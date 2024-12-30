新年利是封2025｜蛇年商場利是封換領攻略！儲單免費換／揮春都有

新年利是封2025｜商場利是封｜蛇年農曆新年就到，相信大家都忙著辦年貨、準備利是封，全港各區有不少商場都會大派利是封，當中不少利是封都別出心裁，精緻感絕對不輸名牌利是封！《香港01》好食玩飛頻道就幫大家整理了全港各區商場利是封的款式和換領方法！事不宜遲，立即往下看詳文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

九龍區

蛇年2025商場利是封【1】ELEMENTS圓方——「春意盎然」限量版利是封

ELEMENTS圓方今個新年推出限量版利是封，採用雙層工藝，上層透過雷射鏤空設計勾勒出賀年花卉圖案，呈現立體質感，下層則配以幻彩設計，在不同光線下映射出千變萬化的色彩，寓意春日繁花似錦、生機勃勃。

ELEMENTS圓方「春意盎然」換領詳情



換領日期：2025年 1月 6日至 28日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：ELEMENTS圓方金區二樓（DAMIANI對面）

換領方法：ELEMENTS Club會員及「圓方之友」於ELEMENTS圓方即日餐飲／娛樂商戶單一電子消費滿HK$500，可換領ELEMENTS限量版利是封套裝1套。



新界區

蛇年2025商場利是封【2】將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC——「雍容華貴、矜貴閃爍」利是封

這套「雍容華貴、矜貴閃爍」限量版手工利是封以最能展現女性東方之美的復古旗袍、以及男士古典優雅的唐裝為設計主軸，創作出4款（包括2款長封及2款短封）不同造型的利是封，採用獨有的觸感紙印刷，突顯細緻紋理！利是封背面更印上「花開富貴」、「步步高陞」、「心想事成」、「身體健康」等字樣，為親友送上一份祝福。

將軍澳東港城、屯門錦薈坊及葵興life@KCC——「雍容華貴、矜貴閃爍」利是封（官方圖片）

雍容華貴矜貴閃爍利是封（每套4款各2個）換領詳情



換領日期：2025年1月8日至1月28日（換完即止）

換領地點及時間：

東港城2樓禮品換領處（下午1時至晚上10時）

錦薈坊2樓顧客服務中心（星期一至五：上午10時至晚上6時；星期六、日及公眾假期：下午1時至晚上10時）

joy@KCC2樓禮賓部（上午10時至晚上10時）

換領方法：

The Point會員於東港城或錦薈坊指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100)；或

即日於life@KCC即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100)，即可換領「雍容華貴 矜貴閃爍」利是封一套



全港多區

蛇年2025商場利是封【3】領展——繁花似錦新春利是封

領展今年的利是封採用傳統喜慶的紅色作為底色，每款利是封都飽含寓意字句，如喜氣洋洋、獨領風騷、年年有餘和花枝招展，搭配立體花瓣、燈籠、鯉魚圖案，加上燙金技術印刷。設計圖案花盡心思，整套利是封更可連成一線變成畫作！

領展——繁花似錦新春利是封（領展圖片）

「繁花似錦迎新歲」利是封換領詳情



換領日期：2025年1月1日至28日

換領時間：上午11時至下午8時

換領地點：以下40個領展指定商場或街市的顧客服務台

換領方法：Link Up會員只要於領展指定商場或街市以電子貨幣即日累積淨消費每滿HK$680或以上便可換領新春利是封乙套。



領展指定商場



港島及離島區

愛東商場、小西灣廣場、富東廣場及街市、逸東商場及興華廣場



九龍區

樂富廣場及街市、黃大仙中心、竹園廣場、啟田商場、秀茂坪商場及街市、鯉魚門廣場、寶達商場、德田廣場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、南昌薈及街市、何文田廣場及街市、慈雲山中心、彩雲商場及彩雲三期街市、愛民廣場及街市、鳳德商場及街市、長發廣場



新界區

T Town、天澤商場及街市、天瑞商場、天盛商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、大元商場及街市、頌安商場、禾輋廣場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、美林商場、愉翠商場及街市



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略