產品琳瑯滿目，除了有蝴蝶酥杏仁條、牛油蛋卷、鳳梨金酥等賀年產品外，更有亞嫲糖年糕及臘味蘿蔔糕兩款賀年糕點！如果兩種糕點都想品嘗，亦可以選購禮盒，禮盒內糕點份量相較於單買少約一半，少食多滋味！現在預訂更可享有早鳥優惠！

奇華餅家

亞嫲糖年糕

優惠價：$128（原價：$165）

臘味蘿蔔糕

優惠價：$138（原價：$178）

精選年糕禮券

優惠價：$196（原價：$254）

早鳥優惠：即日起至2025年1月6日

領取日期：2024年12月26日至2025年1月27日



賀年年糕推介【2】鴻福堂 — 如意棗皇糕／海鹽瑤柱芋頭糕／燕窩楊枝甘露糕／57折

鴻福堂在今年隆重推出了全新糕點「如意棗皇糕」，以新彊極品紅棗製成，兩層紅棗糕中間以清甜椰汁作點綴，糕品醇厚香甜，而且能夠補中益氣及健脾和胃！鴻福堂亦推出「至尊有機蘿蔔糕」、「金腿瑤柱蘿蔔糕」、「海鹽瑤柱芋頭糕」等傳統糕品，糕品選用頂級瑤柱，至尊有機蘿蔔糕更選用原隻蝦乾，完美呈現傳統風味！此外，「燕窩楊枝甘露糕」，「鴻運椰糖年糕」及「桂花蔗汁馬蹄糕」亦再度發售！

鴻福堂

如意棗皇糕

優惠價：$98（原價：$172）

至尊有機蘿蔔糕

優惠價：$198起（原價：$302）

金腿瑤柱蘿蔔糕

優惠價：$118起（原價：$202）

海鹽瑤柱芋頭糕

優惠價：$118起（原價：$202）

燕窩楊枝甘露糕

優惠價：$108（原價：$182）

鴻運椰糖年糕

優惠價：$98（原價：$172）

桂花蔗汁馬蹄糕

優惠價：$108（原價：$182）

領取日期：2024年10月21日至2025年1月26日



賀年年糕推介【3】望月 — 本地薑黑糖年糕／步步糕升瑤柱蘿蔔糕／85折

本地烘焙品牌「望月」推出全新賀年糕點系列，主打以本地食材演繹香港味道的「步步糕升瑤柱蘿蔔糕」及「本地薑黑糖年糕」，份量十足，每一口盡是香港風味！除了年糕外，望月亦呈獻多款賀年禮盒，其中亦加入了兩款大熱新口味曲奇－開心果曲及奶茶曲奇，更有Pokémon特別版系列蝴蝶酥！即日起至2025年1月6日更有早鳥優惠，萬勿錯過！

望月

步步糕升瑤柱蘿蔔糕

優惠價：$168（原價：$198）

本地薑黑糖年糕

優惠價：$138（原價：$158）

早鳥優惠：即日起至2025年1月6日

領取日期：2025年1月20日至26日



賀年年糕推介【4】半島精品店 — 原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕／無花果合桃蜂蜜年糕

半島精品店備有傳統和新派口味的應節年糕，包括傳統年糕、深受歡迎的紅棗薑汁年糕、無花果合桃蜂蜜年糕、原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕。如果有選擇困難，雙輝年糕禮盒內則有傳統及紅棗薑汁年糕各一個，可以享受雙重滋味！此外，半島精品店亦有推出上乘賀年糖果及各式中式美點，送禮自奉皆宜！

半島精品店

星廚原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕

優惠價：$688

星廚無花果合桃蜂蜜年糕

優惠價：$498

傳統年糕

優惠價：$238

紅棗薑汁年糕

優惠價：$268

雙輝年糕 - 傳統和紅棗薑汁年糕

優惠價：$458

領取日期：2024年12月27日至2025年2月12日



賀年年糕推介【5】翠園 — 燒鴨芋頭糕／海膽帶子糕／金腿瑤柱蘿蔔糕／7折

翠園今年推出了兩款全新及三款傳統賀年糕點，必試新口味「燒鴨芋頭糕」，明爐燒鴨粒搭配臘腸膶腸粒、蝦米等，超有油香，令人一吃愛上！「金腿瑤柱蘿蔔糕」亦以升量級再次登場，提升了蘿蔔絲比例，口感更豐富！另外更有「馬蹄糕」、「海膽帶子糕」及「薑汁年糕」！由即日起至2025年1月24日，更可享有早鳥7折優惠！

