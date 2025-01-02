1月新年自助餐優惠16大　龍蝦、和牛、生蠔回本任食　人均$134起

1月自助餐優惠推介！為了迎接2025的來臨，多家酒店都推出全新新年自助餐，有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，更有酒店提供迷你佛跳牆、黃金大蝦、三文魚撈起等傳統節日美食！現在預訂最平只需$134就食到，即看內文！



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1月自助餐優惠【1】MoMo Café 西環萬怡酒店 — 無限供應即開生蠔、雪場蟹腿／64折

MoMo Café 西環萬怡酒店在1月呈獻“味”啟新章迎接新一年！有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺等海鮮；紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等肉類，以及無限供應刺身、壽司、甜品等。自助晚餐更有芝士菠菜焗蠔、臘味糯米飯、黑椒牛仔骨等美食！酒店另有迎春接福及恭賀新禧自助餐，有脆皮燒肉卷、枝竹南乳羊腩煲、南乳齋煲等過年特色名菜！現在預訂更享有低至64折優惠，人均只需$210起！

MoMo Café 西環萬怡酒店｜“味”啟新章自助餐

優惠價：成人 $210起、長者 $179起、小童 $148起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜恭賀新禧自助餐

優惠價：成人 $276起、長者 $216起、小童 $246起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜迎春接福自助餐

優惠價：成人 $299起、長者 $269起、小童 $239起

＊恭賀新禧及迎春接福自助餐於2025年1月25日至2月2日期間供應＊

👉🏻✨即享64折自助餐優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



1月自助餐優惠【2】六國酒店 Le Menu — 任食龍蝦、花膠、扣鮑魚／二人同行55折

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，趁新年推出以龍蝦、花膠、扣鮑魚為主題的自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、即切葡式燒乳豬和手握壽司等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。此外，每晚還有精彩的表演，如現製火焰雪山，充滿慶祝節日的氣氛！自助餐現時有快閃優惠，二人同行55折，還可任食三小時！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．花膠．扣鮑魚

二人同行快閃優惠價：人均$545起

（快閃優惠訂購日期: 1月3日至1月17日）

優惠價：成人 $576起、小童 $350起

👉🏻✨即享55折自助餐優惠

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

電話：2866 3808



1月自助餐優惠【3】荃灣悦品酒店 — 避風塘炒賴尿蝦、原隻波士頓龍蝦／獨家77折

荃灣悦品酒店的海之誘惑自助午餐非常豐富！有避風塘炒賴尿蝦、爐端燒、泰式龍蝦魷魚燕窩沙律、辣酒煮花螺等特色美食，更有冰鎮海鮮、雜錦刺身、多款甜品及生果！悦品酒店另有半自助午餐及晚餐，呈獻原隻新鮮波士頓龍蝦、燒和牛肉眼扒、焗澳洲羊鞍、香煎鵝肝等主菜！現在預訂更有獨家77折，人均$134起！

荃灣悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價：成人 $296起、長者 $253起、小童 $202起

荃灣悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $219起

荃灣悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $134起

👉🏻✨即享獨家77折自助餐優惠

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3891 1928



1月自助餐優惠【4】屯門悦品酒店 — 任食生蠔、鵝肝多士、芝士波士頓龍蝦／77折起

屯門悦品酒店除了有海之誘惑自助午餐、閒日精選半自助午餐、南歐風味火腿 • 半自助晚餐外，另有鵝肝花膠貴族自助晚餐。自助晚餐可以歎生蠔、鱈場蟹腳、香煎鵝肝多士、焗芝士波士頓龍蝦等海鮮，更有金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、錫紙清酒焗大蜆等熱盤，絕對是貴族般的享受！現在預訂更可享低至77折優惠！

屯門悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

優惠價：成人 $296起、長者 $253起、小童 $202起

屯門悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

優惠價：成人 $457起、長者 $399起、小童 $304起

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $219起

屯門悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $134起

👉🏻✨即享獨家77折自助餐優惠

地址：香港屯門建豐街4號

電話：3899 9222



1月自助餐優惠【5】香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳— 冰鎮海鮮、磚爐烤焗薄餅／75折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳於1月呈獻全新自助餐主題！自助餐有烤海鮮、磚爐新鮮烤焗薄餅、手工意粉、刺身及冰鎮海鮮等美食。自助午餐還有煙肉白酒忌廉汁煮青口、 肉眼扒、西班牙白毛豬火腿等熱盤。現有低至75折優惠！

