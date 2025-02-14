香港好去處2025丨按摩16大推介　酒店SPA送修甲/獨家21折/$218起

香港SPA優惠｜香港好去處｜想趁假日好好休息，除了待在家裡，去按摩都係一個好選擇！「好食玩飛」頻道為大家整合16間性價比極高的SPA及按摩，包括連獲《福布斯旅遊指南》四星評級的香港帝苑酒店、日本人氣No.1的「悟空的心情」等。現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】優惠低至21折，最平$218就按到！



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香港按摩優惠推介【1】Mira Hotel Spa｜獨家買1送1

👉🏻人均只需$523🔥

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa現推出60分鐘「瑞典式全身按摩護理」及60分鐘「深層保濕面部護理」。

瑞典式全身按摩針對身體緊張部位按壓，促進血液循環及放鬆情緒；深層保濕面部護理為乾燥的肌膚做直達肌底的保濕，有助減退細紋，令肌膚更加水潤光澤！現時有獨家買1送1優惠，預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】人均低至$523，可以同家人朋友一齊去按摩！

Mira Hotel Spa

折後價（2位）：$1,045起｜人均：$523起

限時買1送1🔥最後機會

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩優惠推介【2】Me Time Massage｜獨家買1送1

👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業僅兩年便大受歡迎，現時更有買一送一優惠，非常適合假日聚會去放鬆！「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，及20分鐘儀器療程（刮痧及拔罐、經絡或磁療），價錢超值！Me Time Massage另有3款90分鐘的按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩及熱石按摩，預訂即享獨家7折！

Me Time Massage

優惠價（2位）：$738起｜人均：$369起

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Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩優惠推介【3】愉愈｜買1送1

👉🏻買一送一優惠預訂💆🏻‍♀️

愉愈主打度假風SPA體驗，50分鐘的姜療空間按摩運用 Five Senses 的按摩精油，結合有機薑油、黑胡椒油和絲柏油，幫助去除體內重重濕氣，有手腳冰冷問題的女生最啱！深層肌肉按摩可緩和緊張的肌肉，促進血液循環及緩和肌肉炎症！ 排毒暖腹按摩則適合各種體質的人群，通過刺激腹部的經絡和穴位，改善消化、緩解壓力！現在更有買一送一優惠！

愉愈｜姜療空間按摩50分鐘

優惠價（2位）：$580｜人均：$290

買一送一優惠預訂💆🏻‍♀️

愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



香港按摩優惠推介【4】香港W酒店 Bliss® Spa｜低至39折

👉🏻低至39折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店水療中心的房內設落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！兩大新優惠「春日活力綻放雙人套餐」及「春日美肌煥膚護理」，前者可享受柑橘暖心按摩療程、排毒美肌舒痛能量艙遠紅外線療程等，後者則可體驗抗衰老膠原蛋白護膚療程配頭肩頸深層按摩，更可免費無限享用小食及水療設施！現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】，療程更低至39折，勁慳$4,376！

香港W酒店 Bliss® Spa

折後價（2位）：$1,899起｜人均：$950起

低至39折歎海景SPA💆🏻‍♀️送玫瑰

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩優惠推介【5】Modern Thai｜低至62折

👉🏻即搶低至62折優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，「Quick Reborn」套餐提供60分鐘傳統古法泰式按摩及頭肩頸重點放鬆20分鐘，另有60分鐘傳統泰式按摩套餐。此外，亦有120分鐘的「Stress Away」及「Better Me」套餐，可體驗熱石能量及針對局部按摩。現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】，享有獨家優惠低至62折，慳高達$736！

Modern Thai

折後價（2位）：$612起｜人均：$306起

62折起預訂💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩優惠推介【6】森沐 Al'aise Spa｜最平$218

👉🏻人均$218

森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，75分鐘的按摩包括15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務。按摩店還有採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，自然面色都可改善！另外還有120分鐘按摩套餐，包括60分鐘高級香薰推油及60分鐘中式點穴按摩。除了按摩套餐外，場地還設有兒童玩樂區，有小朋友的家長也能安心享受兩人世界，Chill住按摩！現有獨家優惠低至74折！

森沐 Al'aise Spa

優惠價：$218起

立即預訂

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪



香港按摩優惠推介【7】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜獨家4折

👉🏻獨家低至43折🔥

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項和榮譽的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出「Thalgo深海暖藍按摩」，配合按摩油達至滋養及活化肌膚，促進血液循環，加埋「Thalgo印度洋生薑磨砂」，深層清潔肌膚，令皮膚更嫩滑！

兩款按摩套餐還可免費使用健身室及水療設施，男士可享用按摩浴池和桑拿；女士可享用蒸氣和草藥桑拿及淋浴體驗等；更設有養生花茶及蝴蝶酥，按完一起吃個下午茶，心情自然更加放鬆。現時預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】即可享有獨家優惠低至4折，慳高達$1,309！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

折後價：$931起

獨家低至4折🔥

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩優惠推介【8】Queen's Beauty & Spa｜買1送1

