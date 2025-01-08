情人節好去處2025丨按摩16大推介　酒店SPA送打卡花束／低至21折

香港SPA優惠｜情人節好去處｜一年一度情人節快到了，想製造浪漫回憶除了食燭光晚餐，一齊去按摩都係一個好選擇！「好食玩飛」頻道為大家整合16間性價比極高的SPA及按摩，包括連獲《福布斯旅遊指南》四星評級的香港帝苑酒店、日本人氣No.1的「悟空的心情」等。除了有買1送1優惠，用埋獨家推廣碼【VDAY95】更可享額外折扣，優惠低至21折，最平$218就按到！



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情人節按摩推介【1】香港W酒店 Bliss® Spa｜低至39折

👉🏻低至39折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店水療中心的房內設有落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維多利亞港景色，讓你沉浸在美景中放鬆身心！兩大新優惠「浪漫情人節水療約會」及「浪漫甜蜜雙人套餐」，前者可享受日式火山熱皂石按摩，還有情人節浪漫鮮花花束，後者則可體驗排毒、美肌、舒痛等療效的按摩，更可免費無限享用小食及水療設施！現在更有獨家額外95折推廣碼【VDAY95】，水療套餐低至39折，勁慳$4,376！

香港W酒店 Bliss® Spa

折後價（2位）：$1,899起｜人均：$950起

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



情人節按摩推介【2】Cave Spa & Massage｜65折

👉🏻68折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage走簡約風路線，配合周遭的綠色植物擺設，在按摩前已感到非常放鬆！按摩店現有「情人節呵護摯愛」套餐，可享65分鐘的按摩服務，從德國有機香薰舒緩按摩、手法淋巴按摩、古法泰式按摩及傳統穴位按摩中4選1，更會送上玫瑰花！使用情人節獨家推廣碼【VDAY95】更有65折，慳高達$525！情人節帶另一半去享受也不錯！

Cave Spa & Massage

折後價（2位）：$939｜人均：$470

＊送幸福玫瑰花

Cave Spa & Massage

地址：九龍城聯合道40-46號萬基大廈地下8號鋪



情人節按摩推介【3】Modern Thai｜低至63折

👉🏻即搶低至63折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，「Quick Reborn」套餐提供60分鐘傳統古法泰式按摩及頭肩頸重點放鬆20分鐘，另有60分鐘傳統泰式按摩套餐。此外，亦有120分鐘的「Stress Away」及「Better Me」套餐，情人節一起去放鬆更甜蜜！現在以獨家優惠碼【VDAY95】可享有額外95折，慳高達$736！預約情人節當日更會送玫瑰花！

Modern Thai

折後價（2位）：$612起｜人均：$306起

＊預約情人節當日送玫瑰花一枝

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



情人節按摩推介【4】中環香港美利酒店｜低至5折／送修甲服務

👉🏻低至5折享度身訂造SPA💆🏻‍♀️

香港美利酒店 Wellness at The Murray推出「情侶浪漫按摩套餐」2人套票優惠，當中療程分為90分鐘以及120分鐘的「皇牌度身訂造按摩療程」，專業技師會針對你的治療目的，為你度身訂造按摩服務，包括面部、足部護理療程等，更可享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池等。現在預訂並使用推廣碼【VDAY95】即可享有低至5折優惠，慳高達$2,648！

中環香港美利酒店

折後價（2位）：$2,375起｜人均：$1,188起

＊首5個預訂即送5套修甲服務（價值$924／2人）

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



情人節按摩推介【5】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜46折

👉🏻立即預訂獨家低至43折優惠🔥

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項和榮譽的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出「Thalgo深海暖藍按摩」，配合按摩油達至滋養及活化肌膚，促進血液循環，加埋「Thalgo印度洋生薑磨砂」，深層清潔肌膚，令皮膚更嫩滑！

兩款按摩套餐還可免費使用健身室及水療設施，男士可享用按摩浴池和桑拿；女士可享用蒸氣和草藥桑拿及淋浴體驗等；更設有花茶及蝴蝶酥，按完一起吃個下午茶，心情自然更加放鬆。現時使用【VDAY95】推廣碼後低至43折，慳高達$1,309！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

折後價：$931起

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



情人節按摩推介【6】香港富麗敦海洋公園酒店｜低至4折

👉🏻即搶低至4折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店推出90分鐘「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」及120分鐘「珍珠亮膚身體療程」按摩套餐，「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」以富含84種礦物質的天然岩鹽石加熱，再配合按摩手法驅走疲勞；「珍珠亮膚身體療程」包括角質護理、補濕及舒緩按摩，讓皮膚重現水潤光澤！

療程當日還可使用健身室、水療中心內的温熱設施、免費3小時代客泊車，以及享酒店餐廳消費85折優惠！套餐現有二人同行優惠，用埋獨家優惠碼【VDAY95】即享低至4折，慳高達$4,173！

香港富麗敦海洋公園酒店

折後價（2位）：$3,179起｜人均：$1,589起（原價：$7,352）

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號



情人節按摩推介【7】Mira Hotel Spa｜獨家買1送1

👉🏻獨家買一送一優惠預訂🔥

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa現推出60分鐘「瑞典式全身按摩護理」及60分鐘「深層保濕面部護理」。