翠園

燒鴨芋頭糕

優惠價：$179（原價：$255）

金腿瑤柱蘿蔔糕（升量級）

優惠價：$193（原價：$275）

海膽帶子糕（升量級）

優惠價：$214（原價：$305）

薑汁年糕

優惠價：$169（原價：$242）

馬蹄糕

優惠價：$169（原價：$242）

早鳥優惠：即日起至2025年1月24日

領取日期：2025年1月17日至23日



賀年年糕推介【6】香港君悅酒店 — 傳統椰汁年糕／瑤柱臘味蘿蔔糕／7折

香港君悅酒店推出賀年糕點及禮盒，賀年糕點包括選用黑蔗糖製作的「傳統椰汁年糕」及以優質臘肉及精瘦臘腸製作的「臘味蘿蔔糕」。如果又想食蘿蔔糕又想食年糕，就可以預訂賀年年糕禮盒套裝，一次試晒兩種口味！香港君悅酒店另有多款賀年禮籃，內有法國名牌香檳紅酒、頂級優質海味、港灣壹號秘製X.O.醬等。現在有早鳥7折優惠！

香港君悅酒店

傳統椰汁年糕

優惠價：$195（原價：$278）

臘味蘿蔔糕

優惠價：$195（原價：$278）

賀年年糕禮盒套裝

優惠價：$370（原價：$528）

禮盒內容：傳統椰汁年糕、臘味蘿蔔糕

常悅賀年禮盒

優惠價：$832（原價：$1,188）

禮盒內容：法國名牌香檳、港灣壹號自家製X.O.醬、琥珀合桃、黑胡椒腰果

喜悅賀年禮盒

優惠價：$2,022（原價：$2,888）

禮盒內容：法國名牌香檳、椰汁年糕、南非乾螺頭、港灣壹號自家製X.O.醬、牛肝菌麵、琥珀合桃、黑胡椒腰果、黑糖紫薯酥、牛油蛋卷、精選碧螺春茶葉

君悅賀年禮盒

優惠價：$2,722（原價：$3,888）

禮盒內容：法國名牌香檳、法國名牌紅酒、椰汁年糕、南非乾螺頭、港灣壹號自家製X.O.醬、十二年陳皮、南非清湯鮑魚 (五頭)、牛肝菌麵、琥珀合桃、黑胡椒腰果、黑糖紫薯酥、牛油蛋卷、精選碧螺春茶葉

早鳥優惠：即日起至2024年12月22日

領取日期：2025年1月16日至28日



賀年年糕推介【7】香港JW萬豪酒店 — 九製陳皮桂花蓮藕糕／金殿海味蘿蔔糕／9折

香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿在今年農曆新年推出全新口味的應節糕點，包括以本地蓮藕入饌、搭配乾桂花、甘草九製陳皮和甘蔗片糖的「九製陳皮桂花蓮藕糕」；分量十足、充滿鹹鮮香氣的「金殿海味蘿蔔糕」；傳統口味「金殿棗皇年糕」。糕點更有高貴得體的禮品盒包裝，用來送禮絕不失禮！早鳥優惠9折！

香港JW萬豪酒店

九製陳皮桂花蓮藕糕

優惠價：$295起（原價：$328起）

金殿海味蘿蔔糕

優惠價：$295起（原價：$328起）

金殿棗皇年糕

優惠價：$295起（原價：$328起）

早鳥優惠：即日起至2024年12月28日

領取日期：2025年1月20日至27日



賀年年糕推介【8】香港麗晶酒店 — 臘味厚切蘿蔔糕／賀年紅糖椰汁年糕／85折

香港麗晶酒店推出兩款賀年糕點，包括「臘味厚切蘿蔔糕」及「賀年紅糖椰汁年糕」。「臘味厚切蘿蔔糕」以頂級風乾臘肉及蘿蔔，搭配傳統烹調方式蒸製而成；「賀年紅糖椰汁年糕」則加入了濃郁的椰奶，椰香與紅糖的完美結合，甜而不膩！除了糕點外，亦有禮盒套裝可以選擇，由即日起至2025年1月12日期間訂購更可享有早鳥優惠低至85折！

