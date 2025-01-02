香港按摩13推介｜旺角/尖沙咀/銅鑼灣！SPA 21折＋獨家買一送一

香港SPA優惠｜新一年當然要掃走疲勞及擊退黑眼圈，以全新的面貌示人！「好食玩飛」頻道已為大家整合13間性價比極高的SPA及按摩，包括連獲《福布斯旅遊指南》四星評級的香港帝苑酒店、日本人氣No.1的「悟空的心情」，以及冬天最適合的熱石按摩！現時除了有獨家買一送一之外，更有低至21折優惠，而且最平$218就按到！



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按摩推介【1】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜46折

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連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項和榮譽的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出「Thalgo深海暖藍按摩」，配合按摩油達至滋養及活化肌膚，促進血液循環，加埋「Thalgo印度洋生薑磨砂」，深層清潔肌膚，令皮膚更嫩滑！

除了按摩之外，兩款按摩套餐還可免費使用健身室及水療設施，包括男士可享用按摩浴池和桑拿；女士可享用蒸氣和草藥桑拿及淋浴體驗等；以及設有花茶及蝴蝶酥，按完吃個下午茶，心情自然更加放鬆。現時獨家套餐更有46折優惠！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜ Thalgo深海暖藍按摩套餐1

Thalgo印度洋生薑磨砂30分鐘 + Thalgo深海暖藍按摩60分鐘

優惠價：$1,380｜原價$2,620

（包Crown Club午餐 + Sky Club養生茶及小食）

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香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜Thalgo深海暖藍按摩套餐2

Thalgo深海暖藍按摩60分鐘+ 加送肩頸按摩15分鐘

優惠價：$980｜原價$2,150

（包Sky Club養生茶及小食）

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香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



按摩推介【2】Mira Hotel Spa｜獨家買一送一

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位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮，絕對有信心保證！水療中心設有溫熱水療設施，大冬天也不怕受寒，加上每個房間私隱度高，環境寧靜，燈光可自由調節，連眼睛也能好好休息。

Mira Hotel Spa現推出60分鐘「瑞典式全身按摩護理」及60分鐘「深層保濕面部護理」，瑞典式全身按摩屬中等強度按摩療程，針對身體緊張部位按壓，促進血液循環及放鬆情緒；深層保濕面部護理為乾燥的肌膚做直達肌底的保濕，有助細胞更新及減退細紋，令肌膚更加水潤光澤！現時有獨家買一送一優惠！

Mira Hotel Spa｜60分鐘瑞典式全身按摩護理

星期一至五

優惠價（2位）：$1,100｜人均$550｜原價$2,200

Mira Hotel Spa｜60分鐘瑞典式全身按摩護理

星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$1,210｜人均$605｜原價$2,420

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層保濕面部護理

星期一至五

優惠價（2位）：$1,298｜人均$649｜原價$2,596

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層保濕面部護理

星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$1,408｜人均$704｜原價$2,816

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Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



按摩推介【3】香港W酒店 Bliss® Spa｜獨家買一送一／低至4折

低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店水療中心的房內設有落地玻璃窗，可一邊做Spa一邊欣賞維多利亞港景色，讓你沉浸在美景中放鬆身心！兩大新優惠「春日活力綻放雙人套餐」及「春日美肌煥膚護理」，可享受排毒、美肌、舒痛等療效的按摩，仲有足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理，兼送埋水療消費禮券！現有獨家買一送一！另外，「單人特色護理套餐」及「雙人特色護理套餐」亦有低至4折優惠！

香港W酒店 Bliss® Spa｜春日活力綻放雙人套餐

優惠價（2位）：$1,999｜$999｜原價$3,763

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa｜春日美肌煥膚護理

優惠價（2位）：$2,888｜人均$1,444｜原價$7,120

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️ 香港W酒店 Bliss® Spa｜單人特色護理套餐

優惠價（1位）：$999｜原價2,532.5

香港W酒店 Bliss® Spa｜雙人特色護理套餐

優惠價（2位）：$1,999｜人均$999.5｜原價$3,838

👉🏻低至4折優惠望住海景歎SPA💆🏻‍♀️

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



按摩推介【4】Modern Thai｜第2位半價

👉🏻即搶半價優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，非常適合勞碌的都市人！120分鐘的「Stress Away」套餐以草球、香薰精油作按摩，仲可自選刮痧、耳燭、肚燭或胸部按摩，令身心全面放鬆。

另外，「Better Me」可享受50分鐘熱石能量按摩、50分鐘香薰精油，加20分鐘自選項目，以傳統的古法按壓，兼透過拉筋放鬆深層肌肉，非常適合有長期肌肉勞損的上班族，現時兩個套餐都有第2位半價優惠！