瑞典式全身按摩針對身體緊張部位按壓，促進血液循環及放鬆情緒；深層保濕面部護理為乾燥的肌膚做直達肌底的保濕，有助減退細紋，令肌膚更加水潤光澤！現時有獨家買一送一優惠，可以拍住拖去按摩！

Mira Hotel Spa

優惠價（2位）：$1,100起｜人均：$550起

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



情人節按摩推介【8】愉愈｜買1送1

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愉愈主打度假風SPA體驗，50分鐘的姜療空間按摩運用 Five Senses 的按摩精油，結合有機薑油、黑胡椒油和絲柏油，幫助去除體內重重濕氣，有手腳冰冷問題的女生最啱！

深層肌肉按摩可緩和緊張的肌肉，促進血液循環及緩和肌肉炎症！ 排毒暖腹按摩則適合各種體質的人群，通過刺激腹部的經絡和穴位，改善消化、緩解壓力！現有買一送一優惠，可以趁著情人節同另一半一齊按摩！

愉愈｜姜療空間按摩50分鐘

優惠價（2位）：$580｜人均：$290

愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



情人節按摩推介【9】香港康得思酒店｜7折

👉🏻預訂獨家低至7折優惠🔥

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一！

水療中心融合中醫學的五行及陰陽平衡理論，提供針對性療程，包括按摩及面部護理療程，在享受按摩的同時，還可養生調理。中心更配備桑拿浴、蒸氣室、休息室、淋浴間，以及健身中心可使用，現有7折優惠！

香港康得思酒店

優惠價：$816起

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



情人節按摩推介【10】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA｜65折

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無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3款60分鐘按摩療程，包括傳統瑞典式按摩、「喜 ‧ 源」香薰按摩、「喜 ‧ 源」深層組織按摩，3款均再送15分鐘頭肩頸按摩。

此外，SPA還可使用桑拿浴室及健身中心通行證，兼送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，讓你與另一半盡情沉浸於這個寧靜愜意的空間，慶祝情人節！現有獨家65折！

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

優惠價：$960

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓



情人節按摩推介【11】Me Time Massage｜獨家買1送1

👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業僅兩年便大受歡迎，現時更有買一送一優惠，非常適合假日與另一半去放鬆！「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，及20分鐘儀器療程（刮痧及拔罐、經絡或磁療），價錢超值！

此外，Me Time Massage另有3款90分鐘的按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩及熱石按摩，預訂即享獨家7折優惠！

Me Time Massage

優惠價（2位）：$738起｜人均：$369起

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



情人節按摩推介【12】Queen's Beauty & Spa｜買1送1

👉🏻即搶買一送一優惠🔥

Queen's Beauty & Spa按摩套餐包括45分鐘皇牌水療式按摩、30分鐘大溪地熱石腿部舒緩，配10分鐘艾灸溫熱組合。療程先以45分鐘針對疲勞的肌肉做深層按摩，再用大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫，配搭中藥艾灸溫熱療法，助肌肉進一步放鬆、去濕及改善肌肉疲勞。

水療美容中心更設有獨家私人影院，可以同摯愛一邊放鬆一邊看電影，好好放鬆和休息！現有買一送一優惠，二人同行人均只需$369！

Queen's Beauty & Spa

優惠價（2位）：$738｜人均：$344｜原價：$1,476

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



情人節按摩推介【13】悟空的心情｜低至29折

👉🏻獨家29折預訂

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」提供「45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術」，45分鐘頭部按摩完全放鬆你的頭皮，讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，可以好好睡覺！

悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，優惠低至29折，只需$388！

悟空的心情

優惠價：$388

悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓



情人節按摩推介【14】璞善中醫｜買1送1

👉🏻獨家買一送一優惠預訂✨

璞善中醫由註冊中醫師主理，主打融入中醫醫學理論的療程，包括「中醫疏通推胸療程」及「中醫子宮推肚調養療程」，男朋友可以將療程當成情人禮物送給想調養身體的女士們！

60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程包括一對一診症服務、生物微電流磁療儀及定制中草藥泥灸，可針對個別體質進行護理。至於「中醫子宮推肚調養療程」，不但可以調理內分泌系統，改善皮膚及血色，仲可以促進新陳代謝同改善睡眠質素，幫助女性身體回復健康！現有買一送一優惠！

璞善中醫

優惠價：$328起｜原價$580起

璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層



情人節按摩推介【15】森沐 Al'aise Spa｜低至74折

👉🏻低至74折預訂

森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，到處放有植物，彷如躺在大自然中享受按摩，按摩店除了有15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務外，還可選擇採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，自然面色都可改善！另外還有60分鐘高級香薰推油加60分鐘中式點穴按摩套餐。

除了按摩套餐外，場地仲設有兒童玩樂區，有小朋友的家長也能安心享受兩人世界，Chill住按摩！現有獨家優惠低至74折！

森沐 Al'aise Spa

優惠價：$218起｜原價：$298起

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪



情人節按摩推介【16】雁月中醫綜合中心｜低至21折

👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心推出65分鐘「打造Bling Bling眼您的夜訓救星」按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，配合草本面膜的局部深入護理，令眼睛回復明亮醒神！中心另有60分鐘皇牌氣穴刮痧，加人手按摩及蒸氣眼罩呵護療程，針對血氣不佳，以及經常熬夜的人士！現在更有低至21折優惠，與其情人節出去人逼人，不如在寧靜的空間享受按摩！

雁月中醫綜合中心

優惠價：$398起｜原價$1,860起

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層



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