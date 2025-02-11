啟德體育園開幕懶人包｜跨世代嘉賓3.1參與匯演　本地4電視台聯播

啟德體育園開幕｜署理行政長官陳國基於今日（2月11日）表示，啟德體育園將於3月1日傍晚6時半開幕，屆時有4個主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，並有本港及內地體藝界人士參與演出，他指演出嘉賓會跨年齡、跨世代，想知更多詳情即看下文啦！



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啟德體育園開幕｜央視亦會播出儀式

陳國基指，開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、體育、唱歌等表演項目，當中有4大主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，演繹啟德歷史及蛻變，展現香港不同年代在體育文化交流的角色，嘉賓有香港和內地體育和演藝代表，計劃開幕典禮晚上6時半開始，為時約1.5小時。

而本港4個免費電視台也會於晚上9時半聯播開幕儀式，包括TVB、ViuTV、香港電台（RTHK）以及HOY TV，央視亦會在當日節目稍後播岀，讓市民觀賞。

陳國基指出，開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演等環節。（廖雁雄攝／資料圖片）

去年6月中起，他領導的啟德體育園工作小組籌備協調各部門，已經在三個場館進行15場的測試演練，包括兩場6.3萬人及5萬人的演練，接下來都有不少演練包括6.3萬人演練，3月1日能正式啟用。

去年6月中起，陳國基領導的啟德體育園工作小組籌備協調各部門，已經在三個場館進行15場的測試演練。（廖雁雄攝／資料圖片）

他表示啟德體育園會為大家提供新體驗，對於新主場他充滿信心，相信愈來愈多活動在港舉行，促進發展，會好好把握機遇釋放體育園潛力。

啟德體育園開幕｜藝人名單仍未公開

陳國基稱演出嘉賓會誇年齡、誇世代，令網上瘋傳的歌手名單似幻似真。早前，網上流傳了一張WhatsApp對話，列岀了開幕大匯演當日的歌手名單，圖中可見陣容鼎盛，有MIRROR、張敬軒、COLLAR、張天賦、馮允謙、Dear Jane、陳蕾、Gin Lee、洪嘉豪、五月天、古巨基、容祖兒、甄子丹，而名單中更有「四大天王」中的「三大天王」劉德華、郭富城及黎明，不過，歌手名單仍未經證實，大家還需靜心等待官方公佈演出歌手名單。

網上流傳「啟德體育園開幕大匯演」歌手名單，但未經證實。(網上圖片)

啟德體育園設施

啟德體育園面積約28公頃，是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，為公眾提供一個世界級的多元活動目的地。園區設有多座世界級體育設施，舞台和座位設計可以靈活調動，以滿足不同國際賽事和體育盛事的需要，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館，以及可容納5,000名觀眾的公眾運動場。此外，園區內還有大型公眾休憩用地、餐飲及商鋪等設施。

啟德體育園面積約28公頃，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館等設施。（啟德體育園圖片）

啟德體育園開幕大匯演 Hong Kong Dreams On

地址：九龍啟德承啟道38號

匯演時間：20:00 - 22:00（有待證實）

一般營業時間：07:00 - 23:00



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