Modern Thai｜Stress Away 120分鐘

優惠價（2位）：$1,920｜人均$960｜原價$2,560

50分鐘草球 + 50分鐘香薰精油＋20分鐘刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩

👉🏻即搶半價優惠💆🏻‍♀️ Modern Thai｜Better Me 120分鐘

優惠價（2位）：$1,920｜人均$960｜原價$2,560

50分鐘熱石能量按摩＋50分鐘香薰精油＋20分鐘刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩

👉🏻即搶半價優惠💆🏻‍♀️



Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



按摩推介【5】中環香港美利酒店｜低至52折

👉🏻低至52折享度身訂造SPA💆🏻‍♀️

香港美利酒店 Wellness at The Murray推出「冬日水療呵護療程」2人套票優惠，當中療程分為90分鐘以及120分鐘的「皇牌度身訂造按摩療程」，專業技師會針對你的治療目的，為你度身訂造按摩服務，包括面部、足部護理療程等，更可享用私人蒸汽或桑拿室、健身中心及游泳池等設施，現有低至52折優惠！

中環香港美利酒店｜90分鐘 皇牌度身訂造按摩療程

優惠價（2位）：$2,500｜$1,250｜原價$3,872

中環香港美利酒店｜120分鐘 皇牌度身訂造按摩療程

優惠價（2位）：$3,650｜$1,825｜原價$5,192

＊首5個預訂即送5套修甲服務（價值$924／2人）

👉🏻低至52折享度身訂造SPA💆🏻‍♀️

地址：中環紅棉路22號

電話號碼：3141 8630

優惠有效期：即日至2025年5月31日



按摩推介【6】香港富麗敦海洋公園酒店｜二人同行優惠低至42折

👉🏻即搶低至42折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店推出90分鐘「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」及120分鐘「珍珠亮膚身體療程」按摩套餐，「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」以富含84種礦物質的天然岩鹽石加熱，再配合按摩手法驅走疲勞、放鬆神經；「珍珠亮膚身體療程」包括角質護理、珍珠礦物體膜、玫瑰補濕面膜及香薰舒緩按摩，讓皮膚重現水潤光澤！

此外，兩個套餐還可在療程當日使用健身中心、水療中心內的温熱設施、免費享用3小時代客泊車，以及享酒店餐廳消費85折優惠！套餐現有二人同行優惠低至42折！

香港富麗敦海洋公園酒店｜喜馬拉雅岩鹽熱石護理90分鐘

優惠價（2位）：3,346｜人均$1,673｜原價$7,352

香港富麗敦海洋公園酒店｜珍珠亮膚身體療程120分鐘

星期一、三、四

優惠價（2位）：$1,980｜原價$4,664

星期五至日及公眾假期

優惠價：$2,280｜原價$5,005

👉🏻即搶低至42折優惠🔥

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

優惠有效期：即日起至2025年11月1日



按摩推介【7】璞善中醫｜買一送一 推胸療程／57折推宮療程

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踏入1月的「子宮頸癌關注月」，各位女士又是時候要關注身體健康！璞善中醫由註冊中醫師主理，主打融入中醫醫學理論的療程，包括「中醫疏通推胸療程」及「中醫子宮推肚調養療程」，想調養身體的都市女性最啱！60分鐘的「中醫疏通推胸療程」以日本製醫療級儀器，配合中醫學刺激胸部穴位，修復胸部線條，療程包括一對一診症服務、生物微電流磁療儀及定制中草藥泥灸，可針對個別體質進行護理，現有買一送一優惠！

另外，都市女性氣虛血弱，經常面青青！不妨試試「中醫子宮推肚調養療程」，不但可以調理內分泌系統，改善皮膚及血色，仲可以促進新陳代謝同改善睡眠質素，幫助女性身體回復健康！現有57折優惠！

璞善中醫｜中醫疏通淋巴推胸療程60分鐘

優惠價（2位）：$758｜人均$379｜原價$1,516

👉🏻買一送一優惠預訂✨ 璞善中醫｜中醫子宮推肚調養療程 50分鐘

優惠價（1位）：$328｜原價$580

👉🏻即搶57折優惠✨

璞善中醫

地址：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層

優惠有效期：即日起至2025年6月30日



按摩推介【8】Me Time Massage｜人均$369

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位於銅鑼灣的Me Time Massage，佔地約4,000呎，環境整潔舒適，開業僅兩年便大受歡迎，現時更有買一送一優惠，非常適合假日與好友去放鬆身心。「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，再加20分鐘儀器療程，如刮痧及拔罐或經絡、磁療，2人同行人均只需$369！此外，Me Time Massage仲有3款90分鐘的按摩，包括全身穴位按摩、淋巴排毒按摩、熱石按摩更有獨家7折！