👉🏻限時買一送一🔥

Queen's Beauty & Spa按摩套餐包括45分鐘皇牌水療式按摩、30分鐘大溪地熱石腿部舒緩及10分鐘艾灸溫熱組合。療程先以45分鐘針對疲勞的肌肉做深層按摩，再用大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫，配搭中藥艾灸溫熱療法幫助肌肉放鬆、去濕及改善肌肉疲勞。水療美容中心更設有獨家私人影院，可以同摯愛一邊放鬆一邊看電影，好好放鬆和休息！現有買一送一優惠，二人同行人均只需$344！

Queen's Beauty & Spa

優惠價（2位）：$688｜人均：$344｜原價：$1,376

限時買一送一🔥

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩優惠推介【9】香港富麗敦海洋公園酒店｜低至4折

👉🏻即搶低至4折優惠🔥玩足全日

香港富麗敦海洋公園酒店推出120分鐘「珍珠亮膚身體療程」，體驗包括角質護理、珍珠礦物體膜、玫瑰補濕面膜及香薰舒緩按摩。療程當日還可使用健身室、水療中心內的温熱設施、免費3小時代客泊車，以及享酒店餐廳消費85折優惠！現時預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】即享優惠低至4折，慳高達$2,783！

香港富麗敦海洋公園酒店

優惠價：$1,881｜原價：$4,664

即搶低至4折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號



香港按摩優惠推介【10】中環香港美利酒店｜低至5折

👉🏻低至5折歎全身按摩💆🏻‍♀️送修甲

香港美利酒店 Wellness at The Murray推出90分鐘以及120分鐘的「皇牌度身訂造按摩療程」，專業技師會針對你的治療目的，為你度身訂造按摩服務，包括面部、足部護理療程等，更可享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池等。現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】即可享有低至5折優惠，慳高達$1,724！

中環香港美利酒店

折後價（2位）：$2,375起｜人均：$1,188起

＊首5個預訂即送5套修甲服務（價值$924／2人）

低至5折💆🏻‍♀️再送修甲

中環香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號



香港按摩優惠推介【11】香港康得思酒店｜66折

👉🏻預訂獨家低至66折優惠🔥

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一！

水療中心融合中醫學的智能化科技，提供1小時針對性養生保健療程，包括按摩及面部護理療程。另有養生頭療、深層抗累護理及淋巴按摩療程。中心更配備茶點、桑拿浴、蒸氣室、休息室、淋浴間，以及健身中心可使用，現有低至66折優惠！

香港康得思酒店

優惠價：$1,009起

預訂獨家低至66折優惠🔥

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩優惠推介【12】Cave Spa & Massage｜65折

👉🏻65折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage走簡約風路線，配合周遭的綠色植物擺設，在按摩前已感到非常放鬆！按摩店現有「呵護摯愛」套餐，可享65分鐘的按摩服務，從德國有機香薰舒緩按摩、手法淋巴按摩、古法泰式按摩及傳統穴位按摩中4選1。現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】更有65折，慳高達$525！

Cave Spa & Massage

折後價（2位）：$939｜人均：$470

65折優惠歎SPA💆🏻‍♀️

Cave Spa & Massage

地址：九龍城聯合道40-46號萬基大廈地下8號鋪



香港按摩優惠推介【13】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA｜62折

👉🏻獨家62折預訂😍歎足75分鐘

無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3款60分鐘按摩療程，包括傳統瑞典式按摩、香薰按摩、深層組織按摩。體驗SPA還可使用桑拿浴室及健身中心通行證，兼送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯！現在預訂並使用推廣碼【HOTELSPA】優惠低至62折，再送15分鐘頭肩頸按摩！

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

折後價：$912

立即預訂😍

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓



香港按摩優惠推介【14】璞善中醫｜買1送1

👉🏻獨家買一送一優惠預訂✨

璞善中醫由註冊中醫師主理，療程融入中醫醫學理論，非常適合想調養身體的女士們！60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程更可針對個別體質進行護理。50分鐘的「中醫子宮推肚調養療程」則可調理內分泌系統，改善皮膚及血色、促進新陳代謝和改善睡眠質素！現在更有買1送1優惠！

璞善中醫

優惠價：$328起｜原價$580起

獨家買一送一優惠預訂✨

璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層



香港按摩優惠推介【15】雁月中醫綜合中心｜低至21折

👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心推出65分鐘「打造Bling Bling眼您的夜訓救星」按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，配合草本面膜的局部深入護理，令眼睛回復明亮醒神！中心另有60分鐘皇牌氣穴刮痧，加人手按摩及蒸氣眼罩呵護療程，針對血氣不佳，以及經常熬夜的人士！現在更有低至21折優惠！

雁月中醫綜合中心

優惠價：$398起｜原價$1,860起

低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層



香港按摩優惠推介【16】悟空的心情｜低至29折

👉🏻獨家29折預訂

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」提供「45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術」，45分鐘頭部按摩完全放鬆頭皮，讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，可以好好睡覺！

悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，優惠低至29折，只需$388！

悟空的心情

優惠價：$388

👉🏻獨家29折預訂

悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓



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