ComplexCon香港2025｜2.10起門票開賣　日期/購票/VIP褔利懶人包

ComplexCon香港2025｜備受潮人注目，被喻為全球潮流盛事的 ComplexCon 香港2025，將於3月21至23日在亞博舉行！除了有歌手美國唱片製作人、詞曲作家和 DJMetro Boomin 和韓國饒舌歌手、音樂製作人 ZICO 領銜演唱會，另設潮流市集超過100個潮流品牌、藝術家和創作者參展。準備參加這個潮人派對的朋友，記得睇埋下文 ComplexCon 香港2025日期／陣容／VIP褔利資訊懶人包！



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去年ComplexCon首次衝出美國來到香港舉行。（資料圖片）

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ComplexCon 香港2025｜3.21-3.23亞博舉行

繼去年ComplexCon首次衝出美國，今年 ComplexCon 香港將於3月21日起，一連三日在亞洲國際博覽館舉行，結合音樂、時尚、運動、潮流、藝術、Family Style Food Festival 等多元化活動，預計可吸引超過三萬名來自世界各地的潮流愛好者到訪。今年 ComplexCon 香港將由 Daniel Arsham 擔任全球藝術總監，並帶大家走進千年後的「ComplexCon 香港 3025」！

擔任領銜表演的 ZICO 將壓軸登場。（fb@Complex 中文）

ComplexCon 香港2025｜國際性重量級表演嘉賓陣容

演唱會Complex Live! 表演陣容，由 Metro Boomin 和 ZICO 擔任領銜表演歌手，香港代表則有歐陽靖 MC Jin，以及新晉音樂人 JACE，還有來自美、韓、日的國際性重量級表演嘉賓陣容，令人相當期待！

韓國饒舌歌手 B.I 以其個人事業闖出了一片天地，成為首位在「Grammys Global Spin」上演出的亞洲藝人。（fb@Complex 中文）

ComplexCon香港2025表演嘉賓陣容：



．美國饒舌團體 Migos 的創始成員 Quavo

．韓國饒舌歌手 B.I 和 CHANGMO

．大中華地區嘻哈代表、來自成都的饒舌團體 Digi Ghetto

．廣東話 Hip Hop OG 歐陽靖 MC Jin

．香港新晉音樂人 JACE

．韓國製作人 Lil Moshpit 和饒舌歌手 SIK-K

．日本饒舌歌手 ¥ellow Bucks

．人氣模特兒及兼 DJ Shuzo



亞特蘭大標誌性說唱組合 Migos 關鍵成員 - 美國饒舌歌手 Quavious Keyate Marshall首度於香港演出。（fb@Complex 中文）

ComplexCon 香港2025｜門票2.10起搶先發售

ComplexCon 香港 $1,788、$1,388、$988 門票將於2月10日下午4時至2月11日晚上11時59分，於 Cityline 為滙豐信用卡及滙豐 Mastercard 扣賬卡持卡人獨家優先購買，而所有門票票種將會於2月12日下午4時，在 Trip.com、Cityline、貓眼、攜程公開發售！

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Metro Boomin @metroboomin 將首度登陸香港，並將會在 ComplexCon 香港的 Complex Live! 擔任 Headliner！（fb@Complex 中文）

ComplexCon 香港2025｜VIP門票超強褔利

門票分為$399至$4,988五種票種，所有票種包即場選購獨家限量發售和聯乘單品、ComplexCon(versations) 座談會、ESPORTS Zone、Family Style Food Festival、Pigeons and Planes 舞台。以下為大家介紹所有票種及各種優惠！

$4,988（三天門票）

● 藝術總監 Daniel Arsham 官方獨家禮包

● 獨家潮流市集優先體驗通行證

● T1 COMPLEX LIVE! 演唱價企位最高等級門票每晚一張

● 潮流市會提前2小時入場

● ComplexCon(versations) 座談會優先入場



$1,788（一天門票）

● T1 COMPLEX LIVE! 演唱價座位/企位

● 當天潮流市集入場許可

● 潮流市會提前2小時入場

● ComplexCon(versations) 座談會優先入場



$1,388（一天門票）

● T2 COMPLEX LIVE! 演唱價座位/企位

● 當天潮流市集入場許可



$988（一天門票）

● T3 COMPLEX LIVE! 演唱價座位

● 當天潮流市集入場許可



$388（一天門票）

● 當天潮流市集入場許可



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