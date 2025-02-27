復活節1送1優惠7大｜酒店下午茶$119起　歷山自助餐$258起

買1送1快閃優惠合集！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合9大快閃買1送1優惠，除了有酒店自助餐、下午茶等美食優惠外，台灣過江龍「龜記茗品」更低至$16一杯！即看內文了解詳情！



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買1送1優惠【1】朗廷酒店——即開生蠔、波士頓龍蝦／獨家買1送1低至$245

香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助餐呈獻多款時令海鮮、惹味燒烤、可口美食、亞洲美饌及誘人甜品，想回本就一定要盡情食即開生蠔、 火炙松露醬燒波士頓龍蝦、北海道帶子刺身、拖羅蓉魚生飯等高級美食，更有多款精緻甜點及Mövenpick雪糕。現在預訂更可享獨家買1送1優惠，連加一人均只需$245起！

朗廷酒店｜自助午餐

買1送1優惠價（2位）：$490｜人均$245

優惠價：成人$306起、小童$253起、長者$253起

朗廷酒店｜自助晚餐

買1送1優惠價（2位）：$922｜人均$461

優惠價：成人$576起、小童$412起、長者$412起

👉🏻即搶獨家買1送1人均$245起🦪

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



買1送1優惠【2】DiGreen——期間限定口味雪糕／買1送1平均$23杯

DiGreen 源自澳門，除了有特色奶昔及皇牌茶飲，更有創意口味雪糕及蛋球仔！現在只要經《01空間》購買期間限定口味雪糕電子優惠券，即可享買1送1優惠，只需$45／2杯！DiGreen另有獨家9折優惠，購買水果茶、熱情百香果茶、沖繩黑糖波霸奶茶、花田烏龍、紅紅雪頂大夢想大紅袍及雲頂山茶花香乳茶最平只需$25／杯！

DiGreen｜期間限定口味雪糕

買1送1優惠價（2杯）：$45｜人均$23

👉🏻即搶買1送1優惠🍨

地址：旺角花園街7號地下7C及7D號舖｜沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期1樓A106號舖

電話：9613 8213（旺角店）｜（沙田店）



買1送1優惠【3】九龍海逸君綽酒店——蟹肉燕窩羹、芝士焗蟹蓋、西施蒸鮑魚／買1送1人均$349

九龍海逸君綽酒店海雲天呈獻「蟹之約會」八道菜盛宴及「海中盛宴」九道菜盛宴！「蟹之約會」八道菜盛宴套餐包括：海雲三小碟、蟹肉燕窩羹、芝士焗蟹蓋、紅梅雪地鮮蟹拑、星洲黑胡椒蟹、雞油花雕蟹肉伊麵、蟹肉灌湯餃及精美甜品。

「海中盛宴」九道菜盛宴則有雲天三小品、鮮味上湯澳洲龍蝦伊麵、鮑魚花膠燉湯、燒汁香煎珍寶帶子、胡麻沙律伴蝦多士、西施蒸鮑魚、瑤柱扒時蔬、紅燒乳鴿及合時甜品。現在預訂即享買1送1優惠，人均$349就可以歎到海鮮盛宴！

九龍海逸君綽酒店｜「蟹之約會」八道菜盛宴

買1送1優惠價（2位）：$698｜人均$349

九龍海逸君綽酒店｜「海中盛宴」九道菜盛宴

買1送1優惠價（2位）：$698｜人均$349

👉🏻海鮮盛宴買1送1人均$349🦞

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓

電話：2996 8460



買1送1優惠【4】都會海逸酒店——避風塘龍蝦海鮮盤、火焰榴槤焦糖燉蛋／買2送2人均$298

都會海逸酒店推出「復活節恐龍樂園自助餐」，提供多達200款美食，其中雪花蟹腳、波士頓龍蝦、香煎鴨肝等都是必食之選。復活節晚餐期間限定菜式包括泰式芭堤雅燒雞、菠蘿火腿串、烤大蝦伴泰式汁、泰式炸雞蛋等。酒店於復活節（早午餐及晚餐時段）期間，將有「萌趣面部彩繪」和「童趣扭汽球表演」！

