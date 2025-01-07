賀年禮盒2025｜6大推介！美心熊貓禮盒＋手工蛋卷｜一方法7折入手

賀年禮盒2025｜農曆新年快到！大家開始辦年貨未？市面很多餅店、酒店都紛紛推出賀年禮盒，想準備一份得體大方的賀年禮盒送給親朋好友？《香港01》率先為大家整理了6大賀年禮盒推介，包括有香濃撲鼻的雞蛋卷、送禮一流的熊貓禮盒，還會教大家一個方法7折入手。馬上看看有沒有心水！



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美心今年推出13款賀年禮盒。（美心圖片）

賀年禮盒2025【1】美心——特別版熊貓禮盒

美心今年推出13款賀年禮盒，當中有兩款特別版熊貓禮盒，分別是甜心酥和曲奇為主的「鋪鋪發酥餅禮盒」（優惠價$96）及杏仁條與榛子條為主的「招招財酥餅禮盒」（優惠價$96），買兩盒還有特別版發財熊貓外紙盒！另外還有牛油香濃撲鼻的原味雞蛋卷禮盒「金蛇獻瑞禮盒裝」（優惠價$78），禮盒設計以紅色為主、金色點綴，送禮自用皆宜！

另有4款餅類禮盒非常適合送禮，包括甜心酥禮盒「甜心美意」（優惠價$133）、多款果仁的曲奇禮盒「什錦果仁曲奇」（優惠價$133）、以192層牛油酥皮鋪上杏仁片／榛子碎而成的「杏仁條榛子條禮盒」（優惠價$133），以及匯集不同口味的「三重奏禮盒」（優惠價$154），適合不同口味的親友。

提提大家，即日起至1月29日，各款美心賀年禮盒均以優惠價發售。即日起至1月23日，憑匯豐信用卡簽帳，指定產品更有零售價7折優惠。

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賀年禮盒2025【2】奇華——迪士尼米奇禮盒

奇華餅家今年推出模仿炮仗外型設計的「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」（每盒$298）內有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角；還有「迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒」（每盒$92）內有特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷，兩款都非常適合送禮！

另有刻劃了熊貓造型的賀年熊貓小食禮盒（每盒$108）、賀年熊貓曲奇禮盒（每盒$108）、Q版果味金酥禮盒 (4件裝)（每盒$48）！奇華餅家分店及奇華網店還有大量精選賀年禮盒，例如精選迎春禮盒（每盒$138）、豪華聚寶錦盒（每盒$255）、賀年如意全盒（每盒$268）等等！

即日起至2025年1月20日，於奇華餅家分店或奇華網店，使用Citi信用卡（需輸入優惠碼：citipanda2025 + 信用卡首6位數字）或Alipay結帳，即可以每盒優惠價$88購買「賀年熊貓小食禮盒」 或 「賀年熊貓曲奇禮盒」。

賀年禮盒2025【3】聖安娜餅屋——鹹蛋黃蛋卷夠惹味！

聖安娜餅屋今年推出多款烘焙禮盒，包括以法國進口高級牛油製作的「法式蝴蝶酥禮盒」（優惠價$105）及「牛油曲奇禮盒」（優惠價$105），一盒有齊各種口味！還有香港人賀年送禮必備的蛋卷，包括經典原味的「手工全蛋蛋卷禮盒」（優惠價$105）及搭配香濃鹹蛋黃的「金沙鹹蛋黃蛋卷」（優惠價$105），此外還有以手工製作成精緻桃花外形的宮廷糕點「桃花酥禮盒」（優惠價$96），口感鬆軟的酥皮包裹著清甜紫薯餡及廣式紅豆沙餡，讓人一試難忘。

即日起至1月15日， Mastercard®持卡人或聖安娜CakeEasy會員可享優惠低至7折，Walk in即享75折優惠，購買兩盒或以上額外95折。1月16日至28日， Mastercard®持卡人或聖安娜CakeEasy會員可享優惠低至75折。

賀年禮盒2025【4】半島——果仁禮盒夠健康！

今年半島精品店推出12款禮盒，每款禮盒都印有精美的蛇鱗如意結圖案，加上口味多元化，除了烘焙的曲奇、蝴蝶酥，還有健康的烤焗果仁！分別有奢享賀年禮盒（定價$1,588）、新春全盒（定價$658）、黑糖陳皮曲奇（定價$198）、新春碧根果仁曲奇蝴蝶酥禮盒（定價$338）、新春美點禮盒（定價$418）、新春朱古力片禮盒（定價$598）等等。

而杏仁酥、牛油曲奇、牛油蛋卷、芝士蝴蝶酥、原味龍鬚糖等禮盒都換上新春新裝，成為送禮佳品。

半島精品店新春系列（官方圖片）

賀年禮盒2025【5】雙月——法式酥餅禮盒

雙月今年推出兩款賀年禮盒，每款賀盒都有不同口味的酥餅、杏仁條、蝴蝶酥、捲餅，包括由法式酥皮開心果酥、法式杏仁條及迷你法式捲餅的「新年特選禮盒」（優惠價$266），以及有法式酥皮朱古力酥、朱古力蝴蝶酥、朱古力迷你法式捲餅的「新年朱古力系列禮盒」（優惠價$299），每款酥餅的口感都非常豐富有層次，用來送禮絕不失禮。

即日起至1月15日，訂購任何兩盒新年禮盒，可享$50折扣優惠，並享免費送貨服務。

賀年禮盒2025【6】Wise Food——手工製油器禮盒

Wise Food推出與眾不同的金銀滿屋香脆系列，3款賀年禮盒包括利用芋頭炸成球狀口感鬆脆的錦繡芋蝦（每盒$138）、鬆脆美味又不油膩的金沙笑口棗（每盒$68）及餃子造形的聚寶黃金角仔。如果家中帶氣炸鍋，食用錦繡芋蝦前更可以先用氣炸鍋以200度翻炸12分鐘，令口感更鬆脆可口。

2025年1月8日至1月28日，於智匯食品 Wise Food銷售點或智匯食品Wise Food 網店預購賀年食品套餐，可享任選兩件8折優惠。

Wise Food銷售地點：

Sogo：啟德雙子匯分店（1月8日至28日）

百佳：又一城分店（1月10日至28日）

一田：元朗YOHO、將軍澳坑口分店（1月8日至31日）

Fresh新鮮生活：康城店（1月17日至28日）

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