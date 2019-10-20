【荃灣掃街】9大荃灣美食點！南豐紗廠飲手工啤、路德圍街坊小店

荃灣，這個天橋圍城美食處處，帶你去9大荃灣美食點，不只有美食聚集地荃景圍，還有最新開幕的南豐紗廠，裡面有不少區外高質小店進駐，有手工啤飲，又有車仔麵、生煎包等，即刻出發！

【1】自創玫瑰露酒辣油米線@外婆辣酒米線專門店

雲南米線在港大行其道，要突出就加點創意，這間位於荃景圍的米線店，老闆自行研發新穎的烹調方法，師傅在製作米線的過程中，放了玫瑰露酒，與豬骨湯混合，令辣油米線味道很特別，有別於市面上的酸辣風味，入口時有強烈玫瑰露酒味，也帶些許甜味，新奇獨到。

按圖睇「外婆辣酒米線專門店」有咩食！

皇牌辣酒豬腩肉片米線 $30。(e肚仔圖片)

外婆辣酒米線專門店 地址：荃灣中心商場二期地下9號舖 營業時間：星期一至二、四至日 11am-8:30pm；星期三全日休息

【2】自家秘製滷水汁大滷麵@滷友記

荃灣不少看似只逛街的商場，其實裡面都有不少美食，如華都商場，裡面有自家秘製滷水汁、超足料的大滷麵，配料包括金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔！而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，寧捨香口！

按圖睇「滷友記」有咩食！

滷友記 地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖 營業時間：星期一至日 12nn-9pm 電話：3620 3331

【3】熱辣潮汕櫃桶腸粉@潮聖

上年自大埔的石磨腸粉爆紅後，自家製腸粉店遍地開花，於深水埗、將軍澳、觀塘、九龍灣逐一開店，而熱鬧的荃灣也不例外。

店主阿Be是個鶴佬海豐人，也就是位於我們認識的汕尾，店內賣的全是家鄉食物，「小時候總喜歡在街邊吃腸粉，然而香港吃不到這種風味，倒不如自己開一間。」準備著米漿的他說。於是，阿Be特意回內地三個月，找開餐館的親戚請教做法，每日新鮮做石磨腸粉。

按圖睇「潮聖」有咩食！

潮聖 地址：荃灣海壩街2-14號海壩樓地下A6號舖（入口位於香車街） 營業時間：8:30am-7pm 電話：5695 0386

潮聖石磨腸粉 $23｜在原有的材料上，多加了阿Be喜歡的魷魚乾和蝦乾，增添鹹香和煙韌口感。(曾兆璋攝)

+ 5 + 4 + 3

潮聖 地址：荃灣海壩街2-14號海壩樓地下A6號舖（入口位於香車街） 營業時間：8:30am-7pm 電話：5695 0386

【4】街坊茶記$49鵝油撈粗@炯記餐室

坊間常見豬油撈麵，這間位於荃灣的茶記，老闆則以燒鵝油來撈麵，麵條未入口先聞到陣陣油香，非常誘人。比起豬油，鵝油相對無咁黏口，麵條較爽較滑口，配合秘製黑醬油，色、香、味俱全。

老闆家族本身做燒臘生意，見燒鵝油精華香濃，就不要浪費，拿去撈粗麵吧！撈了鵝油的麵條不太糊口，加上秘製甜豉油，好惹味。店內除了鵝油撈麵，還有有少許麻辣的鹹香手撕雞，雞肉份量多，肉質滑溜，加上芝麻的香味，是道開胃的小菜。

按圖睇「炯記餐室」有咩食！

麻辣手撕雞鵝油撈粗 $49。(e肚仔圖片)

炯記餐室 地址：荃灣沙咀道209號地舖 營業時間：星期一至日 11am-9:30pm 電話：3704 7667

【5】隱蔽地道越南小店食咖喱蟹肉飯@小越廚

位於荃灣一條較僻靜街道，附近多是車房、salon，是間很容易便會錯過的小店。它以地道越南街頭美食作主打，也有越泰聯乘的fushion餐單，香葉肉碎伴溫泉蛋飯或撈檬、魚露雞翼飯、香茅豬肉飯等，但論最吸引的，還是咖喱蟹肉飯，一撮撮的九層塔下，咖喱汁辛而不辣，混合洋葱、香葱、辣椒和分量十足的蟹肉，很濃郁很惹味，拌飯一流！

