新年好去處2025｜10大商場打卡位　6888支LEGO花海+PIXAR夾公仔機

新年好去處2025|農曆新年快到,各大商場已經換上新裝迎接蛇年!今年有不少特色打卡佈置,當中有情侶必去的新港城中心LEGO花海、玩味十足的太古城中心x可口可樂復古餐廳,還有各大人氣角色,包括PIXAR勞蘇、燦子、厚面子、Mr. PA等等!《香港01》好食玩飛幫大家整理了10個農曆新年商場好去處,即拉下看有哪些商場可以打卡!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

農曆新年好去處【1】MOKO——Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節

旺角MOKO新世紀廣場今個農曆新年聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子,以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感,推出首個旺角限定主題裝置!當中有5大打卡位,包括近3米高的「厚想Show Your Love招財貓」、在霓虹燈下的厚面子Cosplay超萌大熊貓「厚想熊抱你」、猶如水族館的「厚想運到金魚街」、旺角街頭的「厚想在紅綠燈遇到愛」,以及「厚想吻你招財MEOW」!

MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節(官方圖片)

MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節



活動日期:2025年1月3日至2月23日

活動時間:上午10時至晚上10時

活動地點:MOKO新世紀廣場 MTR層中庭



農曆新年好去處【2】奧海城——「豐衣足食賀新歲」華麗中式庭園

奧海城2期地下活動大堂將會變身成喜慶熱鬧的中式庭園,以盛開桃花形態為設計靈感,帶來鴻運當頭、花開富貴的意頭。庭園張掛上一串串大紅燈籠,中央設由軟綿綿毛公仔組成的巨型全盒,全盒內有象徵財源滾滾的金幣及金元寶,好意頭的開心果、腰果,及甜甜蜜蜜馬卡龍,更有一對有巨型福字利是封,寓意全年豐衣足食,年年有餘!

奧海城——「豐衣足食賀新歲」華麗中式庭園(官方圖片)

奧海城「豐衣足食賀新歲」賀年裝飾



日期:2025年1月13日至2月16日

地點:奧海城2期地下活動大堂



農曆新年好去處【3】The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

The ONE今個農曆新年將會聯乘日本人氣表情包角色「SHO-CHAN」(燦子),推出SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你,設立5大必去打卡點,包括「3.5米高巨型招燦貓」、「燦子必然幸運機」、「燦子幸福發射站」、「燦比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」,同時開設「吉星齊燦選物店」可以購買限定周邊!

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你(官方圖片)

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭



農曆新年好去處【4】如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

如心廣場今年有乖巧寶寶帶着靈蛇寶貝到場!場內有6大招財打卡位,包括:招福招財齊進「寶」、鼓舞吉祥「寶」靈蛇、「乖巧花花」風車牆、好運「過三關」、煙花滿天賀「寶」年、桃願成真「寶」開懷。

當中有頭戴財神帽的3D乖巧寶寶捧著巨型「如心金元寶」、2米高靈蛇與戴上大吉帽的乖巧寶寶鑼擊鼓賀新歲,還有一棵3米高桃花樹助你蛇年人財兩得!

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》(官方圖片)

如心廣場 x 乖巧寶寶《招財進「寶」迎新春》

日期: 1月10日至2月14日

時間: 中午12時至晚上9時

地點: 如心廣場一期 1/F 中庭(每日)及2/F(逢星期六及日);如心廣場二期 1/F(逢星期六及日)



農曆新年好去處【5】荃灣廣場 x PIXAR 幸運達「MORE」春日祭

荃灣廣場今個農曆新年有多個人氣HIT爆的PIXAR角色坐陣!PIXAR角色還化身成達摩造型,在5大打卡點陪大家拍照!

分別是位於L5空中樂園的20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆,包括3米勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣、鼓舞飛揚健康Level Up、Happy Go Lucky 財運滿滿、萬事如意轉出好人緣,及位於L1長廊巨形PIXAR夾公仔機。

荃灣廣場 x PIXAR 幸運達「MORE」春日祭(官方圖片)

荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達「MORE」春日祭



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊



農曆新年好去處【6】MOSTown新港城中心 x LEGO春日開運花園

MOSTown新港城中心今年聯乘LEGO®打造「春日開運花園」,設有4大打卡位及4大遊戲區,當中必去由超過680,000粒LEGO®積木砌出6,888支鮮艷奪目的LEGO®Botanical系列花朵,是全港最大「樂高®Botanical系列花海」!

