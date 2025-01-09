樂悠咭優惠20推介　長者必用！美心晚市7折／KFC送薯蓉／惠康9折

樂悠咭優惠2025！不少連鎖餐廳及零售商戶都提供樂悠咭優惠，讓長者可以盡情吃喝玩樂！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合樂悠咭20大優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



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樂悠咭優惠【1】美心

2025年1月至6月的第一個星期四（即1月2日、2月6日、3月6日、4月3日、5月1日、6月5日），長者於美心MX或美心Food²分店出示樂悠咭，下午5時起即享晚市7折優惠！合資格長者於2025年1月1日至6月30日亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

長者優惠晚市7折（圖片來源：美心MX＠Facebook）

優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、火鍋加配食品優惠、特價燒味優惠、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

樂悠咭優惠【2】大快活

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（圖片來源：大快活）

樂悠咭優惠【3】KFC

憑樂悠咭回顧淨值滿HK$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯，優惠全日適用；在早上11時後回顧淨值滿HK$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。

樂悠咭優惠【4】鴻福堂

於鴻福堂全線分店出示樂悠咭，以正價購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

鴻福堂長者8折優惠（圖片來源：八達通App截圖）

樂悠咭優惠【5】華潤堂

逢星期二憑樂悠咭購買自家品牌產品享9折。

樂悠咭優惠【6】東海堂

長者憑樂悠咭於東海堂門市購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕，即可享95折優惠，購買兩件產品或以上更可額外減$2，每買2件減$2、買4件減$4，如此類推。

樂悠咭優惠【7】一粥麵

凡出示有效的樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

樂悠咭優惠【8】南記粉麵

長者出示樂悠咭購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

樂悠咭優惠【9】譚仔雲南米線

長者憑樂悠咭惠顧可同時享有兩大優惠，包括惠顧自選兩餸或以上米線可減$8，以及惠顧任何米線，送冷/熱飲品一杯，不包括特飲，限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

樂悠咭優惠【10】薄餅博士 PHD

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

樂悠咭優惠【11】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店

凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店85折優惠（圖片來源：八達通App截圖）

樂悠咭優惠【12】Just steak Cafe. Grill

凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Just steak Cafe. Grill 85折優惠（圖片來源：八達通App截圖）

樂悠咭優惠【13】牛摩

長者憑樂悠咭到牛摩惠顧午市任食，可豁免$50/30分鐘加時費，2小時火鍋放題低至$108。

樂悠咭優惠【14】亞參雞飯

長者憑樂悠咭或長者咭於亞參雞飯全線分店惠顧外賣自取可享85折優惠。

樂悠咭優惠【15】OK 便利店

購買任何牛奶飲品（946毫升）、Circle K 吐司或者聖安娜家庭袋裝麵包、Circle K 飯飯店（各款）可享有減HK$2折扣優惠。

樂悠咭優惠【16】惠康

逢星期三，憑樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。

樂悠咭優惠【17】Market Place

逢星期三，憑樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【18】寶達食品超市

逢星期三下午4時前，憑樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

樂悠咭優惠【19】3hreesixty

逢星期三，憑樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。

樂悠咭優惠【20】Soap.com.hk

經樂悠咭登記為會員，每日9折優惠。每月優惠上限HK$300。

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