香港麗晶酒店

臘味厚切蘿蔔糕

優惠價：$330（原價：$388）

賀年紅糖椰汁年糕

優惠價：$330（原價：$388）

喜悅新春組合

優惠價：$800（原價：$888）

禮盒內容：臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕、透天香冷萃氣泡茶、麗晶軒秘制X.O.醬(168克)

尊選茗茶組合

優惠價：$925（原價：$1,028）

禮盒內容： 臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕、麗晶茶具套裝、茉莉花茶葉

臻貴新春賀年套裝

優惠價：$1,249（原價：$1,388）

禮盒內容： 臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕、麗晶軒秘製X.O.醬、雲南布朗山古樹熟普洱、麗晶賀年禮封

早鳥優惠：即日起至2025年1月12日

領取日期：2025年1月21日至28日



賀年年糕推介【9】馬哥孛羅酒店 — 瑤柱蘿蔔糕／經典椰汁年糕／清香馬蹄糕／8折

馬哥孛羅酒店推出三款精美傳統賀年糕點慶賀新年，包括瑤柱蘿蔔糕、經典椰汁年糕及清香馬蹄糕。「經典椰汁年糕」由頂級純蔗糖、新鮮即磨的椰漿及糯米粉製造，煙韌不膩；「瑤柱蘿蔔糕」有由清遠入口的新鮮蘿蔔搭配惹味配料；「清香馬蹄糕」則以來自桂林、以天然水源栽種的新收馬蹄來炮製。於2025年1月2日或之前訂購可享早鳥優惠價！

馬哥孛羅酒店 — 瑤柱蘿蔔糕／經典椰汁年糕／清香馬蹄糕（圖片來源：馬哥孛羅酒店）

馬哥孛羅酒店

經典椰汁年糕

優惠價：$198（原價：$248）

瑤柱蘿蔔糕

優惠價：$198（原價：$248）

清香馬蹄糕

優惠價：$198（原價：$248）

早鳥優惠：即日起至2025年1月2日

領取日期：2025 年1月3日至28日



賀年年糕推介【10】香港港麗酒店 — 經典蘿蔔糕／傳統椰汁年糕／75折

香港港麗酒店推出2款賀年糕點及3款新春禮物籃，「經典蘿蔔糕」 加入精選臘腸、香鮮蝦米及清甜蘿蔔，味道豐腴甘香，配合金葉庭自家製XO醬倍添滋味；傳統椰汁年糕則香甜軟糯，充滿椰汁香氣。至於3款新春禮物籃則內有賀年糕點、酒、海味等禮品，包裝瑰麗典雅，可以為親友送上最好的新年祝福！現在預訂可享有低至75折早鳥優惠。

香港港麗酒店

經典蘿蔔糕

優惠價：$261（原價：$348）

傳統椰汁年糕

優惠價：$261（原價：$348）

港麗傳統禮物籃

優惠價：$1,605（原價：$1,888）

禮盒內容：紅酒、傳統椰汁年糕、經典蘿蔔糕、自家製合桃酥、頂級香茗禮盒裝、雜錦朱古力

新春豪華禮物籃

優惠價：$2,455（原價：$2,888）

禮盒內容：紅酒、傳統椰汁年糕、經典蘿蔔糕、自家製合桃酥、自家製琥珀合桃、金葉庭X.O. 醬、禮盒裝極品香菇、頂級香茗、禮盒裝雜錦朱古力

豐盛新春禮物籃

優惠價：$3,305（原價：$3,888）

禮盒內容：法國巴黎之花特級乾型香檳、紅酒、傳統椰汁年糕、經典蘿蔔糕、自家製合桃酥、自家製琥珀合桃、金葉庭X.O. 醬、罐裝鮑魚、特選花膠、禮盒裝裝高級元貝 、禮盒裝極品香菇、頂級香茗、禮盒裝雜錦朱古力

早鳥優惠：即日起至2025年1月10日

領取日期：2025年1月9日至28日



賀年年糕推介【11】東涌世茂喜來登酒店 — 巴馬火腿蘿蔔糕／沖繩黑糖年糕／乾清棗皇糕／75折

東涌世茂喜來登酒店呈獻三款自家製特色賀年糕點，包括巴馬火腿蘿蔔糕、沖繩黑糖年糕及乾清棗皇糕。「巴馬火腿蘿蔔糕」利用鹹鮮巴馬火腿襯托時令清甜的蘿蔔，香味四溢；「沖繩黑糖年糕」帶有焦香，甜而不膩；「乾清棗皇糕」加入椰汁及棗蓉椰香，味道豐富。想一次品嚐三款口味亦可選購三盒裝，早鳥優惠低至75折！