還有「樂高®蝴蝶裝置」、2米高「樂高®招財貓裝置」和擺滿樂高2025新品的「樂高®開運小屋」。場內更有4大遊樂區,包括3大免費遊樂區「家肥屋潤團圓桌」、「開運許願亭」及「招運鯉魚拼砌區」,以及消費滿額即可參加的「招運轉轉鯉魚池」釣魚遊戲。

MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園(官方圖片)

MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園



日期:2025年1月10日至2月16日

時間:

主題打卡區:上午10時至晚上10時

玩樂區:中午12時至晚上8時

LEGO®開運迎新春期間限定店:中午12時至晚上9時

地點:MOSTown新港城中心 L2天幕廣場及L3天橋活動區(港鐵馬鞍山站B出口)



農曆新年好去處【7】MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園

將軍澳MCP新都城中心今年農曆新年將化身大型LEGO®遊樂園,設5大必玩免費遊戲區,包括4米高巨型「MCP開運彈珠台」、肥嘟嘟招財福貓親自坐陣「貓肥屋潤主子殿」、巨型3.5米高LEGO®桃花樹下的「大吉大利許願池」、「LEGO® DUPLO®行運花車」、賀歲賽車「步步『GO』昇極速挑戰」,除了玩遊戲,還可以跟LEGO®打卡影相!

MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園(官方圖片)

MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園



日期:2025年1月11日至2025年2月16日

時間:

主題打卡區:上午10時至晚上10時

遊戲區:星期一至五:下午1時至5時;星期六、日及公眾假期:中午12時至晚上8時

地點:MCP CENTRAL(新都城中心 2期)L1天幕廣場(港鐵寶琳站A出口)



農曆新年好去處【8】新城市廣場 x 桃花開運庭園

新城市廣場今個農曆新年將會打造年度催旺人緣的「桃花開運庭園」,設立4米高的祈願桃花樹及四大開運打卡區域,包括「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」,祝大家姻緣、人緣及貴人運節節上升!

新城市廣場 x 桃花開運庭園(官方圖片)

新城市廣場 x 桃花開運庭園



日期:2025年1月11日至2月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓中庭



農曆新年好去處【9】太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》

太古城中心與可口可樂®破天荒聯手打造復古餐廳《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》,內設6大打卡及互動區域,包括正門牆上綻滿煙花「花樂處處」、以可口可樂®汽水膠箱及經典汽水玻璃樽,拼砌成大型打卡裝置「祝福層層樂」、「哈哈笑相館」、薯條籤筒及籤⽂茄汁組成的「樂脆求籤站」、餐廳座位「乾杯迎新春」及吧枱型的「快樂圍裙換領處」,只要成為LIVE+會員,並追縱太古城中心Instagram專頁即可盡玩一系列趣味活動和裝置。

太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》(官方圖片)

太古城中心 x 可口可樂®《LIVE HAPPY 快樂Cheers!》



日期:2025年1月16日至2月16日



農曆新年好去處【10】置富Malls x Mr. PA拜年日記

置富Malls今個農曆新年聯乘TOYCITY旗下網路人氣角色 Mr. PA 耙老師,帶著朋友折耳兔小綿、小雞垃嘰、小象包包及青蛙皮總,在旗下4大商場布置不同的場景,包括馬鞍山廣場的錢來運到團拜PArty、紅磡置富都會的風車迎好運Mr. PA 富貴竹林、+WOO嘉湖的 Mr. PA開工大吉迎蛇年、沙田置富第一城的Mr. PA 心心相印牽 「熊」綫!

馬鞍山廣場的錢來運到團拜PArty(官方圖片)

置富Malls x Mr. PA 拜年日記



日期:2025年1月11日至3月16日

地點:馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO嘉湖及沙田置富第一城



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略