情人節好去處2025｜情侶拍拖10大活動　嘉年華/小島遊/海景餐廳

情人節好去處2025｜情人節快到，除了要考慮送什麼情人節禮物及預約餐廳之外，安排一日的行程也非常重要。以下推介10大情人節情侶約會必去的活動，當中有充滿歐陸風情的浪漫小漁村石澳，也有可看到青馬大橋的小眾沙灘馬灣，讓大家提早準備一個完美情人節給另一半！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

情人節好去處【1】AIA嘉年華——玩遊戲＋坐摩天輪俯瞰維港夜景

AIA嘉年華可說是香港情侶拍拖必去的活動之一，嘉年華設有20多個機動遊戲、30個攤位遊戲、40多個互動裝置，以及精彩的表演，而且每年也會更新，每次去都有驚喜。此外，在晚上還可登上高達60米的巨型摩天輪與另一半俯瞰維港夜景，必定非常浪漫！👉🏻立即預定

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

活動日期：即日至2025年2月16日

交通：港鐵中環站A出口出站，或香港站A2出口出站，步行約10分鐘



情人節好去處【2】Bun's 2020——Y2K風室內滾軸溜冰場溜冰＋老派約會

Bun's2020室內滾軸溜冰場佔地面積20,000呎，裝潢充滿80年代Y2K風格，場內擺放著各式各樣的霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，仿如與另一半回到過去來一趟老派約會，氣氛相當浪漫。即使是對溜冰一竅不通的新手，場內亦有職員從旁協助及提供簡單指導，趁住情人節同另一半一同手牽手溜冰和打卡最適合不過！👉🏻立即預訂門票

地點：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室（D2 Place分店）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（鰂魚涌分店）

交通：鰂魚涌地鐵站C出口，步行約9分鐘／荔枝角地鐵站D2出口，步行約10分鐘



情人節好去處【3】香港迪士尼樂園——美國小鎮大街打卡＋欣賞煙花表演

香港迪士尼樂園處處充滿浪漫氣氛，即使不玩任何機動遊戲，光是在美國小鎮大街乘坐古董車，或是在周遭別具特色的店舖閒逛已經非常夢幻，而且在晚上還有煙花表演，如果想行程更加彈性，還可選擇入住迪士尼酒店，與另一半締造一個童話般的情人節回憶。

地點：新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

交通：於地鐵欣澳站換乘迪士尼專線直達。



情人節好去處【4】天際100——360度欣賞維港景觀

如果想在室內渡過一個浪漫的情人節，也可考慮與另一半前往全香港最高的觀景台天際100。觀景台擁有360度的維港景觀，無論是欣賞日落黃昏還是夜景也非常浪漫壯觀，而且廣場內有不少餐廳，作為情人節慶祝活動也不錯。

地點： 尖沙咀 Austin Rd W, 1號環球貿易廣場（ICC）

交通：地鐵九龍站B出口下車，步行約5分鐘。



情人節好去處【5】馬灣——東灣泳灘漫步＋歎海景餐廳

情人節想避開人潮？不妨與另一半前往馬灣慶祝一個恬靜、溫馨的二人世界！馬灣沙灘擁有獨特的青馬大橋及汀九橋景致，一到日落時，大橋便會亮起點點燈光，有如無數顆星星落下，整個環境更加浪漫迷人。此外，馬灣東灣泳灘旁邊就有好幾家海景餐廳，與另一半欣賞住海灘風光，享受一頓豐富的情人節套餐就最適合不過。

地點：馬灣珀麗路8號

馬灣交通：

1. 地鐵青衣站、荃灣站、荃灣西站和葵芳站下車，轉乘巴士線NR330、NR331、NR331S、NR332。

2. 地鐵香港站F出口，步行至中環2號碼頭，乘搭前往珀麗灣的渡輪。



情人節好去處【6】太平山頂——坐纜車＋欣賞夜景＋參觀主題展館

情人節帶另一半上太平山頂慶祝也是不錯的選擇！維多利亞港曾被列為「世界三大夜景」之一，無論是欣賞日落景致，還是萬家燈火的夜景也非常浪漫，登上山頂時還可選擇坐纜車，徐徐欣賞沿途風光。

此外，山頂還有不少高質餐廳和娛樂活動，例如凌霄閣摩天台428、山頂大富翁夢想世界主題館、香港杜莎夫人蠟像館等，作為一日或半日的行程安排已非常豐富。

地點：山頂道118號

交通：

1. 從港鐵中環站J2出口步行至花園道山頂纜車站，再搭乘山頂纜車登山。

2. 於港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站，搭乘15號巴士。

3. 於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處，搭乘1號綠色小巴。



情人節好去處【7】西貢——沙灘漫步＋市中心享受高質西餐廳

西貢擁有浪茄灣、鹽田梓、橋咀島等自然美景，當中浪茄灣更是香港數一數二的美麗沙灘，在情人節可與另一半在水清沙幼的沙灘上漫步，靜靜感受兩個人的相處時光。此外，西貢市中心附近有不少打卡Cafe以及西餐廳，例如Turtle by the Sea、NN Coffee等，也是適合作為慶祝情人節的餐廳。

地點：新界西貢海傍廣場

交通：從地鐵鑽石山站C1出口乘坐92號巴士／彩虹站C2出口乘坐1、1A、1M小巴為較快的路線



情人節好去處【8】石澳——閒逛浪漫歐式小屋大街＋情人橋打卡

當登上石澳這個小漁村，便會被林立在村上的充滿童話特色的彩色小屋所吸引，沉醉在這個遠離鬧市的地方之中。石澳有香港最美的小漁村之稱，也是港島的後花園。此外，連接石澳後灘與大頭洲之間有一座「情人橋」，其粉藍色的色調亦是一個熱門的打卡點，可與另一半盡情拍照留念。

地點：香港島石澳石澳道

交通：港鐵筲箕灣站A3出口巴士總站或A2出口小巴總站，乘搭城巴9號或往石澳的紅色小巴，於總站下車。



情人節好去處【9】天星小輪船上酒吧——歎雞尾酒＋聽音樂睇維港夜景

每逢星期五、六及指定日子，天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，酒吧以復古英倫風設計，在這裡可拍出充滿復古感的情侶合照。此外，現場還會有駐場歌手表演，等你與另一半聽住歌，欣賞維港夜景過一個微醺的情人節音樂夜。有興趣的朋友，記得提前預約了！👉🏻立即預訂門票

地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）

交通：港鐵尖東站L6出口，沿梳士巴利道往鐘樓方向步行，約5分鐘。

開放時間：20:00-02:00



情人節好去處【10】嘉頓山——15分鐘輕鬆登山觀賞日落、夜景

想在情人節尋找觀賞日落的好去處，前往位於深水埗的嘉頓山就相當適合。登上嘉頓山不需要花費很多氣力，步行約15分鐘便可登頂，從山頂可看到醉人的日落景色，如果在晚上前往，還可看到城市燈火通明的夜景，為情人節留下浪漫回憶。

地點：九龍深水埗嘉頓山

交通：從地鐵深水埗站D1出口下車，經欽洲街及嘉頓麵包公司，在巴域街見到石硤尾邨後轉右，然後步行至美荷樓青年旅舍，在旅舍右手邊的小路上山。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略