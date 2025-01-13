新年煙花匯演2025｜年初二維港夜空上演　時間+14大觀賞位一文看

新年煙花匯演2025｜新年除了拜年、逗利是，還可以去到維港兩岸欣賞奪目的煙花匯演，一起喝采歡呼迎新春！2025年農曆新年煙花匯演，將於大年初二（1月30日）在維港夜空上演。記者為大家整合農曆新年煙花2025詳情，以及14大觀賞位置推介！



2025年農曆新年煙花匯演將於大年初二在維港夜空上演。（資料圖片）

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新年煙花匯演2025｜幾時舉行？

2025年農曆新年煙花匯演將於大年初二（1月30日）舉行，預計於晚上8時開始，時長23分鐘。

新年煙花匯演2025｜14觀賞位置推介

港島區5大免費觀賞位

中環海濱（鄰近添馬公園）

交通方法：從港鐵金鐘站A出口右轉，沿行人天橋前往添馬公園，步行約10分鐘。



金紫荊廣場

交通方法：從港鐵會展站B2出口，沿行人天橋前往，全程約7分鐘。



灣仔臨時海濱花園（鄰近灣仔 HarbourChill 海濱休閒站）

交通方法：從港鐵會展站A2出口步行，全程約5分鐘。



北角東岸公園主題區

交通方法：從港鐵炮台山站A出口步行，經油街轉入電氣道，至屈臣道街尾，全程約7分鐘。



西環中山公園

交通方法：港鐵西營盤站A2出口步行約5分鐘。



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九龍區4大免費觀賞位

尖沙咀香港文化中心

交通方法：從港鐵尖東站L6或J3出口，或尖沙咀站E出口，按照指示牌前往香港文化中心。



尖沙咀海濱花園（鄰近九龍香格里拉）

交通方法：從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分鐘。



尖沙咀星光大道

交通方法：港鐵尖東站J出口步行約10分鐘。



西九文化區

交通方法：從港鐵九龍站C1或D1出口，步行前往圓方的藝術天橋出口，經過行人天橋，全程約10至15分鐘。



市民可在維港兩岸欣賞煙花匯演！

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—AIA嘉年華🎇

AIA嘉年華



煙花匯演在晚上8時才開始，在這段期間不一定只是靜靜地等待！大家還可先安排時間去AIA嘉年華，一邊玩遊戲打發時間等待煙花表演開始，或是登上60米高的摩天輪，以不一樣的角度欣賞璀璨的煙花！立即預定 AIA嘉年華優惠門票

尖沙咀天星小輪船上酒吧「STAY」



新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—船上酒吧「STAY」🎇

如果想避開人潮，天星小輪亦會在煙花匯演當晚化身成船上酒吧「STAY」停泊在尖沙咀碼頭。酒吧以復古的英倫風設計，充滿懷舊風情，現場還有不少別具特色的雞尾酒，讓你一邊歎住特色雞尾酒，一邊在格調滿滿的船上酒吧上，Chill住觀賞煙花倒數！立即預定 天星小輪船上酒吧門票

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—收費觀景台🎇

天際100



不想人逼人、睇人頭的朋友，可考慮一些收費的觀景位置。全港唯一能360度鳥瞰四面八方的室內觀景台「天際100」，現已推出2025農曆新年煙花匯演套票，除了飲品及內藏新春祝福語之幸運曲奇，還有各式遊戲及小食攤位！

大家在天際100可從海拔490米高空欣賞維港煙花。（Klook圖片）

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—維港觀光船🎇

水上的士煙花匯演航班連精美晚餐



想近距離觀賞維港煙花，維港觀光船肯定是不二之選。維港水上的士的新春賀歲煙花匯演航班，為乘客提供美食套餐，渡過海風輕拂、煙花璀璨的美好新春假期！船票連晚餐$3XX起

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—煙花Cafe🎇

尖沙咀海傍露天餐廳INK Cafe



與尖沙咀星光大道僅數步之隔、香港藝術館維港海傍露天餐廳INK Cafe坐擁璀璨維港景色。食客不用擠迫下安坐在座位，便可一邊細嚐美酒小食，一邊抬頭觀賞璀璨煙花匯演！立即預定維港餐廳兩餐優惠套票

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