東涌世茂喜來登酒店

巴馬火腿蘿蔔糕

優惠價：$231（原價：$308）

沖繩黑糖年糕

優惠價：$231（原價：$308）

乾清棗皇糕

優惠價：$231（原價：$308）

賀年喜嚐糕點三盒裝

優惠價：$666（原價：$888）

早鳥優惠：即日起至2024年12月31日（75折）；2025年1月1日至1月20日（85折）

領取日期：2025年1月18日至28日



賀年年糕推介【12】富豪酒店 — 紫薯紫米蜜果年糕／金箔燕窩桂花糕／66折

富豪酒店以6款賀年糕點迎新春，包括兩款健康之選紫薯紫米蜜果年糕及金箔燕窩桂花糕，「紫薯紫米蜜果年糕」以高纖維素的紫薯和紫米為主料；「金箔燕窩桂花糕」則採用滋潤養顏的燕窩配上桂花糕，養顏滋潤！另有瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁年糕及清香馬蹄糕等傳統選擇，款款都超足料、超滋味！早鳥優惠更低至66折！

富豪酒店

金箔燕窩桂花糕

優惠價：$178（原價：$268）

紫薯紫米蜜果年糕

優惠價：$178（原價：$268）

瑤柱臘味蘿蔔糕

優惠價：$198（原價：$288）

五香臘味芋頭糕

優惠價：$198（原價：$288）

椰汁年糕

優惠價：$178（原價：$268）

清香馬蹄糕

優惠價：$178（原價：$268）

雙星拱照賀年禮盒 (A)

優惠價：$368（原價：$528）

禮盒內容：瑤柱臘味蘿蔔糕及五香臘味芋頭糕

雙星拱照賀年禮盒 (B)

優惠價：$368（原價：$528）

禮盒內容：瑤柱臘味蘿蔔糕及椰汁年糕

早鳥優惠：即日起至2025年1月10日

領取日期：2025年1月20日至28日



賀年年糕推介【13】8度海逸酒店 — 金箔椰汁年糕／瑤柱臘味蘿蔔糕／榴槤馬蹄糕／8折

8度海逸酒店廚師團隊推出4款自家製賀年糕點，首推「如意瑤柱臘味蘿蔔糕」，以人手處理新鮮蘿蔔，配上瑤柱、臘味及黑木耳，非常惹味；創新口味「金箔椰汁年糕」採用低糖配方、天然食材，健康又清甜；「黃金滿福榴槤馬蹄糕」濃濃的榴槤飄香，搭配馬蹄的清爽口感增添層次感；「金箔燕窩桂花糕」採用原粒桂花、蔗糖及桂花糖加入滋陰養顏的名貴燕窩，滋補養顏！於酒店eShop訂購，可享高達8折優惠！

8度海逸酒店

金箔椰汁年糕

優惠價：$138（原價：$168）

黃金滿福榴槤馬蹄糕

優惠價：$148（原價：$178）

金箔燕窩桂花糕

優惠價：$158（原價：$198）

如意瑤柱臘味蘿蔔糕

優惠價：$168（原價：$208）

領取日期：2025年1月6日至2月4日



賀年年糕推介【14】歷山餐廳 — 櫻花蝦臘味蘿蔔糕／沖繩黑糖椰汁年糕／8折

歷山餐廳推出兩款賀年糕品禮盒，包括櫻花蝦臘味蘿蔔糕及沖繩黑糖椰汁年糕。「櫻花蝦臘味蘿蔔糕」將白蘿蔔切成粗條增加口感，搭配自家製鮑魚XO醬惹味倍增！「沖繩黑糖椰汁年糕」採用沖繩特產濃醇的黑糖配搭泰國椰汁和泰國糯米粉製成，帶有甘蔗及椰汁香氣，佐以茉莉綠茶、烏龍茶等更可以增加風味！網上預訂優惠只需$218起！

歷山餐廳

櫻花蝦臘味蘿蔔糕

優惠價：$238（原價：$298）

沖繩黑糖椰汁年糕

優惠價：$218（原價：$268）

領取日期：2025年1月17日至28日



賀年年糕推介【15】香港嘉里酒店 — 玫瑰燕窩海藻糖椰汁年糕／紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕／75折