Me Time Massage｜Recharge Time package

優惠價（2位）：$738｜人均$369｜原價$1,476

👉🏻買一送一優惠預訂👯‍♀️

Me Time Massage｜全身穴位按摩90分鐘

優惠價（1位）：$460｜原價$658

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Me Time Massage｜淋巴排毒按摩90分鐘

優惠價（1位）：$544｜原價$778

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Me Time Massage｜熱石按摩90分鐘

優惠價（1位）：$600｜原價$858

👉🏻獨家7折預訂😍 ＊買一送一優惠只適用於星期一至五，非公眾假期時段。

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

優惠有效期：即日起至2025年7月14日



按摩推介【9】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA｜獨家65折

👉🏻獨家65折預訂😍

無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA推出3款60分鐘按摩療程，包括傳統瑞典式按摩、「喜 ‧ 源」香薰按摩、「喜 ‧ 源」深層組織按摩，3款均額外贈送15分鐘頭肩頸按摩。

此外，SPA還會送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，還可使用桑拿浴室及健身中心通行證，讓你盡情沉浸於這個寧靜愜意的空間！現有獨家65折！

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

「喜 ‧ 源」香薰按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

優惠價（1位）：$960｜原價$1,478

👉🏻獨家65折預訂😍 香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

「喜 ‧ 源」深層組織按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

優惠價（1位）：$960｜原價$1478

👉🏻獨家65折預訂😍 香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點 60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩

優惠價（1位）：$960｜原價$1478

👉🏻獨家65折預訂😍

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

優惠有效期：即日起至2024年12月30日



按摩推介【10】Queen's Beauty & Spa｜買一送一

👉🏻即搶買一送一優惠🔥

Queen's Beauty & Spa按摩套餐包括45分鐘皇牌水療式按摩、30分鐘大溪地熱石腿部舒緩，配10分鐘艾灸溫熱組合，先以45分鐘針對疲勞的肌肉做深層按摩，再用大溪地熱石改善小腿酸痛及水腫，配搭中藥艾灸溫熱療法，幫助肌肉進一步放鬆、去濕及改善肌肉疲勞。水療美容中心更設有獨家私人影院，可以一邊放鬆一邊看電影，絕對能夠好好放鬆和休息！現有買一送一優惠！

Queen's Beauty & Spa｜皇牌水療式按摩+大溪地熱石腿部舒緩配艾灸溫熱組合 85分鐘

優惠價（2位）：$688｜人均$344｜原價$1,376

👉🏻即搶買一送一優惠🔥

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

優惠有效期：即日起至2025年8月5日



按摩推介【11】森沐 Al'aise Spa｜低至74折

👉🏻低至74折預訂

森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，到處放有植物，彷如躺在大自然中享受按摩，此外，場地仲設有兒童玩樂區，有小朋友的家長也能安心享受按摩，非常Chill！

按摩店除了有15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程基本服務外，還可選擇採用正宗印度做法，60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，自然面色都可改善！另外還有60分鐘高級香薰推油加60分鐘中式點穴按摩套餐，現有獨家優惠，低至74折！

森沐 Al'aise Spa

頭肩頸 15分鐘＋足部療程 60分鐘

優惠價（1位）：$218｜原價$298

👉🏻低至74折預訂

佛陀式頭療 60分鐘

優惠價（1位）：$358｜原價$398

👉🏻低至74折預訂

高級香薰推油 60分鐘＋中式點穴按摩 60分鐘

優惠價（1位）：$588｜原價$650

👉🏻低至74折預訂

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪

優惠有效期：即日起至2025年8月5日



按摩推介【12】雁月中醫綜合中心｜低至21折

👉🏻低至21折優惠預訂

雁月中醫綜合中心推出65分鐘「打造Bling Bling眼您的夜訓救星」按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，再配合草本面膜的局部深入護理下，令眼睛回復明亮醒神！啱晒經常對著電腦的打工仔。中心另有60分鐘皇牌氣穴刮痧，加人手按摩及蒸氣眼罩呵護療程，針對血氣不佳，以及經常熬夜的人士！現有低至21折優惠！

雁月中醫綜合中心｜65分鐘打造Bling Bling眼您的夜訓救星

65分鐘（送自選肩／頸／頭按摩＋草本面膜）

優惠價：$428｜原價$986

👉🏻低至21折優惠預訂 雁月中醫綜合中心｜60分鐘皇牌氣穴刮痧＋人手按摩＋蒸氣眼罩

「極潤目清艾」＋送自選肩／頸／頭按摩＋草本面膜 65分鐘

優惠價：$398｜原價$1,860

👉🏻低至43折優惠預訂

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層

優惠有效期：即日起至2025年9月4日



按摩推介【13】悟空的心情｜低至29折

👉🏻獨家29折預訂

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」登陸香港！悟空的心情提供「45分鐘神級按摩+15分鐘日式小顏術」，45分鐘頭部按摩完全放鬆你的頭皮，讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，幫你解決壓力失眠問題！

悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，優惠低至29折，只需$388！

悟空的心情

神級按摩及日式小顏術一次 60分鐘：

優惠價：$388｜原價$1,380

👉🏻獨家29折預訂

悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓

優惠有效期：即日起至2025年4月7日



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