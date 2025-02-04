C朗博物館K11 MUSEA｜2.5早鳥開賣　VIP套票福利曝光｜附購票連結

C朗博物館｜向葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）致敬的CR7®生活博物館，將於7月正式登陸位於尖沙咀K11 MUSEA。球迷可以近距離看到傳奇球員C朗的冠軍獎盃、獎項及球鞋等，館內還有高科技互動展覽讓球迷了解C朗的生活和傳奇輝煌職業生涯，更有官方CR7® LIFE商品店。門票2月5日起發售，即睇詳情！



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C朗以無與倫比的球技和打破紀錄的成就聞名於世。（ig@cristiano）

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C朗博物館｜亞洲首個C朗博物館7月開幕

CR7® LIFE博物館將於7月於尖沙咀K11 MUSEA開幕，致敬C朗的傳奇輝煌職業生涯。作為亞洲首個CR7®生活博物館，預計將吸引超過1,200萬名旅客到訪！

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C朗於2024年12月28日再奪金球獎。（ig@cristiano）

C朗博物館｜高科技展示職業生涯 沉浸式體驗C朗世界

CR7®生活博物館展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，期間贏得一系列的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌，並透過創新的互動展品、個人珍貴收藏以及C朗激勵人心的故事，沉浸式體驗C朗的世界！博物館還有高科技互動展覽展示了他職業生涯的不同階段，令球迷能身臨其境的體驗他的難忘時刻！

C朗為葡萄牙國家隊效力多年。（ig@cristiano）

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CR7®生活博物館

開放日期: 2025年7月7日至2026年6月（暫定）

開放時間: 上午10時至晚上10時

地址: K11 MUSEA 6樓



C朗博物館｜全球首兩間CR7®旗艦商品店 帶走親筆簽名商品

除CR7®生活博物館外，全球首兩間CR7®旗艦商品店亦將於3月至4月期間在尖沙咀和香港島開幕，每間商店面積均超過3,000平方呎。店內將提供C朗拿度的獨家親筆簽名商品和紀念品，為粉絲帶來獨特收藏機會。

C朗（右）與愛侣Georgina Rodriguez（左）多年來愛得煙韌。（ig@cristiano）

C朗博物館｜早鳥門票2.5起開賣 慶C朗生日

博物館早鳥門票將於2月5日晚上7時，即C朗拿度生日當天正式開售。早鳥購票者更可享專屬優惠，包括抽獎赢得由C朗親筆簽名T恤 + 真品證書（10份）、獨家CR7®周邊商品、專人導覽、能夠進入UR CR7®的YouTube工作室並拍照、特快進場通道以及其他獨家福利。 數量有限，售完即止。

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C朗迷不能錯過CR7®生活博物館早鳥門票！（ig@cristiano）

C朗博物館｜普通門票2.24起開賣 票價$150起

至於單人及家庭普通門票將於2月24日早上11時開賣，成人門票$180，65歲或以上長者及3至11歲小童$150，售完即止。留意各票種另收$12手續費。

亞洲首個CR7® LIFE博物館將於7月於尖沙咀K11 MUSEA開幕。（官方圖片）

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