按圖睇「小越廚」有咩食！

咖喱蟹肉飯$50，鹹檸檬梳打水$25；跟餐價$15(e肚仔圖片)

小越廚 地址：荃灣享和街49號都城大廈地下D舖 營業時間：星期一至五 12nn-4:30pm、6pm-10:30pm；星期六、日 12nn-10:30pm 電話：2687 6988

【6】米芝蓮生煎包肉鮮皮脆@祥興記上海生煎包

生煎包，肉香汁濃，皮酥底脆，上海傳統風味，當然不僅在上海才找到，近在眼前，荃灣已有一間，還是米芝蓮推介的祥興記上海生煎包。名氣雖大，店舖卻小，皆因不想舖租轉嫁到食物上吧。惟有立食，又或外賣回家，細細品嚐。即使吃生煎包時的爆汁狼狽相，也不用暴露人前，那麼尷尬！

按圖睇「祥興記上海生煎包」有咩食！

祥興記的生煎包以皮薄餡鮮、汁多底脆聞名，2016年更獲米芝蓮推介。(e肚仔圖片)

+ 4 + 3 + 2

祥興記上海生煎包 地址：荃灣鱟地坊2號卓明大廈地下 營業時間：星期一至日 10am-10pm 電話：2780 0180

【7】地皇廣場蛋包飯@口福堂

這個佔於大河道曾被封作「死場」的地皇廣場，經翻新後即成學生哥、打工仔的平民美食天堂。皆因香港的美食廣場大部分以連鎖店為主，食物千篇一律，難得這裡都是小店經營，美食多元化之餘，性價比高，還不時帶給你驚喜，就像這間以蛋包飯作招徠的口福堂。

秘汁燒雞扒蛋包飯，不但雞扒以秘製醬汁醃好生煎，皮脆肉嫩，蛋漿內也加入了一種神秘醬汁，令蛋味更濃，下鑊時不停炒至半熟，避免過熟過老，$40多元就有，性價比高！

按圖睇「口福堂」有咩食！

口福堂 地址：荃灣大河道18號地皇廣場1樓大食王美食廣場7號舖

【8】本土小店進駐南豐紗廠

文藝小店聚腳地的南豐紗廠The Mills，成為了荃灣的新地標，影完建築物之後，可以到場內小店食飯，當中不乏本地品牌食店，如老字號甜品店、素食西餐廳、紫砂茶壺手沖茶飲等，每家店舖設計都走簡約藝術路線，配合這裡的文藝環境，讓你慢活渡過假期。

按圖睇「南豐紗廠」有咩食！

木衛二鑄茶所｜梅庄幽谷暮紅 $44（左），暮紅一年只得一至兩造，所以很珍貴，沖出來的茶色似普洱，但茶味更幽香。初芽驚蟄烏龍 $42（右）於春天驚蟄時，趁茶葉剛生嫰芽時摘下，不經烘焙，茶色很淺，味道也偏清淡，不過餘韻回甘帶甜。(陳嘉元攝)

+ 3 + 2

南豐紗廠 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠

【9】份量十足安格斯牛肉漢堡@Burger Land

來到荃灣出名多美食的路德圍，這裡有分量十足的漢堡包店，當中有龍脷柳流心蛋漢堡，溫泉蛋的蛋汁，流過龍脷柳的每一吋肌膚，再流到外脆內軟的麵包，真係無得輸！

按圖睇「Burger Land」有咩食！

雙重牛肉芝士漢堡 $99。(e肚仔圖片)

+ 3 + 2

Burger Land 地址：荃灣海壩街77號地舖 營業時間：星期一至日 12nn-11pm

《掃街攻略》掃勻18區美食😋

👉👉【九龍城掃街】5大城寨美食！巨型雞髀、椰青波、368層手工蛋撻

👉👉【灣仔掃街】9間美食！平價日菜、人氣漢堡、台式滷肉飯

👉👉【旺角掃街】一田MOKO重開！近19,000呎超市集11間人氣食店

👉👉【青衣掃街】長發廣場小食街翻新！台式牛肉麵、鬼巴士滷味

👉👉【大圍掃街】搵食市集14店食盡中西港日台 街坊價必吃腸粉豆腐花

👉👉【大埔掃街】街坊推薦隱秘街道搵食！另8吋熱狗、40年老牌燒賣