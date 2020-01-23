【銅鑼灣火鍋】7間人氣火鍋店！周董撐場海膽湯、一人蒸氣海鮮鍋

港人四季也愛打邊爐，《火鍋專題》為你綜合全港人氣火鍋店，第二集與你相約在銅鑼灣，食四川麻辣鍋、周董撐場明星火鍋店、首間一人蒸氣海鮮鍋等，食盡區內7間過江龍店，即約朋友隨時出發！

【1】周董撐場明星火鍋店@J POT

打邊爐花款愈玩愈有創意，這間以周杰倫歌曲作為設計概念的火鍋店，為周董的香港好友所開的店。火鍋店之所以以「J」來命名，當中都有不少地方向周董致敬，場內設計富有舞台感，而且火鍋菜式名都是以周董的歌來命名。

這些菜式由擁有逾15年高級日菜經驗的Ken Kwok主理，其火鍋湯底非常有特色，如海膽麵豉湯、和牛清湯等，還引入逾百年歷史的「日山和牛」，實行將火鍋與日菜crossover！

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海膽麵豉湯 $248，坊間少見的湯底，較為日式的海膽麵豉湯，加了大量鮮海膽，製成濃郁的麵豉湯底。(官方圖片)

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J POT 地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 1樓 營業時間：星期一至五 6pm-12nn；星期六、日 11:30am-3pm、6pm-12nn 電話：2885 0533

【2】首間一人蒸氣海鮮鍋@船渦 Boat Boat Steam

以往食蒸氣鍋，都會一班人對住一大個鍋食海鮮，但一人鍋的潮流去到連蒸氣鍋都出一人鍋版本，這鍋物店推出的海鮮蒸氣鍋，晚市海鮮套餐，根據海鮮配搭而又有不同價錢，最豐富的就有齊龍蝦、肉蟹、鮑魚、扇貝、蟶子等10款選擇，款款飽滿鮮甜。

值得一提的是，其中一位店主是香港仔的海鮮批發商，店內海鮮都是他親自挑選的揀手貨，由香港仔直送，並放在水缸內展示，狀甚生猛。店方在接到客人柯打後，才撈起海鮮備用，確保新鮮。

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店主之一是香港仔的海鮮批發商，海產都特別新鮮。(曾兆璋攝)

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船渦 Boat Boat Steam 地址：銅鑼灣謝斐道 500 號維安商業大廈3樓 營業時間：12nn-3pm、5:30pm-11:30pm 電話：2885 0268

【3】台北最難訂檯餐廳@麻神

去年落戶銅鑼灣的麻神，經已吸引不少明星潮拜，容祖兒、張智霖、袁詠儀、唐詩詠、杜汶澤等，都在首店到港後試食。火鍋湯底「只麻你口，不嗆你喉」，吸引不少麻辣鍋迷追捧，甚至被台灣綜藝節目《女人我最大》評為「台北最難訂檯的餐廳」。其麻辣湯底最有名，以新鮮蔬菜和水果，再加自家製麻辣醬和香料熬製而成，比起其他以肉和骨來煲煮的湯底，相對溫和一點，吃完不會好燥熱。

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麻神麻辣鍋拼花膠雞鍋 $268，湯底以百多隻雞煲8小時，期後加秘製調味再煲4小時，湯底都滲有雞肉的鹹香味道，會忍不先喝兩、三碗湯才開始打邊爐呢！(唐家儀攝)

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【4】最平$188養生火鍋放題@老沸爺火鍋

台式養生鍋在港已經城行城市，不過價錢相對貴，而且是逐樣配料收費，而這間是火鍋配料放題，最平$188（另加一），就可以任食美國A級安格斯牛頸脊、雲南雪山繡球菌、台灣水蓮菜等。此外，這裡的火鍋湯底選擇非常多，有16款可選，有藥膳排骨湯、金湯酸菜魚湯等，淨湯底都好豐富，一班人聚會去都幾抵食！

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火鍋配料有爽口的繡球菌，又有牛胸爽、桶蠔等。(老沸爺火鍋 - 川派麻辣 台式養生Facebook)

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2小時任食火鍋詳情： 收費： $188/人，8款湯底選擇，任食指定火鍋配料款式 $288/人，16款湯底選擇，任食指定火鍋配料款式，可加錢選燉湯做湯底 備註：星期五六日，每位另加$10；7:30pm前離座減$20；9:30pm後入座減$20；另收加一服務費

老沸爺火鍋 地址：銅鑼灣堅拿道西冠景樓一樓B 營業時間：星期一至日 5pm-3am 電話：2361 6818 / 2361 6918

【5】全球220間人氣麻辣鍋店@大龍燚麻辣火鍋

內地超人氣的大龍燚麻辣火鍋，於2013年在成都開幕，在深圳的分店經常排長龍，就是務名試其招牌番茄牛油配麻辣鴛鴦鍋，麻辣椒香不嗆喉，得不少捧場客。此店更紅到去外國，全球有超過200間分店，連澳洲都有得食，而香港即將於8月開幕，未開已經有人mark定要去食！

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紅到去澳洲都有得食的招牌番茄牛油配麻辣鴛鴦鍋。(大龙燚火锅圖片)

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大龍燚麻辣火鍋 地址：銅鑼灣，詳情有待公布

【6】內地200間分店人氣香麻辣鍋@蜀大俠

到內地食麻辣鍋，會在海底撈與蜀大俠之間選，這間蜀大俠之所以可跟海底撈齊名，其湯底同樣有牛油麻辣湯、番茄湯，亦有齊麻辣鍋三寶，黑毛肚、黃喉片和鵝腸，而價錢相對便宜，不過就無表演睇，所以不少人會選擇這間蜀大俠。

此店在內地有200多間分店，都幾受當地人支持。前年登港後都一直有香港麻辣鍋迷捧場。

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限量美蛙魚頭鍋。(蜀大俠 - 正宗四川麻辣火鍋Facebook)

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蜀大俠 地址：銅鑼灣軒尼詩道525號澳門逸園中心2樓 營業時間：星期一至日 12nn-3pm、5:30pm-12:30nn 電話：2986 8919

【7】重慶十大火鍋歉麻辣、沙爹湯@劉一手

前年登港已經吸引不少無辣不歡朋友去試的「劉一手」，於19年前在重慶起家，由街頭小店變成現在已有過千分店的重慶十大火鍋品牌之一。其招牌重慶麻辣湯底，未嚐湯底，麻辣椒香已經讓人聞到鼻子癢癢，再微呷湯底，由舌尖漸漸填滿口腔，麻感後勁十足，只能吃微辣的記者，不消十秒已經在尋找解辣飲品。不過，能吃辣的朋友會覺得，麻痹感夠刺激過癮，不會一味辣到舌頭疼痛。也許，這就是愛吃麻辣鍋的人會享受的另類快感！

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為了配合港人口味，除了有鎮店的麻辣湯底，亦可配搭近年港或台式火鍋流行的花膠雞湯底。(龔嘉盛攝)

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重慶劉一手火鍋（銅鑼灣店） 地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington地下及1樓 營業時間：星期一至四、日 12nn-12am；星期五、六 12nn-1:30am 電話：2110 8889

《火鍋專題》食勻全港火鍋

第一集：【旺角火鍋】11間人氣打邊爐店！過江龍麻辣鍋、韓燒雙拼樣樣齊

第二集：【銅鑼灣火鍋】7間人氣火鍋店！周董撐場海膽湯、一人蒸氣海鮮鍋

第三集：【尖沙咀火鍋】7間人氣火鍋店！成都火鍋10強、靚到浮誇台式鍋