香港嘉里酒店在今年新年呈獻2款新口味「香格里拉玫瑰燕窩海藻糖椰汁年糕」及「紅糖班蘭椰汁年糕」；以及3款傳統口味年糕，包括「紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕」、「紅糖秘製芋頭糕」及「紅糖馬蹄糕」，完美的材料比例令人一試難忘！酒店亦有推出兩款賀年禮籃，由即日起至2025年1月3日更可享有75折優惠！

香港嘉里酒店

玫瑰燕窩海藻糖椰汁年糕

優惠價：$329（原價：$438）

紅糖班蘭椰汁年糕

優惠價：$269（原價：$358）

紅糖至尊瑤柱蘿蔔糕

優惠價：$291（原價：$388）

紅糖秘製芋頭糕

優惠價：$291（原價：$388）

紅糖馬蹄糕

優惠價：$269（原價：$358）

早鳥優惠：即日起至2025年1月3日

領取日期：2025年1月9日至28日



賀年年糕推介【16】香港康得思酒店 — 鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕／棗皇椰汁糕／85折

香港康得思酒店米芝蓮星級粵菜食府明閣今年以寓意美好的錦鯉作設計靈感推出3款賀年糕點及禮籃，分別是「鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕」、「富貴椰汁年糕」、「棗皇椰汁糕」。其中「鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕」特別選用本地自種蘿蔔，實現「農場到餐桌」的綠色餐飲概念，更配上多款上乘材料，包括原隻鮑魚及特級玫瑰臘腸，將蘿蔔糕的鮮香昇華至極致！

香港康得思酒店

鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕

優惠價：$328（原價：$388）

富貴椰汁年糕

優惠價：$258（原價：$298）

棗皇椰汁糕

優惠價：$318（原價：$368）

明閣賀歲禮籃

優惠價：$1,688（原價：$1,888）

禮盒內容：明閣富貴椰汁年糕、明閣自家製XO醬、明閣自家製琥珀合桃、明閣茶、南非頂級湯鮑（12頭）、侍酒師精選紅酒

早鳥優惠：即日起至2025年1月10日

領取日期：2025年1月17日至28日



賀年年糕推介【17】明閣（灣仔） — 沖繩黑糖椰汁年糕／桂花馬蹄糕／瑤柱臘味蘿蔔糕／85折

明閣（灣仔）亦推出了3款傳統賀年年糕，包括「沖繩黑糖椰汁年糕」、「桂花馬蹄糕」及「瑤柱臘味蘿蔔糕」。必食推介有「沖繩黑糖椰汁年糕」，以優質健康的黑糖取替蔗糖，再加入椰汁，口感幼滑而且甜而不膩！在2025年1月10日前訂購更可享有早鳥優惠！

明閣（灣仔） — 沖繩黑糖椰汁年糕／桂花馬蹄糕／瑤柱臘味蘿蔔糕（圖片來源：明閣（灣仔） ）

明閣（灣仔）

沖繩黑糖椰汁年糕

優惠價：$258（原價：$298）

桂花馬蹄糕

優惠價：$318（原價：$368）

瑤柱臘味蘿蔔糕

優惠價：$328（原價：$388）

早鳥優惠：即日起至2025年1月10日

領取日期：2025年1月18日至28日



賀年年糕推介【18】緻素坊 — 香菇蘿蔔糕／香菇芋頭糕／養顏紅棗糕／桂花馬蹄糕／81折

緻素坊以獨特手法詮釋經典素食中菜而聞名，在今年農曆新年亦將推出一系列經典且健康的賀年食品，包括鹹香十足的香菇蘿蔔糕；豐盈香菇芋頭糕；養顏紅棗糕；有機蔗糖年糕；以及香氣四溢的桂花馬蹄糕，素食者都可以感受濃厚節日氣氛！

緻素坊

香菇蘿蔔糕

優惠價：$108（原價：$128）

香菇芋頭糕

優惠價：$108（原價：$128）

養顏紅棗糕

優惠價：$128（原價：$158）

有機蔗糖年糕

優惠價：$128（原價：$168）

桂花馬蹄糕

優惠價：$98（原價：$108）

早鳥優惠：2024年12月1日至31日

領取日期：2025年1月18日至27日



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