酒店亦有「果王盛宴—D24及金枕頭榴槤」周末下午茶自助餐，推出一系列D24榴槤、金枕頭榴槤精選美食，愛吃榴槤的朋友必試！自助餐現時更有買2送1及買2送2優惠！

都會海逸酒店｜大笪地風情自助晚餐

買2送1優惠價（3位）：$1,764起｜人均$588起

都會海逸酒店｜國際美食自助午餐

買2送1優惠價（3位）：$1,344起｜人均$448起

都會海逸酒店｜「果王盛宴—D24及金枕頭榴槤」週末下午茶自助餐

買2送2優惠價（4位）：$1,192起｜人均$298起

👉🏻買2送2人均$298起🦀

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



買1送1優惠【5】香港富麗敦海洋公園酒店——加拿大龍蝦、醬香海鮮／人均$221起

香港富麗敦海洋公園酒店推出豐盛海鮮自助餐，自助午餐提供醬香海鮮；雪蟹腳、蜆、青口等冰鎮海鮮；三文魚、吞拿魚等刺身、安格斯西冷、肉眼扒等熟食，更有冷盤、甜品、燒烤美食等超多選擇！自助晚餐另有加拿⼤⿓蝦、麵包蟹、醬油海鮮飯、薑蔥焗蠔等。

酒店另有自助早餐及半自助午餐，於4月1至27日期間更可以參與「蛋中尋富：尋找復活節彩蛋」活動、復活節扭扭毛公仔工作坊及復活節拼貼袋工作坊！現在預訂即享買1送1優惠，人均$221起！快閃買1送1預訂優惠將於3月30日結束，使用日期則至5月5日為止。

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

買1送1優惠價（2位）：$442｜人均$221

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

買1送1優惠價（2位）：$478｜人均$239

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

買1送1優惠價（2位）：$718｜人均$359

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

買1送1優惠價（2位）：$910起｜人均$455起

👉🏻買1送1人均$221起🍣

地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

電話：2166 7466



買1送1優惠【6】歷山酒店——復活節主題自助餐、即開新鮮生蠔／買2送1人均$258起

歷山酒店推出全新「復活節奇趣滿FUN海鮮交『饗』樂自助餐」以及「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」。復活節自助餐主打虹沙律配蜜糖芥末汁、彩虹鮮果巴菲、彩虹忌廉泡芙、復活兔朱古力蛋等，小朋友還可參加「復活奇趣滿FUN小廚神」活動，製作曲奇和裝飾杯子蛋糕！酒店另有「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」，設有即開新鮮生蠔、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、和牛牛舌等，主題午餐與晚餐同樣享有買2送1優惠！

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助午餐

買2送1優惠價：$773（2位成人送1位小童）｜人均$258

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助晚餐

買2送1優惠價：$1,136（2位成人送1位小童）｜人均$379

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐連無限暢飲

買2送1優惠價：$773 (2位成人送1位小童）｜人均$258

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐連無限暢飲

買2送1優惠價：$1,136 (2位成人送1位小童）｜人均$379

👉🏻買2送1人均$258起

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



買1送1優惠【6】悦品酒店——復活節主題自助餐、即開活生蠔／買2送2最平$209

悦品酒店推出復活節限定的「『喜悦』復活節自助餐」！自助晚餐推介菜式包括燒比目魚配開心果保雲酥、花彫蛋白蒸龍蝦鉗、意式煙三文魚蛋批等，另外當然不少得冰鎮海鮮、天婦羅、即開活生蠔、燒肉區的燒頂級紐西蘭肉眼和燒羊腿等必吃美食！酒店另有「鵝肝花膠貴族自助晚餐」、「海之誘惑自助午餐」等優惠，現在買2送2，最平低至$209！

荃灣悦品酒店｜「喜悦」復活節自助午餐

買2送2優惠價（4位）：$835｜人均$209

荃灣悦品酒店｜「喜悦」復活節自助晚餐

買2送2優惠價（4位）：$1,363｜人均$341

優惠兌換日期：18/4/2025-21/4/2025

荃灣悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

買2送2優惠價（4位）：$1,363｜人均$341

優惠兌換日期：10/3/2025 - 30/4/2025

荃灣悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

買2送2優惠價（4位）：$835｜人均$209

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屯門悦品酒店｜「喜悦」復活節自助午餐

買2送2優惠價（4位）：$835｜人均$209

屯門悦品酒店｜「喜悦」復活節自助晚餐

買2送2優惠價（4位）：$1,411｜人均$353

優惠兌換日期：18/4/2025-21/4/2025

屯門悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

買2送2優惠價（4位）：$1,363｜人均$341

兌換日期：10/3/2025 - 30/4/2025

屯門悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

買2送2優惠價（4位）：$835｜人均$209

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地址：屯門建豐街4號／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3899 9222（屯門店）／3891 1888（荃灣店）



買1送1優惠【7】荃灣悦品酒店——榴槤＋生蠔下午茶／人均$119

荃灣悦品酒店「榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐」提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，包括新鮮生蠔配海鮮醬、香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯及榴槤芝士撻等，榴槤控絕不能錯過！連埋飲品及加一都只是人均$119，價錢超值！👉🏻🦪人均$119優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐

買1送1優惠價（2位）：$239｜人均$119

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地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG／F

電話：3891 1938



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