新年市集2025｜全港10大市集有文創精品攤位遊戲！室內年宵辦年貨

新年市集2025｜新春市集｜每年新年一到，就有市集行下！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了10大市集蒲點，例如新都會廣場市集有近50間本地品牌參與、荃新天地 與荔園合辦市集，有懷舊攤位遊戲，其也市集除了有手作文創精品，還有揮春工作坊、Busking表演、巨型充氣彈床等活動，即看下文啦！



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新年市集｜【1】Marketoo x 新都會廣場 - 新春手作市集2025

Marketoo市集首次在新都會廣場舉行，當中有接近50間本地品牌參與市集攤檔，部分品牌更設計新春主題產品！值得一提，主辦單位還邀請多個Busking隊伍表演！他們岀場的時間表及詳情有待官方IG公佈。此外，還設有由動物權益教育小組ARE by 香港非牟利獸醫服務協會NPV提供的限定毛孩領養區。

Marketoo x 新都會廣場 - 新春手作市集2025

市集地點：【1月4-14日】新都會廣場三樓中庭；【1月25-28日】新都會廣場三樓露天廣場

市集日期： 2025年1月4至14、25至28日

市集時間：11am - 9pm【年三十晚1月28日將延長開放至10pm】



新年市集｜【2】屯門市廣場「魚躍福來開運市集」

屯門市廣場大型室內年宵市集「魚躍福來開運市集」，有逾40個品牌與人氣網紅店提供應節年貨及花場直送年花，一站式滿足大家農曆新年前辦年貨的需求，讓新年更添喜氣！其中必搶森林麵包首發獨家限定杜拜開心果朱古力列產品、whoop小確幸招牌蝴蝶酥、民豐麵粉廠全新合桃酥口味糯米糍，為大家送上甜蜜開心新一年！於推廣期內，顧客只要消費滿指定金額，即可換領購物現金券及鮑魚福盒。

屯門市廣場「魚躍福來開運市集」

市集地點：屯門市廣場1樓中央廣場

市集日期：即日起至2025年2月2日（年初五）

市集時間：上午10時至晚上10時



新年市集｜【3】荃新天地 x 荔園 x LOCOLOCO - 幸福肥新春市集

荔園跟LOCOLOCO聯乘的新春市集將於1月17至2月16日，在荃灣荃新天地舉行。今次活動將設有多個荔園經典攤位遊戲，適合一家大小前來逛市集、玩遊戲、贏取獎品！市集攤擋類型非常多，包括新年相關產品、賀年食品、包裝食品及飲品、花藝、寵物用品、手作飾品、布藝、編織或鈎織品、手工肥皂、護膚品、蠟燭、繪畫、木工藝、陶瓷、皮革和家品。

荃新天地 x 荔園 x LOCOLOCO - 幸福肥新春市集

市集地點：荃新天地一期中庭

市集日期：2025年1月17至2月16日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【4】圍方 x 白紙市集 x JASONTOMMY - 新春「圍」系生活市集

圍方連同白紙市集合作舉辦新春「圍」系生活市集，由本地插畫師JASONTOMMY擔任主視覺設計師，展現大圍區嘅景點、古蹟、美食，到時仲有特色紀念品同埋大圍景點指南，等你深入探索大圍！市集每星期聚集超過二十個品牌，主要展示本地特色同新年主題產品，包括各式小食、手作、咖啡、甜品、新年應節品同毛孩好物。

圍方 x 白紙市集 x JASONTOMMY - 新春「圍」系生活市集

市集地點：大圍車公廟路18號圍方L4活動空間

市集日期及時間：

1月10 - 19日（逢星期五、六、日） （12-8pm）

1月24 - 27日（12-8pm）

1月28日 （12-10pm）

1月29 - 2月2日 （12-8pm）



新年市集｜【5】LIFE MART 大型年宵市集2025 @ 饒宗頤文化館

饒館每年都會舉辦大型年宵市集，今年亦不例外！市集設有室內和戶外空間，有人氣插畫師和KOL參與！招攤類型包括純手作及設計、手工食品、古著、古道物、身心靈產品、攝影、選物、收藏、環保等。饒館場地更是「寵物友善」，帶一班毛孩來行逛也無問題！另外，會特設「人生占卜區」和插畫文創街。