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

優惠價：成人 $299起、小童 $209起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

優惠價：成人 $478起、小童 $246起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

優惠價：成人 $569起、小童 $299起

香港富麗敦海洋公園酒店｜新年自助午餐

優惠價：成人 $550起、小童 $270起

香港富麗敦海洋公園酒店｜新年自助晚餐

優惠價：成人 $710起、小童 $358起

👉🏻✨低至75折預訂

地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

電話：2166 7466



1月自助餐優惠【6】PLAYT 柏寧酒店 — 任食凍龍蝦、麵包蟹、魚子醬／低至8折

PLAYT 柏寧酒店為慶祝新一年的到來，推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食！現在預訂低至8折！

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助午餐

優惠價：成人 $385起、小童 $262起

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

優惠價：成人 $676起、小童 $429起

👉🏻✨低至8折訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



1月自助餐優惠【7】歷山酒店 — 即開新鮮生蠔、和牛牛舌、即焗梳乎厘／低至7折

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及清半隻酒粕香焗龍蝦！

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

優惠價：成人 $375起、長者 $311起、小童 $191起

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

優惠價：成人 $551起、長者 $455起、小童 $279起

歷山酒店｜環球美饌午市套餐

優惠價：成人 $198起、小童 $198起

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

優惠價：成人 $332起、長者 $242起、小童 $287起

👉🏻✨7折起訂座

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



1月自助餐優惠【8】港青酒店 — 波士頓龍蝦、印度奶油雞／55折起

港青酒店在1月呈獻極具特色的印度風情自助餐！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜！不喜歡吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐！

港青酒店｜印度風情自助晚餐

優惠價：成人 $468起、長者 $450起、小童 $379起

港青酒店｜平日自助午餐

優惠價：成人 $278起、長者 $260起、小童 $196起

港青酒店｜早午合併自助餐

優惠價：成人 $359起、長者 $330起、小童 $241起

👉🏻✨即享低至55折自助餐優惠

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



1月自助餐優惠【9】香港萬麗海景酒店 — 和牛、新鮮蒸焗龍蝦／8折起

香港萬麗海景酒店推出全新「『萬』遊海陸自助餐」及「福繞蛇年自助餐」。『萬』遊海陸自助午餐有和牛牛肩扒、龍蝦喇沙、刺身及海鮮等美饡；晚餐另有新鮮蒸加拿大龍蝦及火灸和牛壽司。「福繞蛇年自助餐」則有「三文魚、帶子及油甘魚撈起沙律」、中式滷水拼盤、黃金大蝦等意頭美食，晚餐更有醉香鮑魚、珊瑚蚌帶子炒青菜、燒乳豬、新鮮蒸焗龍蝦等傳統美食。

香港萬麗海景酒店｜「萬」遊海陸自助午餐

優惠價：成人 $440起、小童 $260起

香港萬麗海景酒店｜「萬」遊海陸自助晚餐

優惠價：成人 $728起、小童 $440起

香港萬麗海景酒店｜福繞蛇年自助午餐

優惠價：成人 $485起、小童 $287起

香港萬麗海景酒店｜福繞蛇年自助晚餐

優惠價：成人 $782起、小童 $467起

＊福繞蛇年自助餐於2025年1月27日至2月2日期間供應＊

👉🏻✨即享低至8折自助餐優惠

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話： 2802 8888



1月自助餐優惠【10】九龍酒店倚窗閣 — 任食鮑魚、帶子、波士頓龍蝦／低至74折

九龍酒店倚窗閣為您展開一場「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！以蒸煮烹調鮑魚、海蝦、帶子、沙巴躉等時令海鮮，更有冰鎮波士頓龍蝦、面包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、火焰雪山等多款佳餚！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！

九龍酒店｜海洋蒸の盛宴自助晚餐

優惠價：成人 $546起、長者 $431起、小童 $431起

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

優惠價：成人 $331起、長者 $306起、小童 $306起

👉🏻✨即享低至74折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



1月自助餐優惠【11】灣仔諾富特世紀酒店 — 任食即開生蠔、安格斯迷你漢堡／63折起

灣仔諾富特世紀酒店Le Café 咖啡廳推出滋味海鮮自助餐，有任食冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒等，自助晚餐另有麵包蟹、巴馬火腿、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、安格斯小漢堡、烤牛肉及一系列全新自家製甜品等。

灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助午餐

優惠價：成人 $318起、長者 $262起、小童 $222起

灣仔諾富特世紀酒店｜海鮮自助晚餐

優惠價：成人 $501起、長者 $262起、小童 $299起

👉🏻✨即享低至63折自助餐優惠

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店一樓Le Café 咖啡廳

電話：2598 9869



1月自助餐優惠【12】8度海逸酒店 — 法式芝士焗海鮮、即開生蠔／低至44折

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮、桂花田鴨、原盎菜膽花膠燉白無茸，非常滋補！另外不得不提，餐廳更有自設糖水檔，有多款中式懷舊糖水，仲可以自由配搭配料！此外，酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕任君選擇！現有優惠低至7折！

而當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店｜「鮮」味狂饗自助晚餐

優惠價：成人 $495起、長者 $423起、小童 $367起

8度海逸酒店｜半自助午餐

優惠價：成人 $174起

8度海逸酒店｜假日自助午餐

優惠價：成人 $342起、長者 $314起、小童 $286起

👉🏻✨即享低至44折自助餐優惠

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



1月自助餐優惠【13】香港港麗酒店 — 波士頓龍蝦、原隻鮑魚、即煎鵝肝／低至74折

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，喜歡吃海鮮的一定不能錯過！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演！現有優惠低至74折！

香港港麗酒店｜「海陸珍寶薈萃」自助晚餐

優惠價：成人 $718起、小童 $358起

香港港麗酒店｜國際美食自助午餐

優惠價：成人 $421起、小童 $241起

👉🏻✨即享低至74折自助餐優惠

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2822 8890



1月自助餐優惠【14】九龍香格里拉 — Kaviari魚子醬、現場即劏吞拿魚／低至7折

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出「饗樂無限」自助餐優惠，晚餐主打楓糖烤火雞、波士頓龍蝦及雪蟹腳，還有多款精選的應節甜點。於平安夜及聖誕節，更設有Kaviari魚子醬專櫃，以及現場即劏吞拿魚表演。另外餐廳亦提供自助午餐優惠，可享受時令冰鎮海鮮、鮮甜加拿大龍蝦、即切西班牙白毛豬火腿伴香甜蜜瓜等美食，現有二人同行低至7折！

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助早午餐

優惠價：成人 $956／2位

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助午餐

優惠價：成人 $732／2位

九龍香格里拉｜「饗樂無限」自助晚餐

優惠價：成人 $1,212起／2位

👉🏻✨即享低至7折自助餐優惠

地址：尖沙咀麼地道64號

電話： 2721 2111



1月自助餐優惠【15】黃竹坑 I-O-N — 避風塘炒蟹、芝士焗帶子、三文魚撈起／66折起

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，蟹控必食！酒店於初一至初五帶來新春自助餐，呈獻花膠蠔皇螺片生菜、馬拉盞翡翠蝦仁珊瑚蚌、芝士焗帶子、三文魚撈起等一系列賀年菜式。財神亦會驚喜現身大派利是，與大家共賀新春！

黃竹坑 I-O-N｜東南亞滋味蟹宴自助午餐

優惠價：成人 $319起、長者 $271起、小童 $239起

黃竹坑 I-O-N｜東南亞滋味蟹宴自助晚餐

優惠價：成人 $391起、長者 $311起、小童 $295起

黃竹坑 I-O-N｜新春自助午餐

優惠價：成人 $386起、長者 $332起、小童 $296起

黃竹坑 I-O-N｜新春自助晚餐

優惠價：成人 $503起、長者 $413起、小童 $350起

＊新春自助餐於2025年1月29日至2月2日期間供應＊

👉🏻✨即享低至66折自助餐優惠

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



1月自助餐優惠【16】香港金域假日酒店 — 任食小龍蝦、迷你佛跳牆、黃金大蝦／8折起

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile將在新年期間獻上色香味俱全的傳統廣東菜，包括迷你佛跳牆、黃金大蝦、有米豬等，更有任食小龍蝦、翡翠螺、麵包蟹等冰鎮海鮮；辣肉腸、帕爾瑪火腿配甜瓜、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯等冷盤，以及刺身、壽司、烤肉、粥粉麵檔、甜品等。現在預訂低至8折！

香港金域假日酒店｜賀年經典粵菜自助午餐

優惠價：成人 $462起、長者 $363起、小童 $319起

香港金域假日酒店｜自助下午茶

優惠價：成人 $275起、長者 $220起、小童 $187起

香港金域假日酒店｜賀年經典粵菜自助晚餐

優惠價：成人 $726起、長者 $583起、小童 $506起

👉🏻✨即享低至8折自助餐優惠

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



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