LIFE MART 大型年宵市集2025 @ 饒宗頤文化館

市集地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 （中區及下區）

市集日期：2025年1月24至28日 （共5天）

市集時間：1pm - 9pm（28/1開始到24:00）



新年市集｜【6】朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！市集

今個新年人氣插畫大麻成將會化身「蛇王」，陪大家過新年！今個1月每逢周末朗豪坊都會有開市集，參與的攤位香水、手工飾物、賀年裝飾等等，市集還有限定主題紀念品，只要到朗豪坊12樓白紙生活概念館索取印章收集卡，完成指定任務即可獲得大麻成「蛇王護身符」！

朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap century - 蛇王到！市集

市集地點：旺角朗豪坊 L9 - L12長廊

市集日期：2025年1月4-5日、11-12日、18-19日、24-28日（年廿五至年廿九）

市集時間：1:00pm - 8:00pm；年宵場次1月24-27日（12nn-9pm）、1月28日（12nn-10pm）



新年市集｜【7】新都城二期 - 初春迎福市集

將軍澳新都城二期今年的初春迎福市集共設有36個攤位，包括美食及飲品、咖啡及茶藝相關產品、天然香薰及香水品牌、首飾、家居設計產品、插畫作品、本地手作及設計品牌、寵物用品和護膚品類型產品。此外，還有重點節目，包括特制巨型充氣彈床和香港本地busker的音樂表演。

新都城二期 - 初春迎福市集

市集地點：新都城二期中庭位置

市集日期：2025年1月8至28日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【8】D2 Place - 白紙年宵新年市集

D2 Place今年與本地文藝市集團體「白紙市集」舉辦「白紙年宵百貨」及「白紙新年市集」，送上豐富的特色年貨及好玩的新年主題活動。市集雲集總共過百個本地人氣特色品牌，包括烘焙、寵物及原創手作品牌等等，讓你滿載而歸。此外，當紅KOL如東方昇、專家Dickson、利君牙等100毛偽人、世界認真組織、肥豪@FH Production、細佬Jonas、Hugh Cheung、歡樂馬介休、非洲王子Adekunbi Salako、誠KARY及非實力派等鼎盛網紅陣容，以及一眾超人氣插畫家如謝曬皮、Mr. LLH、DDED、Johnee Lau及東尼電機等亦會化身市集檔主，出售一系列自家設計產品，與眾同樂。

D2 Place - 白紙年宵新年市集（官方圖片）

D2 Place - 白紙年宵新年市集

市集地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE

市集日期：1月29日至2月2日（年初一至年初五）

市集時間：下午1時至8時



新年市集｜【9】618上海街 - 招財貓年宵市場

招財貓年宵市場將圍繞年宵和新年主題的原創手作，如花藝擺設、盆景植物、花樣服飾、花紋布藝、花茶咖啡等創作單位，當然亦少不了賀年禮品等選擇。除了有特色手作攤檔，還有專為新春而設的開運揮春工作坊！

618上海街 - 招財貓年宵市場

市集地點：旺角上海街618號地下活動空間

市集日期：2025年1月18日至1月19日、1月25至26日

市集時間：12pm - 8pm



新年市集｜【10】iSQUARE x Pinkoi「新春好好買」新年市集

Pinkoi開辦「新春好好買」市集！今次吸引超過30個來自香港及台灣的手作品牌參與，為大家帶來超具特色的新年利是封、揮春，多個本地人氣插畫品牌都有參加！當中包括「廢青Genie」、「頹爆貓工作室」、「麻籽絵館」，還有台灣插畫品牌「Shock MAMA」，今年Pinkoi SPACE更會聯乘Miffy推出揮春！現場除了有手作賀年用品，還有手工製作的賀年食品出售！

iSQUARE x Pinkoi「新春好好買」新年市集

市集地點：香港尖沙咀iSQUARE國際廣場3樓

市集日期：2025年1月25至26日

市集時間：1:00pm - 8:00pm



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